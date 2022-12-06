"Давай нассым на Вечный огонь?": в Анапе две девушки 15 и 17 лет осквернили Вечный огонь

В Анапе две молодые девушки "веселились" у мемориала Вечного огня. Они прикуривали сигареты от огня, предлагали на него помочиться и снимали это всё на видео. Ролик оказался в сети и теперь девочек ждёт наказание.
В сети распространилось видео, на котором показано, как две девушки сидят рядом на мемориале. Снимающая ролик несовершеннолетняя подкуривает от пламени Вечного огня, материться и предлагает на него помочиться. РИА Новости сообщает, что подростки 15 и 17 лет ещё в марте 2022 года осквернили мемориал на территории парка 70-летия Победы в Анапе.
"Прокуратурой Краснодарского края организована проверка в отношении несовершеннолетних, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны - Вечный Огонь", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку. В действиях старшеклассниц усматриваются признаки преступлений по статьям 243, 244 и 354.1 УК РФ.
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органам вообще ничего доказывать не приходится
но у меня вопрос к их родителям, как так получилось что у них вросли такие звереныши, чем и как их воспитывали, какую мораль прививали
Во-первых, перепись дебилов.
Во-вторых, облегчают работу правоохранителей.
Ведь эти дебилы сами всё в сеть вываливают, даже искать почти не приходится.