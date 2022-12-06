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"Давай нассым на Вечный огонь?": в Анапе две девушки 15 и 17 лет осквернили Вечный огонь

"Давай нассым на Вечный огонь?": в Анапе две девушки 15 и 17 лет осквернили Вечный огонь

Автор:
06 декабря 2022 09:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечный огонь   Россия   видео   дети   интересное   осквернение   подростки   фото   
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В Анапе две молодые девушки "веселились" у мемориала Вечного огня. Они прикуривали сигареты от огня, предлагали на него помочиться и снимали это всё на видео. Ролик оказался в сети и теперь девочек ждёт наказание.

В сети распространилось видео, на котором показано, как две девушки сидят рядом на мемориале. Снимающая ролик несовершеннолетняя подкуривает от пламени Вечного огня, материться и предлагает на него помочиться. РИА Новости сообщает, что подростки 15 и 17 лет ещё в марте 2022 года осквернили мемориал на территории парка 70-летия Победы в Анапе.

"Прокуратурой Краснодарского края организована проверка в отношении несовершеннолетних, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны - Вечный Огонь", - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку. В действиях старшеклассниц усматриваются признаки преступлений по статьям 243, 244 и 354.1 УК РФ.

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Метки: Вечный огонь   Россия   видео   дети   интересное   осквернение   подростки   фото   
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30  комментариев
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6k
Copycat 2 часа назад
Как славно что идиоты сами документируют и выкладывают в общий доступ свои преступления)
органам вообще ничего доказывать не приходится

но у меня вопрос к их родителям, как так получилось что у них вросли такие звереныши, чем и как их воспитывали, какую мораль прививали
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15k
эмосурикат прямоползающий 3 минуты назад
блин, ну вот что за херня в головах у этих детей. когда я учился в школе, мы регулярно ходили навещать ветеранов, поздравляли и даже самый последние разгильдяи в школе их уважали
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0
bufuguladir 5 минут назад
до чего пуй ло первый страну довёл ...
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111
Trueman 9 минут назад
надо посадить их в клетку и тыкать палкой
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4k
Феликс Дзержинский 12 минут назад
В наказание, заставить их поссать на оголённый высоковольтный кабель, а потом прикурить от него.
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2k
AVATAR 12 минут назад
Поймать и...
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0
bufuguladir 14 минут назад
грязный зловонный пут лерстан ! ...
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4k
alex 20 минут назад
дебилки, отпрыски своих родителей-дебилов
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313
СергейБернатович 23 минуты назад
Жалеть не надо их
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52k
Олег Полчаса назад
Только плетьми лупить! На общешкольной построении. Чтоб остальные школьники сами поняли и выложили ролик в сети. А мычания с извинениями пусть родителям оставят.
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41k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Как задолбали эти ваши дети идиоты! Сожгите их всех на этом же огне! Т.к толку от них нет и не будет и мозгов тоже. Раз они пальцы гнут и строят из себя хер пойми кого, пусть отвечают.
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5k
salim777 Полчаса назад
Жесть конечно. Тупые мразёвки. Ни одного предложения составить нормально не могут, мат через слово, курение и в башке одно мысль, как бы напакостить и на этом хайпануть, так ещё и инет выложить! Дебилки. Я не садист, но я за самые серьёзные пресечения таких действий. Самые! Посадить этих дур на пару месяцев, потом влепить им общественные работы на пол года, а до того осветить этот поступок самым широким образом, задолбать собраниями в школе, вынести весь мозг родителям. Не прикасайтесь мрази к теме Великой Отечественной Войны! Шалавы малолетние. Мозгов нет, одни рефлексы.
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4k
Игорь Полчаса назад
На СВО обеих кашу варить
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
А мне иногда кажется, что польза от тиктоков всё же есть.
Во-первых, перепись дебилов.
Во-вторых, облегчают работу правоохранителей.
Ведь эти дебилы сами всё в сеть вываливают, даже искать почти не приходится.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Вот жаль что сейчас не практикуют такой вид наказания как сжигание на костре...
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52k
smakido 37 минут назад
В статье подчеркивается "несовершеннолетние", что это "дети". Тогда появляются вопросы к родителям: прикуривали, вероятно были выпивши, осквернили святыню. И они тоже должны понести наказание . Нельзя это дело замять, должен быть резонанс в обществе, тем более сейчас в суровую годину для нашей любимой земли и Родины.
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17k
Топпер Харли 46 минут назад
Ссылка coub.com
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10k
Андрей Ма-С Час назад
мне вот даже интересно какие мыслительные процессы проходят в двух извилина этих самок??? А наказывать я считаю надо максимально жестко, ибо мягкость наказания с подвинет еще кучу подобных дебилоидов на подвиги подобного рода.
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1k
neskaju20 Час назад
Опять ничего не будет прошмандовкам. Хотя время сейчас простое, таких ублюдков надо выкидывать в Днепр и пусть выбирают сторону в которую плыть.
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1k
ChePaev Час назад
Вот почему нам, выросшим в 80-х даже в голову не приходило такого?? Не скрою, мы тоже были шпана, росшая на улице и много чего пакостили и гадили, поджигали газеты в почтовых ящиках, поджигали кнопки в лифтах, срали под двери злым людям, били из рогатки уличные фонари но Вечный огонь всегда обходили стороной, какой то необъяснимый внутренний запрет отводил наши забавы подальше о него, хотя парк, где он находился, был недалеко от дома. Вот что с сегодняшними детьми не так? Откуда такое неуважение? Сраный интернет довел? И вроде их родители из тех времен в которых росли мы и хорошо должны помнить как относились тогда все ко всему этому, почему тогда этим детям этого не привили???
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Pika-Pika?
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