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Прогулка по Санкт-Петербургу 1912 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1912 года

Автор:
16 июня 2024 21:48
Метки: Питер   Россия   история   фото   
228
27

Давайте вместе посмотрим каким тогда был Санкт-Петербург!

Интересного вам просмотра!

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Метки: Питер   Россия   история   фото   
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30k
Егор 9 часов назад
Измайловский трамвайный мост в фильме "Кортик", 1954г.
Ссылка vk.com
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Graboid 6 часов назад
22. <<в левом углу снимка притаился открытый уличный туалет>>
слив канализации прямо в Фонтанку
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5549 постов (5547 в горячем)

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