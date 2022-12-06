"Давай нассым на Вечный огонь?": в Анапе две девушки 15 и 17 лет осквернили Вечный огонь

В сети распространилось видео, на котором показано, как две девушки сидят рядом на мемориале. Снимающая ролик несовершеннолетняя подкуривает от пламени Вечного огня, материться и предлагает на него помочиться. РИА Новости сообщает, что подростки 15 и 17 лет ещё в марте 2022 года осквернили мемориал на территории парка 70-летия Победы в Анапе.