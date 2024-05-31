18 археологических находок, которые раскроют некоторые интересные тайны человечества

Предлагаю для вас несколько сенсационных открытий археологов, которые позволяют посмотреть на историю нашего мира несколько под другим углом.
Находка была отсканирована с помощью высокотехнологичных инструментов. Её приблизительный возраст 1200 лет.
Цель подпиленных зубов остаётся неясной, но некоторые исследователи полагают, что резные зубы были необходимы, чтобы устрашить противников в бою или показать свой статус великого бойца.
Римский конский доспех 3 века нашей эры, состоящий примерно из 2000 бронзовых чешуек. Найден в Дура-Европос, Сирия
На нижнем фото показана броня вскоре после того, как она была обнаружена в 1932 году.
Колосс Рамзеса Великого был обнаружен в 1820 году недалеко от великого храма Хут-Ка-Птах
Это огромная десятиметровая статуя, которая вырезана из известняка. Нижняя часть монумента отсутствует, поэтому его решили оставить в лежачем положении. Возраст монумента составляет 4500 лет.
Серебряное кольцо с изображением двух рыб, висящих на якоре. Сделали украшение примерно в 3 веке нашей эры
Вокруг этой фигурки рождается множество споров. Так, египтолог Халиль Мессиха заявил, что эта маленькая фигура является крошечной копией настоящего летательного аппарата, который был придуман в Древнем Египте. Однако другой исследователь Мартин Грегори опровергает его слова, утверждая, что птица никогда не смогла бы летать, так как у неё отсутствует хвостовой стабилизатор. Согласно другим предположениям, фигурка может быть предметом культа бога-сокола, бумерангом или игрушкой.
Он весит несколько тонн и является самым большим саркофагом, когда-либо обнаруженным в Александрии. Внутри учёные обнаружили тела трёх офицеров, принадлежавших египетской армии.
Всего существует два таких монумента. Есть версия, что статуи появились в 3 веке в эпоху Кушанского царства.
Золотой лист короны, использованной для коронации Наполеона I, единственный оставшийся в мире, 1804 год
Изготовлен в Лионе по приказу Людовика XI. Хранится в Аахене, Германия, в королевской капелле.
Огромный древний резервуар для воды, высеченный в скальном святилище Перперикон. В него вмещается 432 тысячи литров жидкости
Самая большая в мире древняя мозаика обнаружена в районе Антакья города Хатай на юге Турции
Сотни золотых монет эпохи поздней римской империи были найдены в центре города Комо, Италия, зарытыми в контейнере из мыльного камня
Был открыт в 1994 году. По оценкам исследователей, ему не менее 12000 лет.
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Вот ведь, сука, ни одной дырки, хоть все зубы перепилены. А тут чистишь каждый день, ухаживаешь, а один кер, от стоматолога не вылезаешь.