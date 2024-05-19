FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 4507 постов • 1038 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика
Связь теперь через «Гонца»: научный флот России переходит на отечественную спутниковую связь

Связь теперь через «Гонца»: научный флот России переходит на отечественную спутниковую связь

Автор:
19 мая 2024 20:28
Сообщество : Политика
Метки: импортозамещение   спутниковая связь   флот   
320
1

Импортозамещение добралось до научно-исследовательского флота спустя лет после промыслового. Теперь для подачи судовых суточных донесений будет использоваться отечественная спутниковая система «Гонец».

Данная система используется на рыбопромысловом флоте, теперь же на нее впервые перешло научное судно – «Исследователь Каспия». В дальнейшем российскую связь планируется интегрировать на судах Большой африканской экспедиции.


Перевод гражданского флота на отечественную спутниковую связь начался в текущем году, хотя сама система «Гонец» используется начиная с 2016 года. Она необходима для подачи суточных донесений в электронном виде. Промысловый флот был переведен на российскую связь в 2019 году.


«Использование российской системы исключит отключение абонентов по политическим и экономическим мотивам, обеспечит конфиденциальность передачи данных и выведет на новый качественный уровень контроль над добычей водных биологических ресурсов», - говорилось тогда в обосновании новых требований Минсельхоза.


Спутниковая связь «Гонец» была разработана ещё в 1991 году, однако в 1995 году в связи с разрушением космических технологий либеральными реформаторами была закрыта. Но как показала история, оказалась законсервирован до лучших времен, которые и наступили в 2013 году. Модернизацию система прошла относительно недавно, в 2022 году, и теперь активно внедряется в разных отраслях.

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: импортозамещение   спутниковая связь   флот   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
KColesnikov
  • Дата регистрации: 22.02.2022
  • 10 постов (3 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

258



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась чеченка, попросившая не выдавать её родственникам
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась...
«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике
«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о...
Набирающие популярность в сообществах
В Россию завезут крошечные китайские электрокары
В Россию завезут крошечные китайские электрокары
Негламурная жизнь в живописи-1
Негламурная жизнь в живописи-1
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#забавно#полиция#Россия#природа#Прикол#милота
#животные#история#кино#фильм#съемка#Юмор#убийство#авария
#в мире#люди#СССР#интересно#актеры#криминал#сарказм#дети
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Тыквенный Спас: в российских школах и ВУЗах нашли замену Хэллоуину Тыквенный Спас: в российских школах и ВУЗах нашли замену Хэллоуину Бунга и ещё раз Бунга! Крупнейший в истории обман военно-морского флота без последствий Бунга и ещё раз Бунга! Крупнейший в истории обман военно-морского флота без последствий Секреты Ганнибала: упоминание о первом в истории биологическом оружии Секреты Ганнибала: упоминание о первом в истории биологическом оружии Самое ужасное наказание на русском флоте Самое ужасное наказание на русском флоте ВМС США привлекли к рекламе службы на флоте моряка-трансвестита ВМС США привлекли к рекламе службы на флоте моряка-трансвестита

На что жалуетесь?

Вернуться