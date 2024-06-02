Не надо даже пытаться повторить: ради рекорда мужчина вывернул ногу на 210 градусов

Ренато Байма Гайя смог повернуть свою правую ногу на 210,66 градуса, превысив предыдущий рекорд на 28,63 градуса.
Согласно правилам, чтобы побить рекорд по выворачиванию ступней, претендент должен сначала поставить обе ступни параллельно друг другу, а затем начать поворачивать одну из них двумя способами — на месте должны оставаться либо пятка, либо пальцы. Претендент должен вывернуть ногу до предела, не изменяя положение тела и не пользуясь помощью рук или каких-либо устройств. Затем необходимо зафиксировать позу с вывернутой ногой минимум на 10 секунд.
Ренато посвятил свой рекорд Курупире, мифическому существу из бразильского фольклора, у которого лапы вывернуты задом наперед, чтобы оставлять обманные следы для охотников. «Он круче всех супергероев в мире», — утверждает Ренато. Кроме того, он посвятил свое достижение любимым футбольным командам.
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