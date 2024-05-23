Житель дома против пьяных подростков

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В подмосковной Балашихе несколько пьяных подростков зашли в подъезд жилого дома и сразу же начали крушить почтовые ящики. С этим не стал мириться местный житель.
У мужчины железная выдержка. Однако спиной к пьяным подросткам всё же не стоило поворачиваться.
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P.S. Сами такие были, и почтовые ящики жгли, и кнопки в лифте... Ветер в голове, юношеский пофигизм, нигилизм, в конце концов.... В чувство приводили люли от взрослых, порицание общества, ДКМ... Давно это было, лет 40 назад, а воспоминания теплые
До такого быдла доходит только через рубль.
И к чему эта интрига? Я всё ждал этот момент в видео и думал, что тут самое интересное начнётся и... конец фильма!
Всё. Расходимся. Нас нае#али.
А вот маме девочки нужно оябзательно это видео посмотреть. Проверить теорию - далеко ли ягодка от яблони упала.
Красава, мужик
Всё правильно сделал
В наше время не меньше таких было. И почтовые ящики не меньше страдали..