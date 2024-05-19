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«Вызывать его никто не планировал»: в барнаульском Сталин-центре рассказали о спиритическом сеансе с «участием» генералиссимуса

«Вызывать его никто не планировал»: в барнаульском Сталин-центре рассказали о спиритическом сеансе с «участием» генералиссимуса

Автор:
19 мая 2024 16:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Сталин-центр   барнаул   генералиссимус   спектакль   спиритический сеанс   сталин   
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Авторов этого перформанса нещадно критиковали в сети.

18 мая по всей стране состоялась уже традиционная «Ночь музеев». Отметили её и в Сталин-центре в Барнауле - провели спектакль с «участием» товарища Сталина.

Ранее это мероприятия анонсировали как «спиритический сеанс» по мотивам произведений Булгакова. И вроде бы там должен был появиться генералиссимус. Как только новость об этом появилась в СМИ, многие возмутились. По их мнению, Сталин - не та фигура, чтобы использовать её в шуточных представлениях и каких-то сеансах.

Но мероприятие всё же провели. Правда, дух Сталина не призывали. Как заявил директор центра Сергей Матасов:

Прошло всё хорошо. Мероприятие состояло из двух частей. Первая - это постановка по произведениям М.А. Булгакова, были собраны различные персонажи. Пришли преимущественно люди молодые от 18 до 40 лет. Вторая часть была посвящена экскурсии и реконструкции приезда Сталина в 1928 году. Актёр, играющий Сталина, находился всю ночь в «Сталин-центре». Люди могли пожать руку товарищу Сталину, сфотографироваться.

Был элемент спиритического сеанса из произведения Булгакова, когда вызывали духов Сократа и Наполеона. У нас же постановка происходила в 1928 году. Вызывать дух Сталина никто и не планировал, потому что Сталин в 1928 году был живой и был в Барнауле. Мы небольшую театральную зарисовку сделали, что сначала заходит сотрудник НКВД, он решил задержать тех людей, которые проводят спиритический сеанс. А потом зашёл товарищ Сталин и сказал, что подожди не горячись, у каждого есть второй шанс.

Теперь в сети задаются вопросом: а постановка точно была в Сталин-центре? Судя по описанию, больше подошла бы Ельцин-центру. Но к критике организаторы перформанса относятся спокойно. По крайней мере, так они говорят.

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Метки: Сталин-центр   барнаул   генералиссимус   спектакль   спиритический сеанс   сталин   
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Copycat Час назад
вот не знал что есть "Сталин центр", хочу теперь там побывать
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Иван Полчаса назад
Сталин абсолютно заслуженно, как никакой другой в истории руководитель, заслуживает и имеет огромное уважение среди народа.
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ПИВОнер 56 минут назад
Какой нужный именно сейчас руководитель.. Хвала Судьбе, что в ТО время были такие люди и помогли сохранить Первое в мире государство рабочих и крестьян..
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August
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