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Власти обязали россиянку заботиться о летучей мыши, которая свалилась ей на голову

Власти обязали россиянку заботиться о летучей мыши, которая свалилась ей на голову

Автор:
06 декабря 2022 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Волгоград   Летучая мышь   Россия   видео   животные   закон   интересное   фото   
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Под Волгоградом на голову россиянке буквально свалилась летучая мышь. Женщина лежала в своей кровати, когда на неё упало маленькое животное. Летучая мышь укусила женщину и теперь россиянку ждут уколы от бешенства. Кроме того, у женщины появился новый питомец без её воли. Власти обязали её заботиться и мышке и кормить её.

Жительница Михайловки Волгоградской области стала владелицей летучей мыши против своей воли. Летучая мышь свалилась женщине на голову вечером.

«Мышь буквально свалилась мне на голову вечером 1 декабря, когда я уже отдыхала. Не видя, что упало на мою постель, я попыталась смахнуть ее рукой, в результате она меня укусила. Теперь мне приходится постоянно посещать поликлинику, где мне делают прививки.

Местные чиновники из горветстанции обязали женщину содержать животное, ежедневно кормить его свежей курицей и поить чистой водой до 12 декабря включительно. Ей также выдали справку, что теперь она хозяйка летучей мыши.

Мало того – в городской ветстанции меня обязали содержать эту незванную гостью. Мне пришлось купить клетку, кормить ее свежей едой и следить за ее состоянием», – делится Лариса, жительница дома 131 по улице Коммуны.

Историю женщина рассказывает улыбаясь.

Пока – до 12 декабря, что будет дальше – неизвестно. Найти виновника того, что в доме завелось млекопитающее, Ларисе не удается – в управляющей компании утверждают: визуальный осмотр дома показал, что мышей в нем нет.

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Метки: Волгоград   Летучая мышь   Россия   видео   животные   закон   интересное   фото   
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18  комментариев
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16k
Booka1a 2 часа назад
какой-то бред.
- Вы повстречали дикое кусачее животное? Отлично, пусть поживет у вас, кстати, оно возможно бешеное, сходите сделайте укольчики...
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75
Evil Полчаса назад
Ну вот. Бедная мышка подхватила теперь человеческую чумку. Хорошо, что не обезъяна на нее свалилась, а то не только укусом отделалась бы, а то оспы там разные обезъяньи...
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15k
Сергей Полчаса назад
Так же и с домашними собаками, если кусает, то через какое-то время приводишь в ветлечебницу и даешь собаке еду! Если ест - то никакого бешенства!
А здесь дикое животное! Необходимо выдержать определенный период! Ну, а потом её в окно!:)
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26k
Лис 36 минут назад
А если бы свора бродячих собак покусала? То же бы содержать псарню заставили? Мышь откуда взялась? Прилетела. Мой кот как то на балконе поймал, в Питере.
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5k
Наталья 2 часа назад
2023 на пороге...и опять летучие мыши
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5k
sedoisever 2 часа назад
Да, какого хера? Отнесла бы этим самым чиновникам. Пусть и содержат.
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PokemonKa
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