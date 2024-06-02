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«Ева впервые жестко упала с лошади»: 14-летняя дочь Аскольда Запашного сломала три кости в цирке

«Ева впервые жестко упала с лошади»: 14-летняя дочь Аскольда Запашного сломала три кости в цирке

Автор:
02 июня 2024 11:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дочь Аскольда Запашного   ЧП   лошадб   падение   фото   цирк   
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Дочь дрессировщика Аскольда Запашного получила серьезные травмы. Еву увезла скорая в больницу.

14-летняя дочь художественного руководителя Большого Московского цирка пострадала на работе. Аскольд Запашный рассказал о том, что произошло.

«Ева сегодня в первый раз жестко упала с лошади. Из-за случайного и внезапного падения лошади во время исполнения номера джигитов на лошадях в шоу "Легенда" моя старшая дочка получила травму ноги. На данный момент диагностированы переломы трех костей стопы. В остальном всё, даст Бог, обошлось», — пояснил народный артист России.

Аскольд опубликовал видео с дочерью после падения. Ева улыбалась в камеру. Дрессировщик отметил, что врачи сделали пострадавшей обезболивающий укол. Девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.


Эдгард Запашный показал видео происшествия на арене цирка. «Ева не падала с лошади. Она выполняла элементы джигитовки, сидя на лошади. Ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы. Это цирк, и такое бывает!» — указал генеральный директор Большого Московского государственного цирка.

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Метки: Видео   Дочь Аскольда Запашного   ЧП   лошадб   падение   фото   цирк   
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16  комментариев
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3k
Daimos Час назад
Закрывать надо все эти цирки. Кому они вообще интересны.
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1k
Ви 11 секунд назад
Ох уж эти инфантилы зверолюбы. Ах лошадь упала, ах тигра ударили, ах издеваются над макакой - банан не дают. Тем временем сидят на кожаном диване, жрут колбасу, и лупят своих детей за двойку и разбитое окно. Ну устройся на работу в цирк, защити от Запашных тигра. Можно же поговорить с ним. Он однозначно войдет в положение и откусит тебе жопу.
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5k
Артур 3 минуты назад
Кости у 14-ти летних срастаются быстро. Меня больше беспокоит здоровье Аскольда - уж очень болезненный вид у него.
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4k
VPJ 10 минут назад
Как-то не привычно ...имя только одного. Пусть будет так: "Дочь Эдгара и Аскольда Запашных Ева, поломала три кости." (Кстати, присоединяюсь ко всем интересующимся о здоровье лошади.) А призывы закрыть цирк не поддерживаю.
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664
Herr Mannelig 15 минут назад
Бедное животное, лошадка не ушиблась ли?
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8k
Евгений Д 59 минут назад
А лошадь не пострадала от падения ???
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750
ivandike Час назад
Без травм невозможно обойтись в этом деле, увы
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10k
Trenzel2003 Час назад
А страшна дефка, как смертный грех!
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1k
Darki Час назад
В гриме прям Джокер)))
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19k
GROMOZEKA Час назад
Так это не Ева с лошади упала, а лошадь с Евой завалилась
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2k
КАКАнгел Час назад
Что с лошадью ?? Уже небось на колбасу поехала- Запашные даже среди живодеров- дрессировщиков славятся жестокостью и окровавленным садизмом.
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4k
Rom Час назад
Эти тоже над тиграми издеваются... жаль им тигры жопы всем не порвали.
Тигры, львы, и прочие крупные звери могут быть в заповедниках или в крупных, удобных зоопарках.... а не в цирке.
Может, еще порвут им всем жопы до ушей. Тогда прекратят издеваться над зверьём.....
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7k
livaneth 2 часа назад
Это называется "сценический макияж".
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AccheDin
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