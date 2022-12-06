Власти обязали россиянку заботиться о летучей мыши, которая свалилась ей на голову

Под Волгоградом на голову россиянке буквально свалилась летучая мышь. Женщина лежала в своей кровати, когда на неё упало маленькое животное. Летучая мышь укусила женщину и теперь россиянку ждут уколы от бешенства. Кроме того, у женщины появился новый питомец без её воли. Власти обязали её заботиться и мышке и кормить её.
Жительница Михайловки Волгоградской области стала владелицей летучей мыши против своей воли. Летучая мышь свалилась женщине на голову вечером.
«Мышь буквально свалилась мне на голову вечером 1 декабря, когда я уже отдыхала. Не видя, что упало на мою постель, я попыталась смахнуть ее рукой, в результате она меня укусила. Теперь мне приходится постоянно посещать поликлинику, где мне делают прививки.
Местные чиновники из горветстанции обязали женщину содержать животное, ежедневно кормить его свежей курицей и поить чистой водой до 12 декабря включительно. Ей также выдали справку, что теперь она хозяйка летучей мыши.
Мало того – в городской ветстанции меня обязали содержать эту незванную гостью. Мне пришлось купить клетку, кормить ее свежей едой и следить за ее состоянием», – делится Лариса, жительница дома 131 по улице Коммуны.
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Историю женщина рассказывает улыбаясь.
Пока – до 12 декабря, что будет дальше – неизвестно. Найти виновника того, что в доме завелось млекопитающее, Ларисе не удается – в управляющей компании утверждают: визуальный осмотр дома показал, что мышей в нем нет.
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Через две недели максимум.
Поэтому И сказали наблюдать женщине за мышью.
Если все нормально - дальше ее дело что делать с животным.
А здесь дикое животное! Необходимо выдержать определенный период! Ну, а потом её в окно!:)