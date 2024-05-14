FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12934 поста • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Девушка переделала автомобиль в дом на колёсах

Девушка переделала автомобиль в дом на колёсах

Автор:
14 мая 2024 07:15
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Видео   Девушка   авто   в мире   дом на колёсах   
1376
1
1

Многие любители автопутешествий задумываются о доме на колесах. Героиня ролика решила воплотить мечту в жизнь и переделала автомобиль в дом на колёсах.

«И в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит», — говорят про некоторых женщин, которые способны на многое. В этом ролике явно одна из таких, ведь эта девушка в одиночку переделала обычный минивэн в шикарный дом на колесах.

Купив автомобиль она принялась за его отделку. В ролике видно, что девушка делает все одна, и ей никто не помогает. Но несмотря на это, она создала буквально дизайнерский интерьер, ничем не уступающий роскошным виллам (разве что в размерах).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автомобиль   Видео   Девушка   авто   в мире   дом на колёсах   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Kostick 55 минут назад
"В ролике видно, что девушка делает все одна, и ей никто не помогает. " - ну да, панели то сами себя выпилили) так то красиво, но вот кататься на этом бусике не надо. шпакля с потолка отвалится, да бурьян пластиковый по салону разлетится)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
GROMOZEKA 43 минуты назад
« В ролике видно, что девушка делает все одна, и ей никто не помогает»

Поправка - ролик состоит из секундных нарезок, где она что-то делает одна.
Когда реально человек делает сам, он показывает в ускоренной перемотке.
Примерно так
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3693 поста (3653 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

735088



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе
Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
О ходе эксперимента по вживлению мозгового импланта человеку
О ходе эксперимента по вживлению мозгового импланта человеку
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#интересно#факты#история#ДТП#Подмосковье#конфликт#милота#Автовсячина
#животные#машина#автомир#Юмор#Россия#новости#интересное#кино#сарказм#кот
#в мире#автомобили#Прикол#люди#аварии#авто аварии#проверка#Китай#СССР#Еда
Продержалось 2 года без ремонта Продержалось 2 года без ремонта Пожилой водитель грузовика чудом остался жив Пожилой водитель грузовика чудом остался жив Страшный сон маршрутчиков: в Сан-Франциско запустили беспилотные маршрутки Страшный сон маршрутчиков: в Сан-Франциско запустили беспилотные маршрутки Дорожная развязка в Китае, которая похожа на американские горки Дорожная развязка в Китае, которая похожа на американские горки Модель эпично упала на&nbsp;подиуме во время показа Модель эпично упала на подиуме во время показа Моноколесо-вездеход для настоящих экстремалов Моноколесо-вездеход для настоящих экстремалов

На что жалуетесь?

Вернуться