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Китаянка собралась замуж за ChatGPT – у них всё серьёзно

Китаянка собралась замуж за ChatGPT – у них всё серьёзно

Автор:
02 июня 2024 12:31
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ChatGPT   Видео   в мире   маразм   неросеть   новости   отношение   
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Нейросети, кажется, ударили по самому больному.

Блогерша посмотрела на обычных мужиков, со всеми было что-то не так и в итоге она выбрала модифицированную версию ChatGPT под названием DAN.


В соцсетях девушка делится подробностями своего необычного романа: виртуальные "свидания", "совместные" прогулки и походы по магазинам. Пара уже строит планы на будущее, включая свадьбу. Недавно девушка даже "познакомила" своего цифрового возлюбленного с родителями.

Чат-боты могут заменить людям живое общение и даже романтического партнера, так как это уже не первый подобный случай.


Однако неизвестно, как такие отношения могут повлиять на психологическое здоровье человека, поскольку ИИ лишь имитирует человеческие эмоции и общение, а это может негативно сказаться на способности людей строить отношения с окружающими в будущем.


Мем вышел из-под контроля

Интересно, что это не первый случай, когда боты заменяют людям реальных партнеров.

Возможно, все дело в не слишком больших запросах, ввиду чего тривиального диалога с машиной людям вполне достаточно для удовлетворения своих потребностей.

Однако пока не совсем понятно, как такие "союзы" скажутся на психике и "менталке". Не исключено, что подобное долгое общение способно деформировать психику и привести к невозможности выстраивать нормальные отношения с другими людьми.

Также ученые сходятся во мнении, что искусственный интеллект во всем находит только выгоду для человека, пытаясь выполнить запрос максимально корректно. А вот с реальными людьми часто случается ровно наоборот.

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Метки: ChatGPT   Видео   в мире   маразм   неросеть   новости   отношение   
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1  комментарий
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АнтонПолднев Полчаса назад
Ну с такой мордахой ИИ нормальный вариант.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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