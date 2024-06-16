Рыбу лучше взять охлаждённую или замороженную, но не перемороженную. Хорошо, если она будет в упаковке с указанием даты и способа заморозки. Также скумбрию нужно выбирать с внутренностями и головой — по ним можно определить свежесть. Не испорченная с:

ясными и прозрачными глазами;

блестящей и слегка влажной кожей, без пятен и повреждений;

лёгким морским запахом;

упругим мясом при надавливании;

ярко-красными или розовыми жабрами.

Наилучший вариант, чтобы посолить — атлантическая или австралийская скумбрия, рыбины весом 300-500 г., средней жирности. Не стоит покупать скумбрию разного веса для одного засола, так как он может получиться неравномерным.

Очистка и подготовка рыбы

Подготовка скумбрии начинается с полного удаления внутренностей через разрез от анального отверстия до головы. Особенно аккуратно убирается желчный пузырь, чтобы избежать разлития горечи. Затем рыбу промывают холодной проточной водой, удаляя остатки крови. Далее действуют в зависимости от выбранного рецепта:

При желании удаляют голову, плавники, хвост. Это ускоряет процесс засолки целой рыбы.

Если готовый продукт нужен быстро, разделывают скумбрию на куски или филе, засаливая под гнётом. Но кусок должен быть одинаковым для равномерного приготовления.

Для получения филе, удаляют плавники, голову, хвост. Половинки мяса аккуратно отделяют ножом от костей, начиная с головы и вдоль хребта. Кожу можно оставить.

Перед подготовкой скумбрию обязательно размораживают. Делают это медленно, лучше с вечера на всю ночь, в миске, поставленной в холодильник на верхней полке. После промывки, рыбу промакивают бумажным полотенцем, чтобы лишняя жидкость не размачивала пряности и они дольше задержались на поверхности.

Подготовка необходимых ингредиентов и посуды