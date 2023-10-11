FISHKINET
Сообщество Аварии 7190 постов • 558 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Пожилой водитель грузовика чудом остался жив

Пожилой водитель грузовика чудом остался жив

Автор:
11 октября 2023 09:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Китай   авария   авто   в мире   люди   
1218
2
1

В Китае грузовик несколько раз перевернулся на дороге. По счастливому стечению обстоятельств водитель отделался лишь ушибами и небольшой ссадиной на голове

Около 9 часов утра 64-летний водитель управлял грузовиком с кабелем, но на опасном участке дороги потерял контроль над транспортным средством, в результате чего оно перевернулось.

Со слов командира пожарной службы, этот участок дороги имеет крутой, извилистый уклон и автомобилисты ездят слишком быстро, потому попадают в подобные аварийные ситуации, часто заканчивающимися трагедиями.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   Китай   авария   авто   в мире   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Оксид Бетона 4 часа назад
Эйс Вентура теперь в Китае?
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

615749



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит
Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Вашингтонское морское соглашение: какие проекты пришлось отложить. Часть 3: Япония
Вашингтонское морское соглашение: какие проекты пришлось отложить. Часть 3: Япония
Чьими руками все это управляется
Чьими руками все это управляется
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как чихают девушки и парни

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#животные#Автовсячина#ДТП#США#кино#дети#подборка
#машина#автомир#люди#Прикол#история#забавно#факты#милота#Китай#полиция
#интересное#интересно#в мире#позитив#аварии#авто аварии#Россия#фильм#новости#палестина
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Отлетевшее колесо чуть не покалечило девушку Отлетевшее колесо чуть не покалечило девушку Счастливый день водителя мотороллера Счастливый день водителя мотороллера Зачем многие китайские блогеры сидят под мостом Зачем многие китайские блогеры сидят под мостом В Китае ураганный ветер сдувал людей на улицах В Китае ураганный ветер сдувал людей на улицах Происшествие на угольной шахте в Китае привело к человеческим жертвам Происшествие на угольной шахте в Китае привело к человеческим жертвам

На что жалуетесь?

Вернуться