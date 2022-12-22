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В сети появился первый тизер фильма «Сто лет тому вперед» по роману Кира Булычёва

В сети появился первый тизер фильма «Сто лет тому вперед» по роману Кира Булычёва

Автор:
22 декабря 2022 10:30
Сообщество : Кино
Метки: Россия   Сто лет тому вперёд   видео   интересное   кино   кир булычёв   тизер   фото   
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В конце 2023 года на экраны выйдет новое прочтение Кира Булычева в фильме «Сто лет тому вперед». Фильм снят по одноимённой фантастической повести советского псиателя-фантаста. Повесть стала невероятно популярной благодаря пяти серийному сериалу «Гостья из будущего».

Кинокомпания Central Partnership опубликовала на YouTube-канале первый тизер фильма «Сто лет тому вперед». Фильм рассказывает о двух детях. Коля Герасимов живёт в современной Москве - он любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями, совсем не думая о будущем. Алиса знает все об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Её мать погибла во время боя землян с космическими пиратами.

Зло хочет вернуться на Землю и судьба всей планеты зависит от этих детей.

В картине не обошлось без легендарных звезд. Родителей Алисы сыграют Константин Хабенский и Виктория Исакова. Школьника Герасимова — Марк Эдельштейн. Имена остальных актеров остаются неизвестными. Премьера фильма запланирована на 28 декабря 2023 года.

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Метки: Россия   Сто лет тому вперёд   видео   интересное   кино   кир булычёв   тизер   фото   
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11  комментариев
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21k
ЦСКА Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
ron 45 секунд назад
146-я попытка снять римейк советского фильма. И снова провал! Ну почему, не знаете?
)))
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1k
Константин 2 минуты назад
Ну будем надеяться, что не очень испортят... Может спецэффекты вытащат, а так конечно надежды на удачный фильм маловато...
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5k
V2.Smirnov 6 минут назад
В принципе не получится. Дух не смогут передать. Булычев, как и ранние Стругацкие - советский писатель. Вот это всё "прекрасное далеко" и "какими вы будете". А не "и как им сказать, что Евровидение выиграла бородатая женщина".
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5k
Тамара 7 минут назад
Ипическая сила, надеюсь что не выйдет каменный цветок.
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3k
Mutantino 12 минут назад
очень хотелось бы что бы получился шедевр... но практика показывает что с большой долей вероятности получится не он.. а так хотелось бы
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12k
Kostick 18 минут назад
ляпть, и это испаскудили...
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7k
Том Джоуд Полчаса назад
Ничего у вас не получится.
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29k
Андрей Иванов Полчаса назад
Даже не собираюсь смотреть современные поделки. Мне хватило попытки просмотра ремейка Кавказкой пленницы
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10k
Vacony Полчаса назад
и до сюда добрались грязные руки тупых мидийщиков - ничего своего, испоганим чужое ...
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PokemonKa
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