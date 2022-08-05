В московском ресторане «Вкусно и точка» произошла драка между сотрудниками

В столичном ресторане «Вкусно и точка» сотрудники устроили драку между собой. Остальные работники сети просто стояли и смотрели со спокойным видом. Судя по всему, эта драка — не первая и явно не последняя.
В сети появился ролик из сети ресторанов «Вкусно и точка», которые раньше были «Макдональдсом». На видео сотрудники ресторана дерутся на кухне, а остальные работники просто стоят. Кто-то выложил потасовку в сеть и она быстро разлетелась по пабликам. Больше всего порадовал парень, который смотрит в камеру со спокойным лицом.
Причина конфликта неизвестна, но можно погадать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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