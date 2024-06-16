Прогулка по Санкт-Петербургу 1912 года

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Давайте вместе посмотрим каким тогда был Санкт-Петербург!
Интересного вам просмотра!
2.
На Мойке собралось множество зевак, после падения автомобиля в реку.
Кстати, благодаря фотографу Карлу Булле мы доподлинно знаем, что автомобиль принадлежал шталмейстеру К.Н.Гартонгу. Где-то не рассчитал господин Гартонг... Шталмейстер (лат. agaso, нем. Stallmeister — буквально «начальник конюшни») — главный конюший, придворный конюшенный в чине 3-го класса; собственно для лиц, состоящих при придворной конюшне. P.S. На дату снизу не обращайте внимания - в архивах время съёмки однозначно указано как 27 сентября 1912 года.
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3.
Событие по тем временам уникальное. Машин - по пальцам пересчитать, а тут одна из них ещё и в Мойку свалилась. Наверняка, пол-города собралось.
4.
Дома на платформе "Фарфоровский пост", что около современного Цимбалинского путепровода были построены ещё в 1911 году.
5.
Вид на доходный дом М. В. Воейковой, по адресу Невский проспект, 72.
По тем временам - модерновая новостройка, ведь строительство дома завершилось лишь в 1909 году. Построен он на месте старого дома Протасовых, большая часть которого стала частью нового здания.
6.
Лыжный парус доктора Нансена на фоне Биржевого моста. Вот, что получается, когда очень хочется ездить на лыжах быстро.
8.
Смотр работы пожарной части у пожарного депо на территории Вольного острова
Вольный остров, который в современности, после засыпки нескольких каналов, станет частью острова Гутуевского.
9.
На перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы. Трамваи, повозки, парковка на тротуарах, все куда-то спешат - Петербург живёт!
10.
Продажа фортепиано в магазине музыкальных инструментов торгового дома «Юлий Генрих Циммерман».
Магазин этот располагался на Большой Морской улице и был одним из главных музыкальных магазинов дореволюционного Петербурга. Купить фортепиано у Циммермана - настоящий шик того времени.
15.
Роскошные ворота "Виллы Родэ", которая располагалась рядом с современной станцией метро "Чёрная речка".
16.
Набережная императора Петра Великого (ныне - Петровская набережная) и знаменитые львы "Ши-цза".
Скульптуры имеют высоту 4,5 м и вес 2,5 т каждая. На обоих постаментах высечена надпись: «Ши-цза из города Гирина в Маньчжурии перевезена в Санкт-Петербург в 1907 году. Дар генерала от инфантерии Н. И. Гродекова». Другая пара скульптур таких львов появилась в Петербурге к трехсотлетию города в начале XXI века в Центральном районе города на Литейном проспекте в созданном там к этому юбилею Шанхайском саду. Ши-цза были изготовлены в начале XX века из маньчжурского гранита в городе Гирине специально для храма-молельни генерала Чана, но после внезапной смерти Чана в 1904 году вновь назначенный губернатор города подарил их помощнику приамурского генерал-губернатора Н. И. Гродекову. Гродеков решил передать эти скульптуры в дар Петербургу и, оплатив транспортные расходы, перевёз скульптуры по железной дороге до Владивостока, а оттуда на пароходе «Соперник» — в Санкт-Петербург.
18.
А так в те годы выглядел главный фасад собора Смольного монастыря. Тогда прямо перед ним проходила трамвайная линия.
19.
Церковь "Скорбящей Божьей Матери" и часовня на Шлиссельбургском проспекте (ныне - проспект Обуховской Обороны).
20.
Измайловский трамвайный мост, который, увы, до наших дней не сохранился.
Первый мост был построен в 1876 году для линии конки, в 1908 году он был перестроен для прокладки трамвайной линии. К 1958 году мост был разобран. До настоящего времени сохранились лишь береговые устои моста.
22.
Панорама Аничкова моста и набережной реки Фонтанки.
Фотография хороша - можно разглядеть уйму деталей того времени, например в левом углу снимка притаился открытый уличный туалет по типу европейских.
23.
Церковь Милующей иконы Божией Матери в Галерной гавани. Сейчас прямо на месте этих огородов идёт строительство элитного ЖК.
24.
А такой в те годы была Охта. Небольшие деревянные дома - а вокруг фактически деревня.
Этот дом находился около ныне засыпанного участка реки Чернавки рядом с современной Шепетовской улицей.
27.
Сборщики утиля у складов, которые располагались около современной площади Стачек.
Прошлый выпуск здесь: Прогулка по Санкт-Петербургу 1911 года
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