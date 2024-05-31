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18 археологических находок, которые раскроют некоторые интересные тайны человечества

18 археологических находок, которые раскроют некоторые интересные тайны человечества

Автор:
31 мая 2024 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   археология   интересно   находка   познавательно   факты   фото   
3440
19

Предлагаю для вас несколько сенсационных открытий археологов, которые позволяют посмотреть на историю нашего мира несколько под другим углом.

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Находка была отсканирована с помощью высокотехнологичных инструментов. Её приблизительный возраст 1200 лет.

Цель подпиленных зубов остаётся неясной, но некоторые исследователи полагают, что резные зубы были необходимы, чтобы устрашить противников в бою или показать свой статус великого бойца.

На нижнем фото показана броня вскоре после того, как она была обнаружена в 1932 году.

Это огромная десятиметровая статуя, которая вырезана из известняка. Нижняя часть монумента отсутствует, поэтому его решили оставить в лежачем положении. Возраст монумента составляет 4500 лет.

Вокруг этой фигурки рождается множество споров. Так, египтолог Халиль Мессиха заявил, что эта маленькая фигура является крошечной копией настоящего летательного аппарата, который был придуман в Древнем Египте. Однако другой исследователь Мартин Грегори опровергает его слова, утверждая, что птица никогда не смогла бы летать, так как у неё отсутствует хвостовой стабилизатор. Согласно другим предположениям, фигурка может быть предметом культа бога-сокола, бумерангом или игрушкой.

Он весит несколько тонн и является самым большим саркофагом, когда-либо обнаруженным в Александрии. Внутри учёные обнаружили тела трёх офицеров, принадлежавших египетской армии.

Всего существует два таких монумента. Есть версия, что статуи появились в 3 веке в эпоху Кушанского царства.

Изготовлен в Лионе по приказу Людовика XI. Хранится в Аахене, Германия, в королевской капелле.

Был открыт в 1994 году. По оценкам исследователей, ему не менее 12000 лет.

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Метки: Вещи   археология   интересно   находка   познавательно   факты   фото   
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11  комментариев
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15k
Евгений 23 минуты назад


Вот ведь, сука, ни одной дырки, хоть все зубы перепилены. А тут чистишь каждый день, ухаживаешь, а один кер, от стоматолога не вылезаешь.
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63
First-and-nine 36 минут назад
Интересно жили в древности, с размахом ...
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13k
butata 41 минуту назад
Бамианские статуи разрушены талибами
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22k
Robin Hood 53 минуты назад
Работа пиндосов и пропиндосников
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60k
zloykoyot Час назад
"Огромный древний резервуар для воды, высеченный в скальном святилище Перперикон. В него вмещается 432 тысячи литров жидкости" Что-то маловато, если прикинуть размеры. По высоте ямка в 4 с гаком роста стоящего мужика, минимум 7 метров. Пусть ширина такая же, а длина в 2 раза больше. Это уже около 700 кубометров. И это я прикидываю от уровня воды. Или это написали про объём, который сфотографирован?
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1567 постов (1528 в горячем)

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