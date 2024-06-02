Как снимали культовый сериал "Элен и ребята": 11 интересных фактов о сериале

В 90-е годы французский молодежный сериал "Элен и ребята" был настоящим хитом. Трудно было найти подростка, которые не смотрел бы этот сериал, а многие из них мечтали жить точно также, как и герои сериала.
1. Идея снять сериал "Элен и ребята" возникла у французов после успеха другого сериала - "первые поцелуи". Более того, им настолько понравилась актриса Элен Ролле, которая сыграла в сериале "Первые поцелуи" старшую сестру главной героини, что они захотели сделать новый сериал именно под нее. В итоге сериал стал настолько популярным, что он быстро вышел за пределы не только Франции, но и всей Европы.
2. Несмотря на то, что в центре сюжета сериала находятся студенты, многие актеры были гораздо старше своих героинь. Так, например, исполнительнице роли Элен (Элен Ролле) было 26 лет на момент начала съемок, а актрисе Рошель Рэтфилд, сыгравшей Джоану, было и того 30 лет. Кстати, на момент съемок сериала у Рошель Реэтфильд уже было двое детей.
3. Изначально, Патрик Пьюдеба должен был работать членом технической команды сериала, но когда ему предложили попробоваться на одну из ролей, он согласился. Причем, Патрик получил сразу главную роль Николя.
И как признавался сам актер, он был полной противоположностью своему персонажу. Если Николя был по своему мудрым и уравновешенным персонажем, то сам Патрик был тем еще любителем погулять. Он мог прийти на съемки утром после бурной ночной гулянки, после чего засыпал прямо на съемочной площадке, что многих дико раздражало.
4. Кстати, актер Филипп Вассё, тоже изначально пришел на студию, чтобы устроится дизайнером. Но создатели, увидев его колоритную внешность, предложили ему попробоваться на роль Жозе. Так Филипп и попал в сериал.
5. Съемки сериала проходили в довольно скоростном темпе. На съемки одной серии, которая длится 26 минут, уходил всего один день.
Правда, для вещания в России 26 минут было очень много, так как как в среднем "получасовые" проекты длились по 22 минуты, что позволяло занимать оставшиеся 8 минут рекламой. И дабы не жертвовать рекламным временем и не выходить за пределы вещания, наши локализаторы вырезали некоторые моменты.
Кстати, именно сериал "Элен и ребята" стал первым сериалом с закадровым смехом, который транслировался в России.
6. Многие критики ругали сериал за то, что он был слишком вылизанным. То есть, здесь не было показано ни одного араба или темнокожего персонажа, которых уже на тот момент во Франции было очень многою.
Более того, в фильме показывался практически беззаботная и веселая жизнь студентов, где не было персонажей из неблагополучных семей или персонажей, у которых явные проблемы с запрещенными веществами или даже с алкоголем. Да и в принципе, несмотря на то, что главными действующими лицами являются студенты, в сериале вообще не был показан процесс их учебы, а только беззаботная жизнь.
Создатели сериала прислушались к критике, и в следующих сезонах постепенно освещались те или иные проблемы, среди которых злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами, нежелательная беременность, измены и т.д.
Но в итоге создатели настолько сильно увлеклись, что переборщили с подобными сценами, из-за чего некоторые серии и вовсе не вышли в эфир, а из других были вырезаны нежелательные моменты.
7. Несмотря на то, что сериал "Элен и ребята" стал настоящим хитом, актриса Элен ролле решила завязать с актерской карьерой и полностью посвятила себя музыке. Именно поэтому она в итоге и приняла решение покинуть проект после 3-го сезона. Правда, она туда еще вернется. Но об этом чуть позже.
Также, музыкантом стал и актер Себастьян Рош, сыгравший Кри-Кри. Более того, в 2009 году он даже приезжал в Россию со своим концертом.
8. Заглавной песней к сериалу стала композиция самой Элен Ролле под названием "Pour l'amour d'un garçon".
9. Актерам Элен Ролле (Элен) и Патрику Пьюдиба (Николя) часто приписывали роман, но сами актеры постоянно опровергали эту информацию. Более того, на момент начала съемок Патрик в принципе раздражал Элен своими выходками и несерьезностью.
Правда, много лет спустя Патрик всё таки признался, что у них действительно был роман в реальной жизни. Более того, они даже жили какое-то время вместе.
И хоть из их романа ничего в итоге не вышло, Элен и Патрик остались добрыми друзьями, и до сих пор продолжают не просто поддерживать отношения, а именно общаться, причем с завидной регулярностью. По словам Элен, она даже может позвонить Патрику ночью ,чтобы в чем-то помочь, и тот тут же примчится к ней.
10. Кати Андрие (Кэти) и Давид Пру (Этьен) по сюжету играли влюбленную пару. Но в итоге их экранные отношения переросли в реальный роман. Кати и Давид поженились, а спустя некоторое время у них родились сын и дочь. Правда, брак продлился всего около 10 лет.
11. Так как Элен Ролле ушла из сериала "Элен и Ребята" после третьего сезона, сериал больше не мог выпускаться под таким названием. Поэтому продолжение вышло уже под новым названием "Грезы любви". Да и чтобы перезагрузить сериал, создатели решили переместить героев в большой дом вместо всем надоевшего гаража. Впрочем, само продолжение было уже менее успешным.
Тем не менее, в 1996 году выходит следующее продолжение сериала под названием "Каникулы любви", где главные герои перемещаются уже на тропический остров. Удивительно, но данный сериал просуществовал аж 11 лет (1996-2007). В сериал вернулись уже знакомые всем персонажи, в том числе и сама Эленн Ролле и Патрик Пьюдиба.
Но даже это был не конец. В 2011 году вышло новое продолжение сериала под названием "Тайны Любви". В данный сериал опять же вернулись все известные персонажи в исполнении все тех же актеров. И теперь это уже не молодые студенты, а повзрослевшие (и уже практически пожилые) актеры.
Но самое удивительное, что сериал снимается и транслируется и по сей день. На сегодняшний момент выпущено уже 34 сезона сериала, которые включают в себя 865 серий продолжительностью по 45-50 минут каждая.
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