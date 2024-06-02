«Ева впервые жестко упала с лошади»: 14-летняя дочь Аскольда Запашного сломала три кости в цирке

Дочь дрессировщика Аскольда Запашного получила серьезные травмы. Еву увезла скорая в больницу.
14-летняя дочь художественного руководителя Большого Московского цирка пострадала на работе. Аскольд Запашный рассказал о том, что произошло.
«Ева сегодня в первый раз жестко упала с лошади. Из-за случайного и внезапного падения лошади во время исполнения номера джигитов на лошадях в шоу "Легенда" моя старшая дочка получила травму ноги. На данный момент диагностированы переломы трех костей стопы. В остальном всё, даст Бог, обошлось», — пояснил народный артист России.
Аскольд опубликовал видео с дочерью после падения. Ева улыбалась в камеру. Дрессировщик отметил, что врачи сделали пострадавшей обезболивающий укол. Девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Эдгард Запашный показал видео происшествия на арене цирка. «Ева не падала с лошади. Она выполняла элементы джигитовки, сидя на лошади. Ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы. Это цирк, и такое бывает!» — указал генеральный директор Большого Московского государственного цирка.
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Тигры, львы, и прочие крупные звери могут быть в заповедниках или в крупных, удобных зоопарках.... а не в цирке.
Может, еще порвут им всем жопы до ушей. Тогда прекратят издеваться над зверьём.....