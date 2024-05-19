Вытащили с того света: премьер-министр Словакии Роберт Фицо пережил покушение и даже может вернуться к работе

Хотя получил четыре пули и врачи давали самые мрачные прогнозы.
15 мая в в Словакии проходило выездное заседания кабинета министров. Был там и его глава, Роберт Фицо.
После окончания мероприятия, он вышел пообщаться с народом. Тут из толпы ему крикнули: «Робо, иди сюда!» и несколько раз выстрелили в чиновника.
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Фицо получил четыре пули: в грудь, живот и конечности. Охрана уволокла его в машину, позже Роберта доставили в больницу на вертолёте. А стрелка скрутили на месте, им оказался 71-летний Юрай Цинтула. Он рассказал, что хотел убить Фицо из-за «несогласия с политикой правительства».
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Ему светит от 25 лет в тюрьме. По сути, он оттуда уже не выйдет. Также силовики полагают, что за преступлением может стоять какая-то «группа неизвестных».
Я утверждаю это на основании разведывательной информации, которую нам предоставили, - заявил министр МВД Матуш Шутай-Эшток.
А раненый премьер-министр перенёс несколько операций, врачи всерьёз опасались, что он не выживет. Но постепенно его состояние стабилизировалось. Как сегодня сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк:
Нам всем стало немного спокойнее. Прогнозы все более положительные. Его жизни ничего не угрожает.
Своё мнение выразили и хирурги, спасавшие Фицо:
Худшее, чего мы опасались, миновало. Врачи по итогам консилиума, который состоялся утром в воскресенье, сделали вывод, что опасности для жизни пациента нет, однако ему нужно длительное время и отдых для того, чтобы восстановиться.
Возможно, премьер-министр когда-то даже вернётся к работе.
В сети же обсуждают, что стало подозрительно много «одиночных инцидентов с политиками». За последний месяц:
- 7 мая - информация о попытке покушения на наследного принца Саудовской Аравии.
- 13-14 мая – предупреждения о военном перевороте в Турции.
- 15 мая – покушение на президента Словакии Фицо.
- 16 мая – задержание гражданина, угрожавшего президенту Сербии Вучичу.
А сегодня совершил жёсткую посадку вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. О состоянии политика до сих пор неизвестно. Снова случайность… Или нет?
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7 мая - информация о попытке покушения на наследного принца Саудовской Аравии.
13-14 мая – предупреждения о военном перевороте в Турции.
15 мая – покушение на президента Словакии Фицо.
16 мая – задержание гражданина, угрожавшего президенту Сербии Вучичу.
А сегодня совершил жёсткую посадку вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. О состоянии политика до сих пор неизвестно. Снова случайность… Или нет?»
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руководствуясь основным правилом теории вероятности: «один раз –случайность, два – совпадение, три – закономерность, четыре – система».
Сомневающиеся, читайте Ницше - кумира гитлеровского фашизма - он всё хорошо для либеральных мразей разжевал.