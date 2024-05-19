Вытащили с того света: премьер-министр Словакии Роберт Фицо пережил покушение и даже может вернуться к работе

Ему светит от 25 лет в тюрьме. По сути, он оттуда уже не выйдет. Также силовики полагают, что за преступлением может стоять какая-то «группа неизвестных».

Я утверждаю это на основании разведывательной информации, которую нам предоставили, - заявил министр МВД Матуш Шутай-Эшток.

А раненый премьер-министр перенёс несколько операций, врачи всерьёз опасались, что он не выживет. Но постепенно его состояние стабилизировалось. Как сегодня сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк: