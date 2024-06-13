Вспомнить СССР: красивые и естественные девушки того времени

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Раньше все было по-другому - иначе. Солнце ярче, девушки красивее. В этом посте с головой окунемся в советское прошлое, чтобы расставить все точки над "i".
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9. Молоко в «треугольных пакетах» — картонной упаковке в форме тетраэдра, разработанной шведской компанией Тетра Пак (Tetra Pak), 1980 год
10. Конкурс красоты «Осенняя красавица - 89» в женской колонии для несовершеннолетних. Рязань, 1989 год
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Колхозов с таким названием были тысячи. О каком именно идёт речь? Я работал на току несколько лет. Девочки в парадных платьях? Что они там делают в этой одежде?
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