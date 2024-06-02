Китаянка собралась замуж за ChatGPT – у них всё серьёзно

Нейросети, кажется, ударили по самому больному.
Блогерша посмотрела на обычных мужиков, со всеми было что-то не так и в итоге она выбрала модифицированную версию ChatGPT под названием DAN.
В соцсетях девушка делится подробностями своего необычного романа: виртуальные "свидания", "совместные" прогулки и походы по магазинам. Пара уже строит планы на будущее, включая свадьбу. Недавно девушка даже "познакомила" своего цифрового возлюбленного с родителями.
Чат-боты могут заменить людям живое общение и даже романтического партнера, так как это уже не первый подобный случай.
Однако неизвестно, как такие отношения могут повлиять на психологическое здоровье человека, поскольку ИИ лишь имитирует человеческие эмоции и общение, а это может негативно сказаться на способности людей строить отношения с окружающими в будущем.
Мем вышел из-под контроля
Интересно, что это не первый случай, когда боты заменяют людям реальных партнеров.
Возможно, все дело в не слишком больших запросах, ввиду чего тривиального диалога с машиной людям вполне достаточно для удовлетворения своих потребностей.
Однако пока не совсем понятно, как такие "союзы" скажутся на психике и "менталке". Не исключено, что подобное долгое общение способно деформировать психику и привести к невозможности выстраивать нормальные отношения с другими людьми.
Также ученые сходятся во мнении, что искусственный интеллект во всем находит только выгоду для человека, пытаясь выполнить запрос максимально корректно. А вот с реальными людьми часто случается ровно наоборот.
Источник:
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