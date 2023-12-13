Угонщик "впечатал" владельца автомобиля в кирпичную стену

На записи с камер видеонаблюдения, опубликованной в социальных сетях, мужчина в тёмном спортивном костюме открывает дверь чёрного внедорожника, припаркованного у дома. Когда угонщик начинает движение, к машине подбегает владелец и открывает дверь, но преступник не останавливается.
Злоумышленник даёт задний ход и тащит владельца, который держится за дверь машины, в кирпичную стену. Ограждение рушится, мужчина получает травмы. Вероятно, у него сломана рука.
Мужчина пытается подняться, но снова падает.
Как сообщает The Sun, инцидент произошёл в Донкастере, Великобритания, 6 декабря около семи часов вечера. Неизвестно, удалось ли полиции поймать угонщика.
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1. Камера стоит на доме, снимает видео.
2. Из-за ограждения выходит человек (редиска)
3. Он начинает идти ногами в сторону машины.
4. Открывает дверь.
5. Садится в машину.
6. Закрывает дверь.
7. Сидит (что-то делает в машине)
и все в таком духе :)