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Угонщик "впечатал" владельца автомобиля в кирпичную стену

Угонщик "впечатал" владельца автомобиля в кирпичную стену

Автор:
13 декабря 2023 12:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Великобритания   Видео   инцидент   преступник   угонщик   
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На записи с камер видеонаблюдения, опубликованной в социальных сетях, мужчина в тёмном спортивном костюме открывает дверь чёрного внедорожника, припаркованного у дома. Когда угонщик начинает движение, к машине подбегает владелец и открывает дверь, но преступник не останавливается.

Злоумышленник даёт задний ход и тащит владельца, который держится за дверь машины, в кирпичную стену. Ограждение рушится, мужчина получает травмы. Вероятно, у него сломана рука.

Мужчина пытается подняться, но снова падает.

Как сообщает The Sun, инцидент произошёл в Донкастере, Великобритания, 6 декабря около семи часов вечера. Неизвестно, удалось ли полиции поймать угонщика.

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Метки: Автомобиль   Великобритания   Видео   инцидент   преступник   угонщик   
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5  комментариев
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651
Человек Разумный 2 часа назад
Надо больше картинок, по видео не понятно.
1. Камера стоит на доме, снимает видео.
2. Из-за ограждения выходит человек (редиска)
3. Он начинает идти ногами в сторону машины.
4. Открывает дверь.
5. Садится в машину.
6. Закрывает дверь.
7. Сидит (что-то делает в машине)
и все в таком духе :)
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10k
МихА Час назад
А машинка то уже порченая и кому она теперь нужна?
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10k
Борис Карабанов Час назад
Господи! Неужели это железо того стоило? Ну, и? "Ну, милок, каков итог?" Остановил? В полицию теперь обращаться не будешь? Бонусом: рука в крошку, сломанные рёбра и снесённый забор. Если найдут машину, то изуродованная машина.
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24k
hebpat 2 часа назад
Дурик, ушёл и машину не закрыл, чего ещё можно ожидать
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