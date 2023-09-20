Наглые угонщики отобрали у мужчины автомобиль в его гараже

В США налётчики угнали автомобиль у мужчины, когда он только загнал транспортное средство в гараж. Момент угона попал на видео.
Инцидент произошёл в богатом районе Коннектикута. Дуэт в масках подбежал к домовладельцу, когда он въезжал на Aston Martin в свой гараж в Уэстпорте. Сначала угонщики потребовали мужчину выйти из автомобиля. Когда он отказался двигаться, один из них вытащил его и бросил на пол гаража. Пара скрылась на дорогом спортивном автомобиле.
Следователи полагают, что угонщики выследили на мужчину и преследовали его до дома. Владелец автомобиля получил легкие травмы, но от медицинской помощи отказался.
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