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Вытащили с того света: премьер-министр Словакии Роберт Фицо пережил покушение и даже может вернуться к работе

Вытащили с того света: премьер-министр Словакии Роберт Фицо пережил покушение и даже может вернуться к работе

Автор:
19 мая 2024 21:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Роберт Фицо   покушение   политик   премьер министр   словакия   
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Хотя получил четыре пули и врачи давали самые мрачные прогнозы.

15 мая в в Словакии проходило выездное заседания кабинета министров. Был там и его глава, Роберт Фицо.

После окончания мероприятия, он вышел пообщаться с народом. Тут из толпы ему крикнули: «Робо, иди сюда!» и несколько раз выстрелили в чиновника.

Фицо получил четыре пули: в грудь, живот и конечности. Охрана уволокла его в машину, позже Роберта доставили в больницу на вертолёте. А стрелка скрутили на месте, им оказался 71-летний Юрай Цинтула. Он рассказал, что хотел убить Фицо из-за «несогласия с политикой правительства».

Ему светит от 25 лет в тюрьме. По сути, он оттуда уже не выйдет. Также силовики полагают, что за преступлением может стоять какая-то «группа неизвестных».

Я утверждаю это на основании разведывательной информации, которую нам предоставили, - заявил министр МВД Матуш Шутай-Эшток.

А раненый премьер-министр перенёс несколько операций, врачи всерьёз опасались, что он не выживет. Но постепенно его состояние стабилизировалось. Как сегодня сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк:

Нам всем стало немного спокойнее. Прогнозы все более положительные. Его жизни ничего не угрожает.

Своё мнение выразили и хирурги, спасавшие Фицо:

Худшее, чего мы опасались, миновало. Врачи по итогам консилиума, который состоялся утром в воскресенье, сделали вывод, что опасности для жизни пациента нет, однако ему нужно длительное время и отдых для того, чтобы восстановиться.

Возможно, премьер-министр когда-то даже вернётся к работе.

В сети же обсуждают, что стало подозрительно много «одиночных инцидентов с политиками». За последний месяц:

  • 7 мая - информация о попытке покушения на наследного принца Саудовской Аравии.
  • 13-14 мая – предупреждения о военном перевороте в Турции.
  • 15 мая – покушение на президента Словакии Фицо.
  • 16 мая – задержание гражданина, угрожавшего президенту Сербии Вучичу.

А сегодня совершил жёсткую посадку вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. О состоянии политика до сих пор неизвестно. Снова случайность… Или нет?

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Метки: Видео   Роберт Фицо   покушение   политик   премьер министр   словакия   
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6  комментариев
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1k
Irena I. Час назад
У нас в ЕС действительно катастрофически мало достойных политиков, которые на самом деле пекутся о своей стране и о своём народе. В основном, увы, какое-то юродивое отребье... Так что искреннее пожелание скорейшего выздоровления.
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25k
Shtoppi 6 минут назад
«В сети же обсуждают, что стало подозрительно много «одиночных инцидентов с политиками». За последний месяц:

7 мая - информация о попытке покушения на наследного принца Саудовской Аравии.
13-14 мая – предупреждения о военном перевороте в Турции.
15 мая – покушение на президента Словакии Фицо.
16 мая – задержание гражданина, угрожавшего президенту Сербии Вучичу.
А сегодня совершил жёсткую посадку вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. О состоянии политика до сих пор неизвестно. Снова случайность… Или нет?»
----------
руководствуясь основным правилом теории вероятности: «один раз –случайность, два – совпадение, три – закономерность, четыре – система».
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5k
Горожанин Полчаса назад
Кто-то ещё сомневается в том, что либерализм - это нацизм.
Сомневающиеся, читайте Ницше - кумира гитлеровского фашизма - он всё хорошо для либеральных мразей разжевал.
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35k
Юр21 55 минут назад
Здоровья мужчине! В ЕС и так здравомыслящих политиков практически нет и последних убирают.
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August
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