«Ева впервые жестко упала с лошади»: 14-летняя дочь Аскольда Запашного сломала три кости в цирке

Аскольд опубликовал видео с дочерью после падения. Ева улыбалась в камеру. Дрессировщик отметил, что врачи сделали пострадавшей обезболивающий укол. Девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Эдгард Запашный показал видео происшествия на арене цирка. «Ева не падала с лошади. Она выполняла элементы джигитовки, сидя на лошади. Ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы. Это цирк, и такое бывает!» — указал генеральный директор Большого Московского государственного цирка.