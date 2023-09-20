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Наглые угонщики отобрали у мужчины автомобиль в его гараже

Наглые угонщики отобрали у мужчины автомобиль в его гараже

Автор:
20 сентября 2023 13:59
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   авто   криминал   угон   угонщики   
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В США налётчики угнали автомобиль у мужчины, когда он только загнал транспортное средство в гараж. Момент угона попал на видео.

Инцидент произошёл в богатом районе Коннектикута. Дуэт в масках подбежал к домовладельцу, когда он въезжал на Aston Martin в свой гараж в Уэстпорте. Сначала угонщики потребовали мужчину выйти из автомобиля. Когда он отказался двигаться, один из них вытащил его и бросил на пол гаража. Пара скрылась на дорогом спортивном автомобиле.

Следователи полагают, что угонщики выследили на мужчину и преследовали его до дома. Владелец автомобиля получил легкие травмы, но от медицинской помощи отказался.

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Метки: Видео   США   авто   криминал   угон   угонщики   
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3  комментария
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12k
Григорий Бабкин 24 минуты назад
Когда появились паркетники бээмвэ, их "счастливых" обладателей в народе прозвали "парашютистами". Бандиты не заморачивались с сигналками. Тупо тормозили их и выбрасывали водил из салона. Обычно с пи*здюлиной. Бедного Жванецкого так обнесли. Очень обижался, что не узнали. "Не тот нонче бандит пошёл".
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4k
Петр 3 минуты назад
А что вторую машинку не подрезали, лошары?
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31k
БамбарбияКиргуду 14 минут назад
А как же оружие?Почему хозяин авто безоружен? В демократической пиндосии ведь разрешено.
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