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В Америке нашествие цикад породило новый кулинарный тренд

В Америке нашествие цикад породило новый кулинарный тренд

Автор:
19 мая 2024 23:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: trend   америка   кулинария   насекомые   нашествие   цикады   
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Американцы нашли один из способов борьбы с апокалиптическим наплывом цикад — они их едят. Насекомых добавляют в картошку фри, салаты, заворачивают в бекон или просто жарят со специями.

В Штатах началось еще зимой предсказанное нашествие цикад. Из-под земли выходят миллиарды или даже триллионы этих насекомых впервые за 221 год.

Мелких тварей так много, что жители Южной Каролины даже начали обращаться в полицию из-за непривычно громких звуков. В итоге полицейским пришлось опубликовать в соцсетях пояснение, что этот рев — это всего лишь пение самцов цикад для привлечения самок. Шум от этих насекомых может быть таким же громким, как реактивный двигатель.

И пока местные СМИ подогревают общую панику, называя цикад "летающими солонками смерти" и утверждая, что они опасны для детей и домашних животных, местные повара начали прививать населению новый культ питания - не пропадать же добру!

Изысканная закуска! Повара публикуют рецепты завернутых в бекон, жареных по-каджунски и пралине вредителей — так хватит ли у вас смелости съесть их?

Насекомых добавляют в картошку фри, салаты, заворачивают в бекон или просто жарят со специями. Причем готовят такие блюда не только обыватели, но и повара в ресторанах. К примеру, заведение El Rey в Филадельфии использует цикад, нарезанных для сальсы и смешанных с картофельным супом для придания орехового вкуса.

По словам тех, кто оказался достаточно смел, чтобы попробовать их, маленькие насекомые, которые темнеют по мере взросления, содержат много белка и напоминают по вкусу орехи

, - пишет издание.

Президент компании по производству съедобных насекомых Entosense в штате Мэн Билл Бродбент рассказал, что цикады «содержат много белка» и не менее питательны, чем говядина.

Они содержат полезные жиры, в них мало калорий и углеводов. Кроме того, они являются отличным источником антиоксидантов. В насекомых содержится настоящий животный белок, который включает в себя все незаменимые аминокислоты

Также СМИ сообщают о нашествии на штат Невада мармонских сверчков:


Похоже, Америке голод не грозит))

Источник:

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Метки: trend   америка   кулинария   насекомые   нашествие   цикады   
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9  комментариев
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
видать с каких-нибудь ферм-лабораторий выпускают их по ночам кучами..а потом рассказывают тупому пиплу как это вкусно и полезно для организма..небось их астронавты на МКС такое жрать не станут с Бледным домом и Конгрессом...ни за какие коврижки)
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12k
zlopisec 17 минут назад
Жалко, что они не мутировали до плотоядных....
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
Цикады миллиардами и триллионами вылазят из-под земли довольно редко, есть три основных разновидности, с 13-, 17- и 19-летним циклами.
Потому продовольственную проблему ими не решить. Да и "американцы", которые едят цикад - это местные китайцы, для них это деликатес. Но я бы в их монастырь со своим уставом не совался.
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148k
parallax 56 минут назад
Надо французов научить есть крыс. В Париже их как цикад в Америке.
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−13
Игорь Час назад
Здрaвcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде...

Cейчac ищу любую рaботу, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa любую подрaботку, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего.
Oт голодa почти теряю cознaние. Oдолжить проcто не у кого. Oдолжите, пожaлуйcтa, нa еду рублей 100-200. Xоть нa булку хлебa, хоть нa килогрaмм кaртошки.

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Зaрaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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1k
max20 Час назад
А вот и окошки Овертона задвигались. Скоро эта фигня во всех продуктах будет.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Президент компании по производству съедобных насекомых Entosense в штате Мэн Билл Бродбент
\\\\
Пусть на камеру наепнет тарелку цикад ложкой не поморщась от отвращения..хрен с ним..даже приправив их кетчупом или майонезом)
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
а ведь Крым славится пением по вечерам этих "кузнечиков" (насколько я знаю)..и не кто там за многие столетия не додумался их жрать)
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1489 постов (1418 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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100926



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