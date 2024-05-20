В Госдуме предложили создать публичный список звёзд, которые задолжали российской налоговой

В Госдуме наконец-то решили взяться за российских звезд, которым живется настолько весело и вольготно на Руси, что они забывают платить налоги.

Инициировал обращение к руководителю налоговой депутат ГД Султан Хамзаев. Он предложил помещать в список всех звёзд, которые должны больше миллиона рублей: певцов, блогеров, спортсменов и т.д. вне зависимости, уехали они из России или остались. Перечень предлагается делать открытым и обновлять каждый месяц, - сообщает SHOT.

У нас, например, в подъездах размещают списки должников по ЖКХ, и это срабатывает. А мы говорим про налоги публичных людей. Пусть люди знают, кто налоги не платит. Звёзды же все очень самолюбивые, и им не нравится, когда о них говорят в негативном ключе

, — заявил SHOT Хамзаев.