Девушка переделала автомобиль в дом на колёсах

«И в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит», — говорят про некоторых женщин, которые способны на многое. В этом ролике явно одна из таких, ведь эта девушка в одиночку переделала обычный минивэн в шикарный дом на колесах.

Купив автомобиль она принялась за его отделку. В ролике видно, что девушка делает все одна, и ей никто не помогает. Но несмотря на это, она создала буквально дизайнерский интерьер, ничем не уступающий роскошным виллам (разве что в размерах).