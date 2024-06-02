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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1466 постов • 61 подписчик подписаться
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Очень голодный мужчина прокусил ухо клиенту в "Бургер кинге", пока ждал заказ

Очень голодный мужчина прокусил ухо клиенту в "Бургер кинге", пока ждал заказ

Автор:
02 июня 2024 10:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Еда   бургер кинг   драка   заказ   конфликт   прокусил ухо   
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По словам очевидцев, полный мужчина с двумя банками в задних карманах начал громко возмущаться на кассе, потому что ему не подали бургеры за три минуты. Его одёрнул парень и попросил успокоиться — за это получил леща.

Завязалась драка — мужиков разнимали другие клиенты. Одного из них неадекват бросил через бедро и покусал. Нападавшего скрутили и дожидались полиции.


Ты — не ты, когда голоден!


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Метки: Видео   Еда   бургер кинг   драка   заказ   конфликт   прокусил ухо   
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2  комментария
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Провокатор Час назад
Интересно, когда женщины поймут, что если драка началась, то хватать за руки своего мужика нельзя?
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3518 постов (3322 в горячем)

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