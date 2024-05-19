7 необычных способов, которыми раньше решали повседневные проблемы

1236
8
У наших предков не было тех удобств, которыми мы обладаем в настоящее время, но они были не менее изобретательны, и поэтому многие проблемы они решали по-своему. Иногда очень необычными способами и используя приёмы, которые сегодня могут показаться нам смешными. Взгляните!
1. Цепи вместо сумок
В одежде XIX века не было карманов, а сумки в то время были еще не в моде, поэтому женщины носили все мелочи, которые им были нужны, в шатленах (слово происходит от французского “владелец замка”). Это было украшение и аксессуар в виде цепочки с зажимом, к которому крепились различные предметы: ключи, портмоне, часы, ножницы, записные книжки, парфюмерия, косметика и другие. Важность шатленов была аналогична той, которую сегодня имеют сумки. Были модели для разных случаев: для повседневной жизни, занятий спортом и даже для траура.
×
2. Конусы для защиты макияжа
В 1939 году в Монреале люди искали метод, который помог бы им защитить макияж от дождя и снега. Затем они придумали создать специальный прозрачный конус, который приклеивался к лицу девушки и отталкивал влагу. Несмотря на то, что этот предмет часто запотевал, не подходил для свиданий и выглядел нелепо, многие женщины носили его с удовольствием.
3.Тушение пожара с помощью гранат
В 1723 году в Англии было много пожаров, поэтому химик Амброуз Годфри изобрел устройство, которое позволяло мирным жителям быстро тушить пожар. Этот объект назывался Звезда Хардена, или просто граната. В сферической колбе находилась химическая жидкость, подавляющая пламя. Хотя, конечно, это было не так безопасно, как современные огнетушители.
4. Определение беременности по глазам
Врач Жак Гиймо изобрел в XVI веке метод, который помогал определить беременность женщины, просто взглянув ей в глаза. Он утверждал, что “взгляд беременной женщины был более глубоким. Зрачки казались узкими, веки опущенными, а в уголках глаз вздувались вены”. Это кажется сомнительным, но этот метод работал во многих случаях.
5. Электротерапия для лечения
Люди использовали электротерапию более 2000 лет назад. Задолго до изобретения электрических устройств греки использовали рыбу-торпеду в качестве анестетика во время операций, чтобы уменьшить боль. Римский врач Скрибоний Ларгус узнал, что человек излечился от подагры после того, как наступил на “рыбу-торпеду”, которая как все виды скатов способны генерировать электрический ток . Этот метод начали использовать и для лечения мигрени.
6. Кружка для защиты усов от напитков
В XIX веке мужчины часто носили усы, но пить чай с ними было неудобно. Так, в 1870-х годах англичанин Харви Адамс изобрел специальную чашку, защищающую усы от влаги. Товар имел настоящий успех, и все его товары были распроданы в течение первой недели продажи. Вскоре изобретение распространилось по всей Европе, и многие компании начали выпускать аналогичную продукцию. Например, была также повязка для поддержания формы усов во время сна и специальная ложка, которая защищала эту область от контакта с пищей.
7. Они готовили, используя выхлопные газы
В начале двадцатого века люди любили проводить время на свежем воздухе. И у некоторых были машины, а готовить на огне было проблематично, в 1930 году изобрели скороварку, которая подключалась к машинам. Идея заключалась в том, чтобы горячие выхлопные газы согревали пищу. Говорят, что с помощью этого метода можно приготовить рагу всего за 1 час. Изобретение было популярно, но недолго. Видимо, люди обнаружили, что этот способ приготовления пищи не совсем безопасен для здоровья.
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 креативных товарищей, которым Илон Маск в подмётки не годится
- 15 смекалистых товарищей, которые неординарно решают любую проблему
- 20 креативных умников, которые гениально решают любые проблемы
- 15 крутых идей, которые очень пригодятся в повседневной жизни
- 15 случаев, когда в дело вступили смекалка и импровизация
Новости партнёров
реклама
Помню, в СССР были печки на солярке. Сейчас как-то неактуально стало. Электричеством греют,или газом.