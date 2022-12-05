Столбы света и радуга: в горах Шерегеша засняли на видео необычное природное явление

Видеозапись с этим удивительным природным явлением опубликовали в одном из популярных пабликов. Это природное явление называется гало-эффект — оптическое природное явление, во время которого вокруг Солнца возникает светящееся кольцо. Гало похоже на радугу, но если летом свет отражается в кристаллах воды, то зимой — в ледяных частицах.