Прогулка по Санкт-Петербургу 1912 года

16.

Скульптуры имеют высоту 4,5 м и вес 2,5 т каждая. На обоих постаментах высечена надпись: «Ши-цза из города Гирина в Маньчжурии перевезена в Санкт-Петербург в 1907 году. Дар генерала от инфантерии Н. И. Гродекова». Другая пара скульптур таких львов появилась в Петербурге к трехсотлетию города в начале XXI века в Центральном районе города на Литейном проспекте в созданном там к этому юбилею Шанхайском саду. Ши-цза были изготовлены в начале XX века из маньчжурского гранита в городе Гирине специально для храма-молельни генерала Чана, но после внезапной смерти Чана в 1904 году вновь назначенный губернатор города подарил их помощнику приамурского генерал-губернатора Н. И. Гродекову. Гродеков решил передать эти скульптуры в дар Петербургу и, оплатив транспортные расходы, перевёз скульптуры по железной дороге до Владивостока, а оттуда на пароходе «Соперник» — в Санкт-Петербург.