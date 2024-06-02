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Женщина при помощи нейросетей сгенерировала фейковый выпуск новостей, что её дети не убираются в комнате

Женщина при помощи нейросетей сгенерировала фейковый выпуск новостей, что её дети не убираются в комнате

Автор:
02 июня 2024 10:28
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Нейросеть   гениально   дети   лайфхак   ноости   уборка   
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Разбросанные игрушки, одежда, учебники… Кажется, что в детской комнате периодически бушует ураган. Порядок в комнате ребенка — мечта каждого родителя. Но как её достичь, не превращая уборку в поле битвы? Эта женщина нашла гениальное решение!

Это так гениально! Эта женщина использовала искусственный интеллект, чтобы мотивировать своих детей наводить порядок в своих комнатах!


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Метки: Видео   Нейросеть   гениально   дети   лайфхак   ноости   уборка   
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9  комментариев
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17k
ss Час назад
ХитрО.
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4k
Сергей 17 минут назад
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473
w mak 52 минуты назад
Четверо детей.
У американцев до сих пор много детей это норма.
Вот чему нужно учиться у них, а не всякому гоневу.
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4k
poбт 56 минут назад
тикток для е*банатов
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12k
Дмитрий Час назад
Смешно. Но ведь они подрастут и отомстят. 100 %. Тем более их четверо. ))))
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3k
Ультратрахуил Час назад
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26k
SolomonA Час назад
Это дети маленькие, а то бы поняли, что стали звездами телеэфира только благодаря бардаку в комнате...
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3518 постов (3322 в горячем)

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