В сети появился первый тизер фильма «Сто лет тому вперед» по роману Кира Булычёва

Кинокомпания Central Partnership опубликовала на YouTube-канале первый тизер фильма «Сто лет тому вперед». Фильм рассказывает о двух детях. Коля Герасимов живёт в современной Москве - он любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями, совсем не думая о будущем. Алиса знает все об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Её мать погибла во время боя землян с космическими пиратами.

Зло хочет вернуться на Землю и судьба всей планеты зависит от этих детей.