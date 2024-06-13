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Вспомнить СССР: красивые и естественные девушки того времени

Вспомнить СССР: красивые и естественные девушки того времени

Автор:
13 июня 2024 21:59
Сообщество : СССР
Метки: СССР   девушки   история   красота   ностальгия   ретро   
2283
16

Раньше все было по-другому - иначе. Солнце ярче, девушки красивее. В этом посте с головой окунемся в советское прошлое, чтобы расставить все точки над "i".

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Метки: СССР   девушки   история   красота   ностальгия   ретро   
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7  комментариев
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42k
АнтонПолднев 56 минут назад
Постановчные фото, которые выдают за момент, не люблю не сейчас, ни тогда не любил.
Колхозов с таким названием были тысячи. О каком именно идёт речь? Я работал на току несколько лет. Девочки в парадных платьях?
Что они там делают в этой одежде?

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20k
speaktr-st 13 минут назад
Комментарий к фото
У меня возле дома был такой универсам с таким вот интерьером. Эти холодильники помню прекрасно, и вывески отделов точно такие же были. Середина 80-х, Ленинград.
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3k
San_Fajanse Час назад
Комментарий к фото
реально? служба знакомств в 80-м году? и какие то хозяева?
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1063 поста (1108 в горячем)

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