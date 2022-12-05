FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6698 постов • 963 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Столбы света и радуга: в горах Шерегеша засняли на видео необычное природное явление

Столбы света и радуга: в горах Шерегеша засняли на видео необычное природное явление

Автор:
05 декабря 2022 14:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   интересное   красота   природа   природное явление   фото   шерегеш   
1035
1
1

Красивое природное явление увидели россияне в Шерегеше. Они засняли на видео радужные столбы света, которые как будто поднимаются из-под земли, и ложное солнце.

Видеозапись с этим удивительным природным явлением опубликовали в одном из популярных пабликов. Это природное явление называется гало-эффект — оптическое природное явление, во время которого вокруг Солнца возникает светящееся кольцо. Гало похоже на радугу, но если летом свет отражается в кристаллах воды, то зимой — в ледяных частицах.

Радужные ореолы вокруг солнца – световые столбы. При этом автору видео удалось запечатлеть и ложное солнце – снизу под настоящим.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   видео   интересное   красота   природа   природное явление   фото   шерегеш   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Maximvs 36 минут назад
если не учить физику и химию, то мир будет полон магии, единорогов....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр 50 минут назад
Очень часто вижу это в морозные солнечные дни. Красиво - да! Редко - нет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Majul Час назад
Солнечное гало. Довольно частое явление на самом деле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
318067



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
Весельчак У, играющий в дворовый футбол: 10 фактов о Вячеславе Невинном
Весельчак У, играющий в дворовый футбол: 10 фактов о Вячеславе Невинном
Набирающие популярность в сообществах
Кот принес хозяйке голову аллигатора
Кот принес хозяйке голову аллигатора
Пурпурная лягушка: Кудахчет, живёт глубоко под землёй и выглядит как гнилая картошка. 120 млн лет безупречного выживания!
Пурпурная лягушка: Кудахчет, живёт глубоко под землёй и выглядит как гнилая картошка....
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#факты#страна#кино#позитив#в мире#сатира#драка
#интересно#история#животные#удивительно#автомобили#автомир#Приколы#аварии#улыбнуло#интересное
#люди#фотографии#картинки#шоу бизнес#забавно#Прикол#Россия#дтп#Разное#актеры
В Омске горит торговый центр "Триумф" В Омске горит торговый центр "Триумф" Жители российских городов наблюдали частичное солнечное затмение Жители российских городов наблюдали частичное солнечное затмение Уральская Венеция Уральская Венеция Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались "Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать в Россию" "Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать в Россию"

На что жалуетесь?

Вернуться