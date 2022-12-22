В сети появился первый тизер фильма «Сто лет тому вперед» по роману Кира Булычёва

В конце 2023 года на экраны выйдет новое прочтение Кира Булычева в фильме «Сто лет тому вперед». Фильм снят по одноимённой фантастической повести советского псиателя-фантаста. Повесть стала невероятно популярной благодаря пяти серийному сериалу «Гостья из будущего».
Кинокомпания Central Partnership опубликовала на YouTube-канале первый тизер фильма «Сто лет тому вперед». Фильм рассказывает о двух детях. Коля Герасимов живёт в современной Москве - он любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями, совсем не думая о будущем. Алиса знает все об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Её мать погибла во время боя землян с космическими пиратами.
Зло хочет вернуться на Землю и судьба всей планеты зависит от этих детей.
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В картине не обошлось без легендарных звезд. Родителей Алисы сыграют Константин Хабенский и Виктория Исакова. Школьника Герасимова — Марк Эдельштейн. Имена остальных актеров остаются неизвестными. Премьера фильма запланирована на 28 декабря 2023 года.
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