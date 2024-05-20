В Госдуме предложили создать публичный список звёзд, которые задолжали российской налоговой

Депутаты считают, что это поможет ФНС собирать долги с селебрити, которые часто о них просто забывают.
В Госдуме наконец-то решили взяться за российских звезд, которым живется настолько весело и вольготно на Руси, что они забывают платить налоги.
Инициировал обращение к руководителю налоговой депутат ГД Султан Хамзаев. Он предложил помещать в список всех звёзд, которые должны больше миллиона рублей: певцов, блогеров, спортсменов и т.д. вне зависимости, уехали они из России или остались. Перечень предлагается делать открытым и обновлять каждый месяц, - сообщает SHOT.
У нас, например, в подъездах размещают списки должников по ЖКХ, и это срабатывает. А мы говорим про налоги публичных людей. Пусть люди знают, кто налоги не платит. Звёзды же все очень самолюбивые, и им не нравится, когда о них говорят в негативном ключе
, — заявил SHOT Хамзаев.
Из потенциальных клиентов налоговая уже может составить маленькую очередь в приемной.
Например, певица Глюк’oZa задолжала российской налоговой более ₽1 млн и улетела отдыхать в Италию, а на днях SHOT сообщил, что рэпер Птаха не оплатил почти миллион, потому что у него "заболела бухгалтерша"
В списке должников также блогер Сергей Косенко, который разбрасывается деньгами за границей, но российскую налоговую давно игнорирует — его долг уже разросся до ₽2,6 млн. В список рискует попасть и Никита Кологривый. На нём висит около 850 тысяч рублей, актёр выплачивает задолженность, но понемногу.
Ещё одна должница - фитоняшка и блогерша Мася Шпак, которая накопила перед российской налоговой 3,5 млн рублей долгов. В апреле, по данным SHOT, её признали банкротом, а имущество спустили на погашение 10-миллионного долга.
42-летняя Ирина Мещанская (настоящее имя Маси Шпак) ужеполучила уведомление от ФНС с просьбой заплатить по счетам. В противном случае ютуберша может остаться с заблоченными счетами в банке и не выехать на любимый Бали. В этом году Шпак признали банкротом — она числилась должником сразу у шести банков. Имущество блогерши пришлось распродать, чтобы рассчитаться с долгами — их было на 10,4 млн рублей.
Несмотря на финансовую яму, Шпак активно ведёт соцсети: в запрещённой "Инсте" у неё 3 млн подписчиков, а на допстраничке, где она публикует рецепты, — 209 тысяч человек. На днях блогерша хвасталась, что прошло полгода спустя последней её операции и сейчас она в фитоняшной форме.
Мася Шпак — экс-супруга треш-блогера Александра Шпака. Пара была в браке 6 лет, в 2021 году супруги развелись. Сам 44-летний ютубер и бодибилдер уехал из России в Турцию после начала СВО. В январе он был объявлен в розыск в МВД РФ.
Источник:
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Зaрaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо
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2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Если создавать публичные списки для отдельных профессий - то это уже неравенство получается.