Угонщик "впечатал" владельца автомобиля в кирпичную стену

На записи с камер видеонаблюдения, опубликованной в социальных сетях, мужчина в тёмном спортивном костюме открывает дверь чёрного внедорожника, припаркованного у дома. Когда угонщик начинает движение, к машине подбегает владелец и открывает дверь, но преступник не останавливается.