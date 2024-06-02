Женщина при помощи нейросетей сгенерировала фейковый выпуск новостей, что её дети не убираются в комнате

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Разбросанные игрушки, одежда, учебники… Кажется, что в детской комнате периодически бушует ураган. Порядок в комнате ребенка — мечта каждого родителя. Но как её достичь, не превращая уборку в поле битвы? Эта женщина нашла гениальное решение!
Это так гениально! Эта женщина использовала искусственный интеллект, чтобы мотивировать своих детей наводить порядок в своих комнатах!
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У американцев до сих пор много детей это норма.
Вот чему нужно учиться у них, а не всякому гоневу.