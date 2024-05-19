В Америке нашествие цикад породило новый кулинарный тренд

В Штатах началось еще зимой предсказанное нашествие цикад. Из-под земли выходят миллиарды или даже триллионы этих насекомых впервые за 221 год.

Мелких тварей так много, что жители Южной Каролины даже начали обращаться в полицию из-за непривычно громких звуков. В итоге полицейским пришлось опубликовать в соцсетях пояснение, что этот рев — это всего лишь пение самцов цикад для привлечения самок. Шум от этих насекомых может быть таким же громким, как реактивный двигатель.