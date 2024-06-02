Очень голодный мужчина прокусил ухо клиенту в "Бургер кинге", пока ждал заказ

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По словам очевидцев, полный мужчина с двумя банками в задних карманах начал громко возмущаться на кассе, потому что ему не подали бургеры за три минуты. Его одёрнул парень и попросил успокоиться — за это получил леща.
Завязалась драка — мужиков разнимали другие клиенты. Одного из них неадекват бросил через бедро и покусал. Нападавшего скрутили и дожидались полиции.
Ты — не ты, когда голоден!
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Метки: Видео Еда бургер кинг драка заказ конфликт прокусил ухо
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