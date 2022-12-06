Власти обязали россиянку заботиться о летучей мыши, которая свалилась ей на голову

Жительница Михайловки Волгоградской области стала владелицей летучей мыши против своей воли. Летучая мышь свалилась женщине на голову вечером.

«Мышь буквально свалилась мне на голову вечером 1 декабря, когда я уже отдыхала. Не видя, что упало на мою постель, я попыталась смахнуть ее рукой, в результате она меня укусила. Теперь мне приходится постоянно посещать поликлинику, где мне делают прививки.

Местные чиновники из горветстанции обязали женщину содержать животное, ежедневно кормить его свежей курицей и поить чистой водой до 12 декабря включительно. Ей также выдали справку, что теперь она хозяйка летучей мыши.