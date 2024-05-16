Террористов из «Крокус сити холла» оставили в СИЗО

Во время судебного заседания они не произнесли ни слова.
Басманный районный суд Москвы ожидаемо продлил арест Файзову*, Мирзоеву*, Рачабализоды* и Фаридуни* - исполнителям страшного теракта в «Крокусе». Все четверо пробудут в СИЗО до 22 августа, затем состоится следующее судебное заседание.
Они проходят по статье п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Вероятное наказание - пожизненное в колонии особого режима.
До этого в камеру определили и их сообщников: тех, кто помогал им с жильём, закупкой оружия и прочим. Всех будут судить как пособников.
Характерный штрих - добровольно защищать террористов добровольно не вызвался ни один адвокат. Наверное, это первый такой случай за очень долгое время.
Теракт случился 22 марта. Преступники ворвались в «Крокус сити холл», расстреляли беззащитных людей и подожгли концертный зал. Тогда погибло 145 человек, а ещё 550 пострадало. Среди погибших есть дети, а одна из пострадавших женщин перенесла 20 операций, врачи больше месяца боролись за её жизнь. И лишь неделю назад она снова смогла говорить.
А 145 невинных людей уже не скажут ни слова. Их жизнь оборвалась в «Крокусе».
Террористы, ответственные за это страшное преступление, на суде молчали и прятали глаза, одного из них привезли на заседание в инвалидной коляске.
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Следствие продолжается.
*занесён в реестр террористов и экстремистов.
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А вот это очень приятная новость. Значит, нечисть поприжали в стране.
1. Плевать что там для них хуже - лучше, у общества есть потребность знать что эти животные больше не существуют в нашем мире.
2. Любое животное на пожизненном все равно рассчитывает выжить и освободиться, революция или смена власти, ядерная война или чего еще.....ПЛАНЫ ВСЕГДА ЕСТЬ.
3. Любое животное на пожизненном умудряется адаптироваться даже к нечеловеческим условиям обитания и получать маленькие радости от чтения, от прогулки, от передачи, от каши в обед.
Вся эта мразь должна быть уничтожена физически.
Я против пыток или шоу на этом деле. Совершив такое, надо поскорее очиститься от этой грязи.
145 умерло
а эти 4 живы
А с начала этой недели- все. Исчезли, словно и не бывало. Всех переловили или как это понимать?