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Как правильно варить спагетти

Как правильно варить спагетти

Автор:
16 июня 2024 21:27
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Рецепт   варка   макароны   поста   спагетти   
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Макароны важно правильно готовить, чтобы они не разваривались. Нужно учитывать сорт спагетти, особенности варки, время. Только при учете таких аспектов гарантируется успешное приготовление пасты.

Содержание

Как выбрать спагетти

Мука определяет, разварятся ли макароны. Для их приготовления используются мягкие и твердые сорта пшеницы. Это влияет на особенности приготовления блюд.

Мягкие сорта отличаются содержанием небольшого количества глютена. Тесто – рыхлое. Это часто приводит к тому, что макароны развариваются.

Твердые сорта содержат больше глютена, что делает тесто эластичным. Макароны сохраняют форму при варке.

Подготовка к варке

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Важно правильно провести подготовительную процедуру.

Прежде всего, нужно залить воду в кастрюлю и дождаться не только ее закипания, но и бурления. Соль стоит добавлять в воду сразу после того, как она закипит. Только после этого рекомендуется засыпать пасту.

Важно! Оптимальное соотношение – 7-10 грамм поваренной соли на 1 литр воды.

Также предварительно стоит добавить растительное масло.

Выбор спагетти: типы и качество

Не все производители указывают, какие сорта пшеницы использовались. Иногда есть информация только о группе изделия: А – твердые сорта, Б и В – мягкие.

Иногда для приготовления макарон используют муку второго сорта. В этом случае перемолотые зерна отличаются большим размером, а еще частично сохраняется оболочка. Это приводит к тому, что приготовленная еда – более темная, чуть жесткая.

Полезны цельнозерновые макароны. Сохраняется оболочка зерен, в которой содержатся клетчатка, минералы.

Подготовка посуды и ингредиентов

Желательно использовать кастрюлю большого объема с широким дном. Такая посуда подходит для приготовления спагетти.

Незаменимый ингредиент – вода, причем ее должно быть достаточно. При приготовлении 100 грамм макаронных изделий достаточно использовать приблизительно 10 г поваренной соли, но можно чуть увеличить или уменьшить ее количество. Стоит ориентироваться на свои вкусовые предпочтения.

Макароны не слипнутся, если добавить к ним немного оливкового или подсолнечного масла, а можно – сливочного.

Классический метод варки в большом количестве воды

Такой способ – самый распространенный. Обычно используют один литр воды на 100 грамм макаронных изделий. Это позволит пасте равномерно распределиться в огнеупорной посуде, что предотвратит ее слипание. К тому же при большом количестве воды ускоряется процесс ее закипания, что позволяет ориентироваться на инструкцию.

Метод "подготовки" (pre-cooking) для экономии времени

Рекомендуется отмерить оптимальную порцию макарон. Затем – промыть в холодной воде для удаления избыточного количества крахмала. После этого можно варить спагетти 2-3 минуты в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте.

Совет! Рекомендуется переложить полу приготовленное блюдо в кастрюлю с ледяной водой, чтобы процесс приготовления не продолжался.

Затем можно распределить макароны в пластиковый пакет и хранить в холодильнике или морозильнике, а по мере необходимости – готовить.

Если же нужно ускорить приготовление макарон, их необходимо замочить в холодной воде на 30 минут – 1 час, но можно и дольше. Затем спагетти перекладывают в кипящую подсоленную воду. Для варки потребуется только минута.

 

Таймер и контроль времени варки

Эта задача – одна из самых важных. Если варить меньше нужного времени, макароны не доварятся, а если больше – могут слипаться.

Оптимальное время варки

Рекомендуемая длительность – 7-12 минут, но иногда она может быть и меньше. Желательно учитывать время, которое указано на упаковке.

Рекомендации для аль денте (на зуб)

Такая степень готовности отличается тем, что в сердцевине пасты сохраняется упругость. Для сохранения аль денте, важно сразу подавать на стол готовое блюдо. Если макароны оставить в кастрюле под крышкой, структура перестанет быть нужной. Достаточно пары минут влияния горячего пара.

В этом случае макаронные изделия будут почти готовыми, но при этом они не разварятся.

Желательно готовить пасту на пару минут меньше рекомендованного времени. Предварительно следует ознакомиться с инструкцией на пачке. От нее необходимо отталкиваться, когда нужно сваривать макароны.

Варианты времени варки для разных сортов спагетти

Существуют разные виды изделий. Нужно знать оптимальную продолжительность приготовления:

  • Макароны. Классическая разновидность. Представляет собой короткие трубочки прямой формы. Готовят их 7-10 минут.
  •  «Спиральки». Толстые, длиной до 5 см. 10-14 минут.
  • «Ракушки». Отличаются ребристой формой. Обычно длина не превышает 3 см. 9-11 минут.
  • Спагетти. Представляют собой длинные изделия. Время готовки – 7-12 минут.
  •  «Бантики». Другое название – «бабочки». 10-12 минут.

Чтобы сохранилась структура макаронных изделий, важно придерживаться рецептов. При желании можно готовить второе блюдо с разными соусами: сливочный, томатный, грибной. Подобные сочетания позволяют приготовить вкусную еду.

Проверка готовности спагетти и способы оценки

Важно узнавать, насколько готовы макароны. Процесс – простой, быстрый. Одну макаронину необходимо выложить на доску и разрезать на части. При наличии сердцевины белого цвета предстоит промывать спагетти, если готовится паста. Если же делается обычный гарнир, предстоит проварить макаронины еще 1-2 минуты.

Слипшиеся спагетти: причины и способы предотвращения

Основные рекомендации для правильной варки:

  • Макароны можно засыпать в кастрюлю с водой только после того, как вода начнет активно бурлить. Затем желательно добавить немного масла и перемешать. После повторного закипания воды, огонь уменьшают.
  • Желательно использовать большую кастрюлю. Это обусловлено тем, что необходимо много воды, чтобы макароны не слиплись.
  • Кастрюлю предстоит залить водой на 2/3. Этого достаточно, чтобы макаронные изделия не слипались.
  • В воду желательно влить небольшое количество растительного масла: на 500 мл – 1 столовая ложка. Добавить соль – 2 чайные ложки на тот же объем.
  • Спагетти нужно выложить веером. После того, как они станут мягкими, макароны должны быть равномерно распределены в кастрюле.
  • Первые пару минут приготовления спагетти необходимо постоянно помешивать.

Такие советы предотвратят слипание макарон.

Переваренные или недоваренные спагетти: как исправить

Порой даже опытные хозяйки сталкиваются с подобными ситуациями.

Если макароны переварены, их желательно быстро промыть под холодной фильтрованной водой. Особенно это важно для видов, которые не содержат глютен.

Внимание! Еще одна идея – использовать переваренные спагетти для приготовления блюда «макароны по-флотски».

Недоваренные макароны сложно пережевывать. Однако их можно залить порцией кипятка на пару минут. Главное – внимательно следить за процессом, чтобы не переварить спагетти.

Другой вариант – выложить макароны на сковороду, залить соусом и потушить несколько минут. Блюдо пропитается соусом и будет полностью готово.

Зная секреты правильного приготовления макарон, можно рассчитывать на то, что их структура будет правильной. Для вкуса после варки в спагетти можно добавить кусочек сливочного масла, а затем – наслаждаться получившимся блюдом.

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Метки: Еда   Рецепт   варка   макароны   поста   спагетти   
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17  комментариев
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3k
kca-opa 2 часа назад
Что за бред? Какое в жо растительное масло? Оно никаким макароном не смешается с водой и будет тупо сверху плёнкой, кг/ам, сам-то варил хоть раз макаронные изделия? Я вот лет 40 варю, мала мала натаскался, вот прям всегда в самую точку попадал, ну может проспал пару раз, а так всегда всё гут
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8k
rutt Полчаса назад
Автор, ты от родителей съехал? Следующий пост про яичницу будет? По хорошему, раскрой "мучную" тему до конца - пельмеши, вареники, хинкали, равиоли.
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7k
B3avi5 50 минут назад
Жду инструкцию .. как правильно срать
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5k
Timur Час назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
GROMOZEKA Час назад
Ну вот же!
Или нет?

Ссылка youtu.be
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324
Артём Час назад
Если вы в рекомендации нашли "налить масло в кипяток", можете сразу слать автора на х..й, т.к. он долбо...б.
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345
Самуил Маршак Час назад
В моём детстве, что ни вари, макарошки через 5 мин превращались в единую массу, которую можно было посырить , а потом разрезать ножом.
Это блюда мой Батя по Столичную + соленые огурчики очень любил!
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5k
Очень Злой Час назад
Интересно автор сам читал эту муйню?Или тупо скопипастил и сюда притащил?
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5k
Алекс Лом 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Yus 2 часа назад
Да смешаем все в кучу, что бы не вдаваться в подробности.
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324
Артём Вепс Час назад
Макароны - это разновидность пасты, не более того. Также как спагетти.
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16k
Александр 2 часа назад
Время важно! Стоит прослакать - и Доширак уже не "альденте"...
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Человек и пароход
  • Дата регистрации: 03.03.2023
  • 291 пост (282 в горячем)

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