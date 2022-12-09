«Приедешь сюда? Молодец, приезжай!»: как сотрудницы колонии в Мордовии провожали Бриттни Грайнер

8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и США. Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута. Когда баскетболистку провожали из колонии, работницы позвали её в гости.
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей.
5 марта спортсменку задержали при прохождении таможенного контроля — служебная собака отреагировала на сумку Грайнер. При осмотре обнаружили запрещённое в России вещество.
8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и США. Грайнер отправилась на родину, а в Москву улетел Виктор Бут
Когда сотрудницы колонии в Мордовии провожали спортсменку, они позвали её в гости.
«Приедешь сюда? Молодец, приезжай!», — такими словами напутствовали её женщины.
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Размен "негритоски-наркоманки-лесбиянки" на "оружейного барона" - это неравноценный для США обмен. Так что то, что охранницы с ней дружески разговаривали - это вполне ожидаемо.
ЗЫ. У меня к неграм нет никаких отрицательных чувств. Это на всякий случай. Сейчас такое дурацкое время, что приходится лишний раз это обговаривать.