Связь теперь через «Гонца»: научный флот России переходит на отечественную спутниковую связь

Импортозамещение добралось до научно-исследовательского флота спустя лет после промыслового. Теперь для подачи судовых суточных донесений будет использоваться отечественная спутниковая система «Гонец».
Данная система используется на рыбопромысловом флоте, теперь же на нее впервые перешло научное судно – «Исследователь Каспия». В дальнейшем российскую связь планируется интегрировать на судах Большой африканской экспедиции.
Перевод гражданского флота на отечественную спутниковую связь начался в текущем году, хотя сама система «Гонец» используется начиная с 2016 года. Она необходима для подачи суточных донесений в электронном виде. Промысловый флот был переведен на российскую связь в 2019 году.
«Использование российской системы исключит отключение абонентов по политическим и экономическим мотивам, обеспечит конфиденциальность передачи данных и выведет на новый качественный уровень контроль над добычей водных биологических ресурсов», - говорилось тогда в обосновании новых требований Минсельхоза.
Спутниковая связь «Гонец» была разработана ещё в 1991 году, однако в 1995 году в связи с разрушением космических технологий либеральными реформаторами была закрыта. Но как показала история, оказалась законсервирован до лучших времен, которые и наступили в 2013 году. Модернизацию система прошла относительно недавно, в 2022 году, и теперь активно внедряется в разных отраслях.
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