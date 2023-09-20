Наглые угонщики отобрали у мужчины автомобиль в его гараже

Инцидент произошёл в богатом районе Коннектикута. Дуэт в масках подбежал к домовладельцу, когда он въезжал на Aston Martin в свой гараж в Уэстпорте. Сначала угонщики потребовали мужчину выйти из автомобиля. Когда он отказался двигаться, один из них вытащил его и бросил на пол гаража. Пара скрылась на дорогом спортивном автомобиле.