Трейлер фильма "Сама любовь" (2022)

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Патрисия останавливается в небольшом отеле в Корнуолле и встречает своего бывшего мужа Идриса, занимающего должность управляющего гостиницей со своей девушкой Луизой. В общении между троими моментально возникает неловкость. Каждому придётся поразмышлять об ошибках прошлого и решить, кому же принадлежит его сердце.
Страна: Великобритания
Жанр: драма, комедия, мелодрама
Дата выхода в России: 23 мая 2024
В ролях: Хэйли Беннет, Сэм Райли, Мариса Абела, Марика Хэкман, Джей Джиппет, Роза Робсон, Крэйг Расселл
Режиссер: Джейми Адамс
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