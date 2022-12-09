«Приедешь сюда? Молодец, приезжай!»: как сотрудницы колонии в Мордовии провожали Бриттни Грайнер

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей.

5 марта спортсменку задержали при прохождении таможенного контроля — служебная собака отреагировала на сумку Грайнер. При осмотре обнаружили запрещённое в России вещество.

8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и США. Грайнер отправилась на родину, а в Москву улетел Виктор Бут