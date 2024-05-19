«Вызывать его никто не планировал»: в барнаульском Сталин-центре рассказали о спиритическом сеансе с «участием» генералиссимуса

18 мая по всей стране состоялась уже традиционная «Ночь музеев». Отметили её и в Сталин-центре в Барнауле - провели спектакль с «участием» товарища Сталина.

Ранее это мероприятия анонсировали как «спиритический сеанс» по мотивам произведений Булгакова. И вроде бы там должен был появиться генералиссимус. Как только новость об этом появилась в СМИ, многие возмутились. По их мнению, Сталин - не та фигура, чтобы использовать её в шуточных представлениях и каких-то сеансах.

Но мероприятие всё же провели. Правда, дух Сталина не призывали. Как заявил директор центра Сергей Матасов: