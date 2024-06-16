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Как выбрать спагетти
Мука определяет, разварятся ли макароны. Для их приготовления используются мягкие и твердые сорта пшеницы. Это влияет на особенности приготовления блюд.
Мягкие сорта отличаются содержанием небольшого количества глютена. Тесто – рыхлое. Это часто приводит к тому, что макароны развариваются.
Твердые сорта содержат больше глютена, что делает тесто эластичным. Макароны сохраняют форму при варке.
Подготовка к варке
Важно правильно провести подготовительную процедуру.
Прежде всего, нужно залить воду в кастрюлю и дождаться не только ее закипания, но и бурления. Соль стоит добавлять в воду сразу после того, как она закипит. Только после этого рекомендуется засыпать пасту.
Важно! Оптимальное соотношение – 7-10 грамм поваренной соли на 1 литр воды.
Также предварительно стоит добавить растительное масло.
Выбор спагетти: типы и качество
Не все производители указывают, какие сорта пшеницы использовались. Иногда есть информация только о группе изделия: А – твердые сорта, Б и В – мягкие.
Иногда для приготовления макарон используют муку второго сорта. В этом случае перемолотые зерна отличаются большим размером, а еще частично сохраняется оболочка. Это приводит к тому, что приготовленная еда – более темная, чуть жесткая.
Полезны цельнозерновые макароны. Сохраняется оболочка зерен, в которой содержатся клетчатка, минералы.
Подготовка посуды и ингредиентов
Желательно использовать кастрюлю большого объема с широким дном. Такая посуда подходит для приготовления спагетти.
Незаменимый ингредиент – вода, причем ее должно быть достаточно. При приготовлении 100 грамм макаронных изделий достаточно использовать приблизительно 10 г поваренной соли, но можно чуть увеличить или уменьшить ее количество. Стоит ориентироваться на свои вкусовые предпочтения.
Макароны не слипнутся, если добавить к ним немного оливкового или подсолнечного масла, а можно – сливочного.
Классический метод варки в большом количестве воды
Такой способ – самый распространенный. Обычно используют один литр воды на 100 грамм макаронных изделий. Это позволит пасте равномерно распределиться в огнеупорной посуде, что предотвратит ее слипание. К тому же при большом количестве воды ускоряется процесс ее закипания, что позволяет ориентироваться на инструкцию.
Метод "подготовки" (pre-cooking) для экономии времени
Рекомендуется отмерить оптимальную порцию макарон. Затем – промыть в холодной воде для удаления избыточного количества крахмала. После этого можно варить спагетти 2-3 минуты в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте.
Совет! Рекомендуется переложить полу приготовленное блюдо в кастрюлю с ледяной водой, чтобы процесс приготовления не продолжался.
Затем можно распределить макароны в пластиковый пакет и хранить в холодильнике или морозильнике, а по мере необходимости – готовить.
Если же нужно ускорить приготовление макарон, их необходимо замочить в холодной воде на 30 минут – 1 час, но можно и дольше. Затем спагетти перекладывают в кипящую подсоленную воду. Для варки потребуется только минута.
Таймер и контроль времени варки
Эта задача – одна из самых важных. Если варить меньше нужного времени, макароны не доварятся, а если больше – могут слипаться.
Оптимальное время варки
Рекомендуемая длительность – 7-12 минут, но иногда она может быть и меньше. Желательно учитывать время, которое указано на упаковке.
Рекомендации для аль денте (на зуб)
Такая степень готовности отличается тем, что в сердцевине пасты сохраняется упругость. Для сохранения аль денте, важно сразу подавать на стол готовое блюдо. Если макароны оставить в кастрюле под крышкой, структура перестанет быть нужной. Достаточно пары минут влияния горячего пара.
В этом случае макаронные изделия будут почти готовыми, но при этом они не разварятся.
Желательно готовить пасту на пару минут меньше рекомендованного времени. Предварительно следует ознакомиться с инструкцией на пачке. От нее необходимо отталкиваться, когда нужно сваривать макароны.
Варианты времени варки для разных сортов спагетти
Существуют разные виды изделий. Нужно знать оптимальную продолжительность приготовления:
- Макароны. Классическая разновидность. Представляет собой короткие трубочки прямой формы. Готовят их 7-10 минут.
- «Спиральки». Толстые, длиной до 5 см. 10-14 минут.
- «Ракушки». Отличаются ребристой формой. Обычно длина не превышает 3 см. 9-11 минут.
- Спагетти. Представляют собой длинные изделия. Время готовки – 7-12 минут.
- «Бантики». Другое название – «бабочки». 10-12 минут.
Чтобы сохранилась структура макаронных изделий, важно придерживаться рецептов. При желании можно готовить второе блюдо с разными соусами: сливочный, томатный, грибной. Подобные сочетания позволяют приготовить вкусную еду.
Проверка готовности спагетти и способы оценки
Важно узнавать, насколько готовы макароны. Процесс – простой, быстрый. Одну макаронину необходимо выложить на доску и разрезать на части. При наличии сердцевины белого цвета предстоит промывать спагетти, если готовится паста. Если же делается обычный гарнир, предстоит проварить макаронины еще 1-2 минуты.
Слипшиеся спагетти: причины и способы предотвращения
Основные рекомендации для правильной варки:
- Макароны можно засыпать в кастрюлю с водой только после того, как вода начнет активно бурлить. Затем желательно добавить немного масла и перемешать. После повторного закипания воды, огонь уменьшают.
- Желательно использовать большую кастрюлю. Это обусловлено тем, что необходимо много воды, чтобы макароны не слиплись.
- Кастрюлю предстоит залить водой на 2/3. Этого достаточно, чтобы макаронные изделия не слипались.
- В воду желательно влить небольшое количество растительного масла: на 500 мл – 1 столовая ложка. Добавить соль – 2 чайные ложки на тот же объем.
- Спагетти нужно выложить веером. После того, как они станут мягкими, макароны должны быть равномерно распределены в кастрюле.
- Первые пару минут приготовления спагетти необходимо постоянно помешивать.
Такие советы предотвратят слипание макарон.
Переваренные или недоваренные спагетти: как исправить
Порой даже опытные хозяйки сталкиваются с подобными ситуациями.
Если макароны переварены, их желательно быстро промыть под холодной фильтрованной водой. Особенно это важно для видов, которые не содержат глютен.
Внимание! Еще одна идея – использовать переваренные спагетти для приготовления блюда «макароны по-флотски».
Недоваренные макароны сложно пережевывать. Однако их можно залить порцией кипятка на пару минут. Главное – внимательно следить за процессом, чтобы не переварить спагетти.
Другой вариант – выложить макароны на сковороду, залить соусом и потушить несколько минут. Блюдо пропитается соусом и будет полностью готово.
Зная секреты правильного приготовления макарон, можно рассчитывать на то, что их структура будет правильной. Для вкуса после варки в спагетти можно добавить кусочек сливочного масла, а затем – наслаждаться получившимся блюдом.
Источник:
- Спагетти карбонара или как имея две руки сделать вкусный ужин
- Небывалый урожай: история фейка о макаронных деревьях
- Тефтеля, фаршированная спагетти
- Вот как выглядят спагетти при 60 градусах ниже 0
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Или нет?
Это блюда мой Батя по Столичную + соленые огурчики очень любил!