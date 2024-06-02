Не надо даже пытаться повторить: ради рекорда мужчина вывернул ногу на 210 градусов

Согласно правилам, чтобы побить рекорд по выворачиванию ступней, претендент должен сначала поставить обе ступни параллельно друг другу, а затем начать поворачивать одну из них двумя способами — на месте должны оставаться либо пятка, либо пальцы. Претендент должен вывернуть ногу до предела, не изменяя положение тела и не пользуясь помощью рук или каких-либо устройств. Затем необходимо зафиксировать позу с вывернутой ногой минимум на 10 секунд.

Ренато посвятил свой рекорд Курупире, мифическому существу из бразильского фольклора, у которого лапы вывернуты задом наперед, чтобы оставлять обманные следы для охотников. «Он круче всех супергероев в мире», — утверждает Ренато. Кроме того, он посвятил свое достижение любимым футбольным командам.