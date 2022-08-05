В московском ресторане «Вкусно и точка» произошла драка между сотрудниками

В сети появился ролик из сети ресторанов «Вкусно и точка», которые раньше были «Макдональдсом». На видео сотрудники ресторана дерутся на кухне, а остальные работники просто стоят. Кто-то выложил потасовку в сеть и она быстро разлетелась по пабликам. Больше всего порадовал парень, который смотрит в камеру со спокойным лицом.