Скумбрия — одна из самых питательных видов рыбы и по праву считается морским деликатесом, конкурирующим с красной рыбой. Именно поэтому её готовят множеством способов, получая вкусные, полезные блюда. Наиболее простой способ — засолка, помогающая сохранить всё полезные вещества, которые теряются при термической обработке.
Содержание
Как выбрать скумбрию для засолки
Для получения действительно хорошего результата нужно правильно выбрать и подготовить рыбу.
Подготовка к засолке
Когда есть возможность, купите скумбрию у проверенных продавцов. В случае сомнений в качестве после размораживания, необходимо приготовить холодный солёный раствор (с морской солью) и промыть им рыбу. Тогда она будет полностью безопасной. Солить нужно сразу же.
Покупка качественной скумбрии
Рыбу лучше взять охлаждённую или замороженную, но не перемороженную. Хорошо, если она будет в упаковке с указанием даты и способа заморозки. Также скумбрию нужно выбирать с внутренностями и головой — по ним можно определить свежесть. Не испорченная с:
- ясными и прозрачными глазами;
- блестящей и слегка влажной кожей, без пятен и повреждений;
- лёгким морским запахом;
- упругим мясом при надавливании;
- ярко-красными или розовыми жабрами.
Наилучший вариант, чтобы посолить — атлантическая или австралийская скумбрия, рыбины весом 300-500 г., средней жирности. Не стоит покупать скумбрию разного веса для одного засола, так как он может получиться неравномерным.
Очистка и подготовка рыбы
Подготовка скумбрии начинается с полного удаления внутренностей через разрез от анального отверстия до головы. Особенно аккуратно убирается желчный пузырь, чтобы избежать разлития горечи. Затем рыбу промывают холодной проточной водой, удаляя остатки крови. Далее действуют в зависимости от выбранного рецепта:
- При желании удаляют голову, плавники, хвост. Это ускоряет процесс засолки целой рыбы.
- Если готовый продукт нужен быстро, разделывают скумбрию на куски или филе, засаливая под гнётом. Но кусок должен быть одинаковым для равномерного приготовления.
- Для получения филе, удаляют плавники, голову, хвост. Половинки мяса аккуратно отделяют ножом от костей, начиная с головы и вдоль хребта. Кожу можно оставить.
Перед подготовкой скумбрию обязательно размораживают. Делают это медленно, лучше с вечера на всю ночь, в миске, поставленной в холодильник на верхней полке.
После промывки, рыбу промакивают бумажным полотенцем, чтобы лишняя жидкость не размачивала пряности и они дольше задержались на поверхности.
Подготовка необходимых ингредиентов и посуды
Основные рецепты домашней засолки скумбрии не требуют много ингредиентов: крупная соль, сахар (по желанию), пряности по вкусу. И стеклянные, керамические или пластиковые ёмкости с крышкой, которые не впитывают запахи, легко моются.
Если рыба куплена большая и жирная (от 700 г.) для неё подготавливают большую тару, например, пластиковое ведро (2-5 л.).
Способ №1: сухая засолка
Самый распространённый и простой вариант солить скумбрию. Отлично подходит для кускового и филейного засола.
Смесь на 1-3 рыбины:
- крупная соль — 200 г.,
- сахар — 100 г.,
- молотый чёрный перец — 1 ч.л.,
- лавровый лист (дроблёный) — 2 шт.,
- гвоздика — 3 бутона,
- мускатный орех молотый — ½ ч.л.
Специи заранее смешиваются с солью в необходимых пропорциях.
Затем в них равномерно обваливают рыбу, натирают её снаружи и внутри.
Плотно укладывают, целые рыбины или кусочки в посуду.
Оставляют в ёмкости в прохладе на 2-4 дня, периодически переворачивая, чтобы рыба не слежалась.
Способ №2: мокрая засолка
Более сложный вариант. Его часто используют при перемороженной рыбе, тогда её мясо становиться упругим и не распадается. Подходит и для крупной скумбрии, которую хотят засолить целиком.
На 1 л воды используется:
- крупная соль — 120 г.,
- перец душистый и чёрный горошком — по 5 шт.,
- гвоздика — 3 бутона,
- лист лавровый — 3 шт.,
- кориандр — 1 ч.л.,
- сахар — 60 г.
