15 дизайнеров, чьи творения поражают креативом

Креативность - это способность людей выполнять работу, отличную от традиционной. Рождение новых идей происходит только в умах, которые далеки от обыденного и не боятся дать волю своему воображению, каким бы безумным или нетрадиционным оно ни казалось. В этом посте вы увидите необычные творения продвинутых дизайнеров.