Данная система используется на рыбопромысловом флоте, теперь же на нее впервые перешло научное судно – «Исследователь Каспия». В дальнейшем российскую связь планируется интегрировать на судах Большой африканской экспедиции.

Перевод гражданского флота на отечественную спутниковую связь начался в текущем году, хотя сама система «Гонец» используется начиная с 2016 года. Она необходима для подачи суточных донесений в электронном виде. Промысловый флот был переведен на российскую связь в 2019 году.

«Использование российской системы исключит отключение абонентов по политическим и экономическим мотивам, обеспечит конфиденциальность передачи данных и выведет на новый качественный уровень контроль над добычей водных биологических ресурсов», - говорилось тогда в обосновании новых требований Минсельхоза.

Спутниковая связь «Гонец» была разработана ещё в 1991 году, однако в 1995 году в связи с разрушением космических технологий либеральными реформаторами была закрыта. Но как показала история, оказалась законсервирован до лучших времен, которые и наступили в 2013 году. Модернизацию система прошла относительно недавно, в 2022 году, и теперь активно внедряется в разных отраслях.