Смесь кипятят, охлаждают и заливают ею рыбу так, чтобы она не всплывала и была полностью покрыта жидкостью.
Выдерживают в рассоле 12 часов при комнатной температуре, после ещё 2-3 дня в прохладном месте. Время приготовления можно варьировать в зависимости от размера рыбы и желаемой степени солёности.
Вариации рецептов
Для любителей пряных и пикантных оттенков во вкусе скумбрии существует множество рецептов засолки с добавлением различных вкусовых и ароматических ингредиентов.
Засолка с добавлением пряностей и трав
Помните, какой вкусной была килька пряного посола? Вот такой же вкусной можно сделать и скумбрию дома, добавив различные пряные компоненты.
В два способа посола добавляются приправы, сочетающиеся с их стандартным набором. Состав можно менять по личному предпочтению:
- тмин,
- семена горчицы,
- свежий или сушеный укроп,
- тимьян,
- сухой и свежий чеснок,
- красный перец молотый,
- розмарин.
Используют дополнительные компоненты по 2-3 ст.л., исключая те, что не подходят по вкусу. Например, отличное сочетание в сухой засолке для скумбрии — тмин и семена горчицы. Для остроты следует добавить отдельно только чеснок или красный перец.
Травяные нотки привнесут розмарин, тимьян и укроп, но только по отдельности. Смешивать их не стоит.
Маринады на основе различных жидкостей
Маринады придают скумбрии нежность, красивый цвет, а иногда и служат антиоксидантами. Подходят в основном для мокрого засола. Соление с такими добавками хорошо как для разделанной, так и для цельной скумбрии:
- С уксусом. Воду разбавляют 9% или яблочным уксусом в соотношении 50/50.
- С вином. В рассоле используют белое или красное сухое вино вместо воды. Креплёное лучше не брать.
- С соком. В воду добавляют 2-3 ч.л. цедры цитрусовых или сок из них.
- С чаем и луковой шелухой. 2-3 чайных пакетика (чёрные) кипятят 5-7 минут в литре воды со специями и горстью луковой шелухи, затем охлаждают и заливают скумбрию.
В каждый из рассолов также кладется и обязательный набор пряностей из Способа №2.
Внимание! Все маринады перед заливкой обязательно нужно охладить. В горячей жидкости скумбрия сварится, особенно мелкая и разделанная.
Засолка с добавлением овощей и фруктов
Чтобы получить кисло-сладкий вкус и малосольную скумбрию, время её приготовления нужно сократить на треть и добавить различные овощи/фрукты. В горячий рассол часто кладут лук и морковь, нарезанную тонкими кружочками, а также мёд. При сухом способе — цитрусовые, ананас, яблоки, нарезанные тонкими ломтиками или тёртые, тёртый имбирь и чеснок, мёд.
Особенности хранения и употребления
Готовую скумбрию хранят в холоде при +2...+4°C. Если не планируют употребить её сразу, замораживают. Размораживать следует при комнатной температуре или в холодильнике и тут же использовать.
Полезные советы и рекомендации
Чтобы не испортить столь ценный продукт и верно его сохранить, необходимо следовать нескольким простым рекомендациям.
Выбор правильной соли
Для засолки скумбрии подойдёт любая соль крупного помола, особенно морская. А вот йодированной соли следует избегать — она может исказить вкус, сделать его неприятным, а также слишком разрыхлить мясо.
Применение дополнительных ингредиентов для улучшения вкуса и сохранения
Если готовую рыбу необходимо сохранить на срок до недели, можно использовать консерванты, такие как уксус, сок, вино и масло. Последнее создаст защитный слой, предотвращающий высыхание рыбы.
Когда рыбу нужно посолить быстро (сократить время приготовления до 4-8), используют вышеуказанные компоненты непосредственно в засол, комбинируя 1 и 2 способы, без кипячения. А также засолку в банке (вакуум) или под гнётом. Специи добавляются по вкусу.
Скумбрию можно довести до готовности за 1-1,5 часа, используя японский метод — тонко нарезанное на кусочки филе без костей маринуют в яблочном уксусе или соке цитрусовых. Но такую рыбу следует хорошо выморозить перед мариновкой.
Приятного аппетита!
Источник:
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