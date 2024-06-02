Блогерша посмотрела на обычных мужиков, со всеми было что-то не так и в итоге она выбрала модифицированную версию ChatGPT под названием DAN.

В соцсетях девушка делится подробностями своего необычного романа: виртуальные "свидания", "совместные" прогулки и походы по магазинам. Пара уже строит планы на будущее, включая свадьбу. Недавно девушка даже "познакомила" своего цифрового возлюбленного с родителями.

Чат-боты могут заменить людям живое общение и даже романтического партнера, так как это уже не первый подобный случай.

Однако неизвестно, как такие отношения могут повлиять на психологическое здоровье человека, поскольку ИИ лишь имитирует человеческие эмоции и общение, а это может негативно сказаться на способности людей строить отношения с окружающими в будущем.