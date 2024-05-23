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Житель дома против пьяных подростков

Житель дома против пьяных подростков

Автор:
23 мая 2024 06:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   балашиха   вандализм   вандалы   конфликт   люди   подростки   
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В подмосковной Балашихе несколько пьяных подростков зашли в подъезд жилого дома и сразу же начали крушить почтовые ящики. С этим не стал мириться местный житель.

У мужчины железная выдержка. Однако спиной к пьяным подросткам всё же не стоило поворачиваться.

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Метки: Видео   Подмосковье   балашиха   вандализм   вандалы   конфликт   люди   подростки   
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14  комментариев
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
маловато будет
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5k
Барсук 4 минуты назад
Хороший видос, да и пост добрый... Без агрессии и поножовщины

P.S. Сами такие были, и почтовые ящики жгли, и кнопки в лифте... Ветер в голове, юношеский пофигизм, нигилизм, в конце концов.... В чувство приводили люли от взрослых, порицание общества, ДКМ... Давно это было, лет 40 назад, а воспоминания теплые
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45k
Aleks 22 минуты назад
А чинить сам будет? Ментов надо было вызывать и заяву писать от ТСЖ об умышленной порче имущества.
До такого быдла доходит только через рубль.
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56k
Aleksandr 24 минуты назад
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60k
zloykoyot Полчаса назад
Молодые бухие долбообы. Лет через 15 сами другим таким же молодым долбообам будут подсрачники и плюхи отвешивать за те же поступки. А мужик всё правильно сделал.
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3k
Звёздный странник Полчаса назад
ЦИТАТА: "Однако спиной к пьяным подросткам всё же не стоило поворачиваться."
И к чему эта интрига? Я всё ждал этот момент в видео и думал, что тут самое интересное начнётся и... конец фильма!
Всё. Расходимся. Нас нае#али.
А вот маме девочки нужно оябзательно это видео посмотреть. Проверить теорию - далеко ли ягодка от яблони упала.
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5k
brotherirk 44 минуты назад
и не побоялся спиной к этим утыркам вставать.. могли бы и бутылку об голову разбить, мозгов бы пьяных хватило....
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18k
GROMOZEKA 56 минут назад
Ну что тут сказать?
Красава, мужик
Всё правильно сделал
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1k
Дмитрий Час назад
Поколение дебилов.
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2k
Bobbus Час назад
Уроды. Заявление в полицию и видео туда же
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149k
parallax 2 часа назад
Надо было ещё мокрощелке бутылку о голову разбить.
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Себастьян Перейра
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