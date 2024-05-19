7 необычных способов, которыми раньше решали повседневные проблемы

В одежде XIX века не было карманов, а сумки в то время были еще не в моде, поэтому женщины носили все мелочи, которые им были нужны, в шатленах (слово происходит от французского “владелец замка”). Это было украшение и аксессуар в виде цепочки с зажимом, к которому крепились различные предметы: ключи, портмоне, часы, ножницы, записные книжки, парфюмерия, косметика и другие. Важность шатленов была аналогична той, которую сегодня имеют сумки. Были модели для разных случаев: для повседневной жизни, занятий спортом и даже для траура.