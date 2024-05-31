18 археологических находок, которые раскроют некоторые интересные тайны человечества

Вокруг этой фигурки рождается множество споров. Так, египтолог Халиль Мессиха заявил, что эта маленькая фигура является крошечной копией настоящего летательного аппарата, который был придуман в Древнем Египте. Однако другой исследователь Мартин Грегори опровергает его слова, утверждая, что птица никогда не смогла бы летать, так как у неё отсутствует хвостовой стабилизатор. Согласно другим предположениям, фигурка может быть предметом культа бога-сокола, бумерангом или игрушкой.