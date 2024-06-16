Важно правильно провести подготовительную процедуру.

Прежде всего, нужно залить воду в кастрюлю и дождаться не только ее закипания, но и бурления. Соль стоит добавлять в воду сразу после того, как она закипит. Только после этого рекомендуется засыпать пасту.

Важно! Оптимальное соотношение – 7-10 грамм поваренной соли на 1 литр воды. Также предварительно стоит добавить растительное масло.

Выбор спагетти: типы и качество

Не все производители указывают, какие сорта пшеницы использовались. Иногда есть информация только о группе изделия: А – твердые сорта, Б и В – мягкие.

Иногда для приготовления макарон используют муку второго сорта. В этом случае перемолотые зерна отличаются большим размером, а еще частично сохраняется оболочка. Это приводит к тому, что приготовленная еда – более темная, чуть жесткая.

Полезны цельнозерновые макароны. Сохраняется оболочка зерен, в которой содержатся клетчатка, минералы.

Подготовка посуды и ингредиентов

Желательно использовать кастрюлю большого объема с широким дном. Такая посуда подходит для приготовления спагетти.

Незаменимый ингредиент – вода, причем ее должно быть достаточно. При приготовлении 100 грамм макаронных изделий достаточно использовать приблизительно 10 г поваренной соли, но можно чуть увеличить или уменьшить ее количество. Стоит ориентироваться на свои вкусовые предпочтения.

Макароны не слипнутся, если добавить к ним немного оливкового или подсолнечного масла, а можно – сливочного.

Классический метод варки в большом количестве воды