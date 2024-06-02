Как снимали культовый сериал "Элен и ребята": 11 интересных фактов о сериале

Кстати, именно сериал "Элен и ребята" стал первым сериалом с закадровым смехом, который транслировался в России.

6. Многие критики ругали сериал за то, что он был слишком вылизанным. То есть, здесь не было показано ни одного араба или темнокожего персонажа, которых уже на тот момент во Франции было очень многою.

Более того, в фильме показывался практически беззаботная и веселая жизнь студентов, где не было персонажей из неблагополучных семей или персонажей, у которых явные проблемы с запрещенными веществами или даже с алкоголем. Да и в принципе, несмотря на то, что главными действующими лицами являются студенты, в сериале вообще не был показан процесс их учебы, а только беззаботная жизнь.