Столбы света и радуга: в горах Шерегеша засняли на видео необычное природное явление

Красивое природное явление увидели россияне в Шерегеше. Они засняли на видео радужные столбы света, которые как будто поднимаются из-под земли, и ложное солнце.
Видеозапись с этим удивительным природным явлением опубликовали в одном из популярных пабликов. Это природное явление называется гало-эффект — оптическое природное явление, во время которого вокруг Солнца возникает светящееся кольцо. Гало похоже на радугу, но если летом свет отражается в кристаллах воды, то зимой — в ледяных частицах.
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Радужные ореолы вокруг солнца – световые столбы. При этом автору видео удалось запечатлеть и ложное солнце – снизу под настоящим.
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