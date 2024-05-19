15 дизайнеров, чьи творения поражают креативом

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Креативность - это способность людей выполнять работу, отличную от традиционной. Рождение новых идей происходит только в умах, которые далеки от обыденного и не боятся дать волю своему воображению, каким бы безумным или нетрадиционным оно ни казалось. В этом посте вы увидите необычные творения продвинутых дизайнеров.
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14. Чайник устанавливается на наклонное крепление, чтобы помочь людям с артритом наливать чай
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И да, по законам геометрии,в столе всё равно останется пустое неиспользуемое пространство,также,как и с перпендикулярными ящиками. 100% однозначно быть не может.