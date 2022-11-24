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В сеть утёк геймплей исторической игры «Смута» от российских разработчиков

В сеть утёк геймплей исторической игры «Смута» от российских разработчиков

Автор:
24 ноября 2022 12:47
Сообщество : Игромир
Метки: Россия   Смутное время   видео   геймплей   игра   интересное   рпг   смута   
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В сети появился первый геймплей российской исторической Action-RPG «Смута», которая уже несколько месяцев у всех на слуху. В небольшом ролике можно увидеть катсцену, геймплейные кадры и модели некоторых персонажей.
Игра создаётся новосибирской студией Cyberia Limited и должна выйти в конце 2023 года. Производство проекта частично финансирует «Институт развития интернета». Согласно данным в сети, на разработку игры «ИРИ» выделил студии 260 миллионов рублей. Общий же бюджет «Смуты» оценивается в 370-520 миллионов рублей

Опубликованные кадры, скорее всего, предназначались для закрытой демонстрации. Ролик, вероятно, должен продемонстрировать прогресс в создании игры на текущий момент. В геймплейной части герой бежит по лесной локации, а затем сражается с разбойниками в пещере. Также продемонстрированы несколько персонажей и видов оружия.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Смутное время   видео   геймплей   игра   интересное   рпг   смута   
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9  комментариев
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8k
Trenzel2003 Час назад
Может предвзятое мнение, но у нас не может быть хороших, отечественных игр. Конечно если эти игры не делаются где нибудь за границей.
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1k
Andrey Секунду назад
и чем это отличается от morrowind, oblivion, skyrim? про тучу более древних RPG даже не буду говорить
графика? так сейчас любой телефон вытащит картинку топовых компов 10-ти летней давности
Игровые компы вытащат сейчас что угодно, соревноваться в количестве полигонов в моделях уже не спортивно, во времена первого quake еще можно было понтоваться этим
Сейчас без сюжета можно просто спускать проект в мусор
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3k
Трям 2 минуты назад
"Утёк"

Утёк смогли закачать только с третьего раза )))
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495
Mrak OBOY 43 минуты назад
всем нужно давать шанс, может что то хорошее смогут сделать! не стоит сразу начинать топтать игру, пока не попробуешь.
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54
Sata33 46 минут назад
Интересно будет посмотреть
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