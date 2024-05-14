Девушка переделала автомобиль в дом на колёсах

Многие любители автопутешествий задумываются о доме на колесах. Героиня ролика решила воплотить мечту в жизнь и переделала автомобиль в дом на колёсах.
«И в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит», — говорят про некоторых женщин, которые способны на многое. В этом ролике явно одна из таких, ведь эта девушка в одиночку переделала обычный минивэн в шикарный дом на колесах.
Купив автомобиль она принялась за его отделку. В ролике видно, что девушка делает все одна, и ей никто не помогает. Но несмотря на это, она создала буквально дизайнерский интерьер, ничем не уступающий роскошным виллам (разве что в размерах).
Источник:
- Дорожная развязка в Китае, которая похожа на американские горки
- Пожилой водитель грузовика чудом остался жив
- Пёс "завёл" машину и устроил ДТП
- Мужчина пытался угнать автомобиль с хозяином внутри
- Моноколесо-вездеход для настоящих экстремалов
Поправка - ролик состоит из секундных нарезок, где она что-то делает одна.
Когда реально человек делает сам, он показывает в ускоренной перемотке.
Примерно так