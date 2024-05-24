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Трейлер фильма "Сама любовь" (2022)

Трейлер фильма "Сама любовь" (2022)

Автор:
24 мая 2024 16:12
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   драмы   комедии   мелодрамы   Великобритания   2024   Хэйли Беннет   Джейми Адамс   Сэм Райли   Мариса Абела   Марика Хэкман   Джей Джиппет   Роза Робсон   Крэйг Расселл   
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Патрисия останавливается в небольшом отеле в Корнуолле и встречает своего бывшего мужа Идриса, занимающего должность управляющего гостиницей со своей девушкой Луизой. В общении между троими моментально возникает неловкость. Каждому придётся поразмышлять об ошибках прошлого и решить, кому же принадлежит его сердце.

Страна: Великобритания

Жанр: драма, комедия, мелодрама

Дата выхода в России: 23 мая 2024

В ролях: Хэйли Беннет, Сэм Райли, Мариса Абела, Марика Хэкман, Джей Джиппет, Роза Робсон, Крэйг Расселл

Режиссер: Джейми Адамс

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   драмы   комедии   мелодрамы   Великобритания   2024   Хэйли Беннет   Джейми Адамс   Сэм Райли   Мариса Абела   Марика Хэкман   Джей Джиппет   Роза Робсон   Крэйг Расселл   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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