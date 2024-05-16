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Террористов из «Крокус сити холла» оставили в СИЗО

Террористов из «Крокус сити холла» оставили в СИЗО

Автор:
16 мая 2024 14:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Крокус сити холл   СУД   арест   сизо   теракт   террористы   
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Во время судебного заседания они не произнесли ни слова.

Басманный районный суд Москвы ожидаемо продлил арест Файзову*, Мирзоеву*, Рачабализоды* и Фаридуни* - исполнителям страшного теракта в «Крокусе». Все четверо пробудут в СИЗО до 22 августа, затем состоится следующее судебное заседание.

Они проходят по статье п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Вероятное наказание - пожизненное в колонии особого режима.

До этого в камеру определили и их сообщников: тех, кто помогал им с жильём, закупкой оружия и прочим. Всех будут судить как пособников.

Характерный штрих - добровольно защищать террористов добровольно не вызвался ни один адвокат. Наверное, это первый такой случай за очень долгое время.

Теракт случился 22 марта. Преступники ворвались в «Крокус сити холл», расстреляли беззащитных людей и подожгли концертный зал. Тогда погибло 145 человек, а ещё 550 пострадало. Среди погибших есть дети, а одна из пострадавших женщин перенесла 20 операций, врачи больше месяца боролись за её жизнь. И лишь неделю назад она снова смогла говорить.

А 145 невинных людей уже не скажут ни слова. Их жизнь оборвалась в «Крокусе».

Террористы, ответственные за это страшное преступление, на суде молчали и прятали глаза, одного из них привезли на заседание в инвалидной коляске.

Следствие продолжается.

*занесён в реестр террористов и экстремистов.

Источник:

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Метки: Видео   Крокус сити холл   СУД   арест   сизо   теракт   террористы   
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37  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Эти животные убили 145 человек, в том числе беззащитных женщин и детей. Почему у них ещё есть уши, носы, глаза и пальцы на ногах и руках.
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14k
The Joker 19 минут назад
Одичалые в фейсбуке, выдвинули людоедскую версию, что это ФСБ устроило теракт, чтобы на волне негодования, люди добровольно пошли на украинский фронт и правительству России, не пришлось объявлять дополнительную мобилизацию. Не ну как вам такое?
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4k
Parus59 21 минуту назад
А, что должны были отпустить?
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59k
Парагвайский шпион 21 минуту назад
Для таких мразот надо ввести еще один вид наказания - "Полное физическое уничтожение". То есть, приговоренный будет не только казнен (любым удобным исполнителям образом), сожжен и утилизирован на ближайшей помойке.
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10k
Maximvs 41 минуту назад
добровольно защищать террористов добровольно не вызвался ни один адвокат.

А вот это очень приятная новость. Значит, нечисть поприжали в стране.
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 52 минуты назад
Тем кто утверждает что пожизненное для них хуже смертной казни могу сказать следующее:
1. Плевать что там для них хуже - лучше, у общества есть потребность знать что эти животные больше не существуют в нашем мире.
2. Любое животное на пожизненном все равно рассчитывает выжить и освободиться, революция или смена власти, ядерная война или чего еще.....ПЛАНЫ ВСЕГДА ЕСТЬ.
3. Любое животное на пожизненном умудряется адаптироваться даже к нечеловеческим условиям обитания и получать маленькие радости от чтения, от прогулки, от передачи, от каши в обед.
Вся эта мразь должна быть уничтожена физически.
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11k
vasilykopkov Час назад
Верните смертную казнь!!!
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14k
Святослав Час назад
надеюсь, в камере их их исключительно свининкой кормят...
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21k
Robin Hood Час назад
Посадить всех этих педерастов в зиндан и слив канализации тудой. Пускай отмокают сцуки
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6k
Руслан Час назад
Кожу бы заживо содрать и потом четвертовать. А лучше - сжечь. Живьем.
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7k
alex Час назад
их всех нужно было привезти на суд в инвалидных колясках
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646
Максим Эсфельд Час назад
Этих уродов надо было на вертеле привезти , а не в инвалидной каляске.
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98k
Доктор Джонс Час назад
Почему этих животных до сих пор не обрили?
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7k
alex Час назад
мрази конченные
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7k
Трям 2 часа назад
В дельфена до конца жизни раком стоять будут.
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869
DuckTales 2 часа назад
надеюсь их мудохают каждый день ...
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
На деле этих зверей надо уже осудить. Что тянуть? В СИЗО условия куда как лучше, чем на предполагаемом месте отбытия наказания.
Я против пыток или шоу на этом деле. Совершив такое, надо поскорее очиститься от этой грязи.
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
если кто-то спросит что такое несправедливость:
145 умерло
а эти 4 живы
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28k
Sheir 2 часа назад
После теракта в "Крокусе", буквально на следующий день на всех выездах и въездах в Москву появились патрули, усиленные автоматчиками в балаклавах. Не знаю, какими алгоритмами они руководствовались, но стояли-факт, кого-то тормозили, проверяли и тд.
А с начала этой недели- все. Исчезли, словно и не бывало. Всех переловили или как это понимать?
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August
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