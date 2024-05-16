Террористов из «Крокус сити холла» оставили в СИЗО

До этого в камеру определили и их сообщников: тех, кто помогал им с жильём, закупкой оружия и прочим. Всех будут судить как пособников.

Характерный штрих - добровольно защищать террористов добровольно не вызвался ни один адвокат. Наверное, это первый такой случай за очень долгое время.