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«Приедешь сюда? Молодец, приезжай!»: как сотрудницы колонии в Мордовии провожали Бриттни Грайнер

«Приедешь сюда? Молодец, приезжай!»: как сотрудницы колонии в Мордовии провожали Бриттни Грайнер

Автор:
09 декабря 2022 13:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Бриттни Грайнер   Мордовия   Россия   США   видео   интересное   колония   фото   
2846
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8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и США. Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута. Когда баскетболистку провожали из колонии, работницы позвали её в гости.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей.

5 марта спортсменку задержали при прохождении таможенного контроля — служебная собака отреагировала на сумку Грайнер. При осмотре обнаружили запрещённое в России вещество.

8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и США. Грайнер отправилась на родину, а в Москву улетел Виктор Бут

Когда сотрудницы колонии в Мордовии провожали спортсменку, они позвали её в гости.

«Приедешь сюда? Молодец, приезжай!», — такими словами напутствовали её женщины.


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Метки: Бриттни Грайнер   Мордовия   Россия   США   видео   интересное   колония   фото   
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23  комментария
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32k
russger Час назад
А толку? Ну сказали и что? Да ей похер
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16k
Роберт Шекли 48 секунд назад
При этом сам Виктор Бут находился под заключением с 6 марта 2008 года
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29k
Ashabad Полчаса назад
На самом деле девочка (да, я знаю, условно "девочка") попала под замес случайно. А так-то за неё можно только порадоваться.
Размен "негритоски-наркоманки-лесбиянки" на "оружейного барона" - это неравноценный для США обмен. Так что то, что охранницы с ней дружески разговаривали - это вполне ожидаемо.
ЗЫ. У меня к неграм нет никаких отрицательных чувств. Это на всякий случай. Сейчас такое дурацкое время, что приходится лишний раз это обговаривать.
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9k
Roy Batty Полчаса назад
а что она вообще в России делала?
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29k
Ashabad Полчаса назад
Было уже?

Ссылка www.youtube.com
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49k
Сергей Полчаса назад
Из того что я понял из ее ответного мычанья наиболее разборчивым было -"идите [мат]" и "чтоб вы сдохли"
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2k
Pioner76 37 минут назад
Я не уверен, что она женщина. Куропетух какой то.
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16k
Дядюшка Ау 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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18k
Alush Час назад
Интересно, русский успела выучить.
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950
Джонни Час назад
Я думаю - полученный ей опыт в колонии пойдет на пользу, она теперь знает как надо провозить/проносить.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
еле влезла каланча в Газельку...такой нужно было подогнать...и сирены включить на прощание..для наркоши пиндостской)
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
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60k
google.ru 2 часа назад
Надеюсь Американский флаг сожгли?..
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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