В сеть утёк геймплей исторической игры «Смута» от российских разработчиков

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В сети появился первый геймплей российской исторической Action-RPG «Смута», которая уже несколько месяцев у всех на слуху. В небольшом ролике можно увидеть катсцену, геймплейные кадры и модели некоторых персонажей.
Игра создаётся новосибирской студией Cyberia Limited и должна выйти в конце 2023 года. Производство проекта частично финансирует «Институт развития интернета». Согласно данным в сети, на разработку игры «ИРИ» выделил студии 260 миллионов рублей. Общий же бюджет «Смуты» оценивается в 370-520 миллионов рублей
Опубликованные кадры, скорее всего, предназначались для закрытой демонстрации. Ролик, вероятно, должен продемонстрировать прогресс в создании игры на текущий момент. В геймплейной части герой бежит по лесной локации, а затем сражается с разбойниками в пещере. Также продемонстрированы несколько персонажей и видов оружия.
Опубликованные кадры, скорее всего, предназначались для закрытой демонстрации. Ролик, вероятно, должен продемонстрировать прогресс в создании игры на текущий момент. В геймплейной части герой бежит по лесной локации, а затем сражается с разбойниками в пещере. Также продемонстрированы несколько персонажей и видов оружия.
"Главный герой этого приключения, боярин Юрий Милославский, принимает личное участие и в сборе Нижегородского ополчения, и в Битве за Москву, и в других, не менее важных, исторических событиях Смутного времени. Милославский шаг за шагом исправляет ошибки своего прошлого, а в результате — способствует прекращению Смуты и объединению Московской Руси", – говорится в описании игры.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия Смутное время видео геймплей игра интересное рпг смута
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Другое дело, что сейчас не угнаться за многомиллионными ААА проектами, и максимальная планка - "Наш ответ..." на уровне современного российского кино. Издержки капитализма.
Ну вдруг тут люди хоть с душой подойдут, и будет интересно
графика? так сейчас любой телефон вытащит картинку топовых компов 10-ти летней давности
Игровые компы вытащат сейчас что угодно, соревноваться в количестве полигонов в моделях уже не спортивно, во времена первого quake еще можно было понтоваться этим
Сейчас без сюжета можно просто спускать проект в мусор
Утёк смогли закачать только с третьего раза )))