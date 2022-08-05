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В московском ресторане «Вкусно и точка» произошла драка между сотрудниками

В московском ресторане «Вкусно и точка» произошла драка между сотрудниками

Автор:
05 августа 2022 10:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   вкусно и точка   драка   интересное   ресторан   фото   
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В столичном ресторане «Вкусно и точка» сотрудники устроили драку между собой. Остальные работники сети просто стояли и смотрели со спокойным видом. Судя по всему, эта драка — не первая и явно не последняя.

В сети появился ролик из сети ресторанов «Вкусно и точка», которые раньше были «Макдональдсом». На видео сотрудники ресторана дерутся на кухне, а остальные работники просто стоят. Кто-то выложил потасовку в сеть и она быстро разлетелась по пабликам. Больше всего порадовал парень, который смотрит в камеру со спокойным лицом.

Причина конфликта неизвестна, но можно погадать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Россия   видео   вкусно и точка   драка   интересное   ресторан   фото   
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12  комментариев
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3k
Voland 5 минут назад
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7k
Николай 24 минуты назад
Современный колизей, хлеба и зрелищ...
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4k
мемфрид Полчаса назад
Просто кто-то скушал его сардельку
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−43
Alexandr Fisher Полчаса назад
махыч и точка, парня со спокойным лицом поймали за дрочкой:-)
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3k
Pechenegiatakuyt Полчаса назад
"Вкусно и драчка"
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8k
shimpansky Полчаса назад
Шоу маст го ан!
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165
HalloFreeSpace 37 минут назад
Ну там такой градус напряженности , что я удивляюсь как они еще со стволами не приходят на работу ...
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47k
dima423 39 минут назад
они там отварную сосиску не роняли случайно?
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11k
Александр 40 минут назад
Несмешно пошутил про фритюрницу?
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221
Лютый вам Бетховен 42 минуты назад
"Я знаю что не запрещена". Э?
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1k
Gleb_Skameikin 56 минут назад
интернет взорван?
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