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15 дизайнеров, чьи творения поражают креативом

15 дизайнеров, чьи творения поражают креативом

Автор:
19 мая 2024 22:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Поражают   Творения   воображение   дизайнеры   креатив   продвинутые   
2443
16

Креативность - это способность людей выполнять работу, отличную от традиционной. Рождение новых идей происходит только в умах, которые далеки от обыденного и не боятся дать волю своему воображению, каким бы безумным или нетрадиционным оно ни казалось. В этом посте вы увидите необычные творения продвинутых дизайнеров.

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Метки: Поражают   Творения   воображение   дизайнеры   креатив   продвинутые   
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19  комментариев
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391
Влад 2 часа назад
В большинстве - херня. Столик бы прикупил,но даже боюсь представить сколько стоит.
И да, по законам геометрии,в столе всё равно останется пустое неиспользуемое пространство,также,как и с перпендикулярными ящиками. 100% однозначно быть не может.
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12k
DumDum 17 минут назад
И снова забор вместо заголовка? В посте - ни одного дизайнера, а обещали 15...
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18k
тов.Suhov Час назад
Кто то вполне может остаться без бубенцов, если эта штука внезапно сложится.
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19k
MarkovAlexandr 2 часа назад
"На 100% использованное пространство" - а как выглядят соседние ящики? Они все сделаны наискосок что-ли? Иначе между ящиками треугольник объёма пропадает,
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19k
MarkovAlexandr 2 часа назад
"Шезлонг, встроенный в пирс" - Захотел полежать, сходил за ведром и тряпкой, вымыл кусок пирса, по которому топтались ногами, полежал, отдохнул. Ну очень удобно! (нет)
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430
_Vasiliy_ MarkovAlexandr 52 минуты назад
На пляже тоже все промываешь, перед тем как полежать?
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1k
Рома 2 часа назад
Часы классные
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55k
noName 2 часа назад
ну конечно на 100%,угу...
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1874 поста (1816 в горячем)

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