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7 необычных способов, которыми раньше решали повседневные проблемы

7 необычных способов, которыми раньше решали повседневные проблемы

Автор:
19 мая 2024 20:40
Сообщество : Факты
Метки: Необычные   Проблемы   повседневные   предки   решение   способы   
1236
8

У наших предков не было тех удобств, которыми мы обладаем в настоящее время, но они были не менее изобретательны, и поэтому многие проблемы они решали по-своему. Иногда очень необычными способами и используя приёмы, которые сегодня могут показаться нам смешными. Взгляните!

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Метки: Необычные   Проблемы   повседневные   предки   решение   способы   
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8  комментариев
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5k
Василий Афиногенов 45 минут назад
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11k
Vacony 14 минут назад
на огне готовить неудобно, а гонять машину часами хорошо ?
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4k
Rom Полчаса назад
Что там плохого для здоровья в приготовлении пищи, использую выхлопные газы? Идея же не в том, чтобы пропускать через продукты эти газы )) Выхл газы греют емкость, в которой еда. Одно с другим не соприкасается. И идея была в том, что можно напихать картошки туда, и ехать час - другой.... пока едешь, типа как приготовилось.
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387
Влад Полчаса назад
огнетушители-гранаты и сейчас есть.
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33k
Владимир Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну так то сейчас есть огнетушители - гранаты. И дохрена всяких. Используются.. Да почти везде, где нужно. На нефтяных, химических предприятиях, на судах и кораблях..
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387
Влад Полчаса назад
Готовить на выхлопных газах можно при копеечном бензине..
Помню, в СССР были печки на солярке. Сейчас как-то неактуально стало. Электричеством греют,или газом.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1872 поста (1816 в горячем)

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