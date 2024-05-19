Американцы нашли один из способов борьбы с апокалиптическим наплывом цикад — они их едят. Насекомых добавляют в картошку фри, салаты, заворачивают в бекон или просто жарят со специями.
В Штатах началось еще зимой предсказанное нашествие цикад. Из-под земли выходят миллиарды или даже триллионы этих насекомых впервые за 221 год.
Мелких тварей так много, что жители Южной Каролины даже начали обращаться в полицию из-за непривычно громких звуков. В итоге полицейским пришлось опубликовать в соцсетях пояснение, что этот рев — это всего лишь пение самцов цикад для привлечения самок. Шум от этих насекомых может быть таким же громким, как реактивный двигатель.
И пока местные СМИ подогревают общую панику, называя цикад "летающими солонками смерти" и утверждая, что они опасны для детей и домашних животных, местные повара начали прививать населению новый культ питания - не пропадать же добру!
Изысканная закуска! Повара публикуют рецепты завернутых в бекон, жареных по-каджунски и пралине вредителей — так хватит ли у вас смелости съесть их?
Насекомых добавляют в картошку фри, салаты, заворачивают в бекон или просто жарят со специями. Причем готовят такие блюда не только обыватели, но и повара в ресторанах. К примеру, заведение El Rey в Филадельфии использует цикад, нарезанных для сальсы и смешанных с картофельным супом для придания орехового вкуса.
По словам тех, кто оказался достаточно смел, чтобы попробовать их, маленькие насекомые, которые темнеют по мере взросления, содержат много белка и напоминают по вкусу орехи
, - пишет издание.
Президент компании по производству съедобных насекомых Entosense в штате Мэн Билл Бродбент рассказал, что цикады «содержат много белка» и не менее питательны, чем говядина.
Они содержат полезные жиры, в них мало калорий и углеводов. Кроме того, они являются отличным источником антиоксидантов. В насекомых содержится настоящий животный белок, который включает в себя все незаменимые аминокислоты
Также СМИ сообщают о нашествии на штат Невада мармонских сверчков:
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Похоже, Америке голод не грозит))
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Потому продовольственную проблему ими не решить. Да и "американцы", которые едят цикад - это местные китайцы, для них это деликатес. Но я бы в их монастырь со своим уставом не совался.
Cейчac ищу любую рaботу, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa любую подрaботку, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего. Oт голодa почти теряю cознaние. Oдолжить проcто не у кого. Oдолжите, пожaлуйcтa, нa еду рублей 100-200. Xоть нa булку хлебa, хоть нa килогрaмм кaртошки.
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Зaрaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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Пусть на камеру наепнет тарелку цикад ложкой не поморщась от отвращения..хрен с ним..даже приправив их кетчупом или майонезом)