Трейлер фильма "Мечта с подвохом" (2022)

Доктор Фил Лодер, посредственный профессор экономики, всегда мечтал о собственном доме, но с его низкой зарплатой и двумя разводами за плечами эта мечта кажется недостижимой. Его желание становится возможным, когда одинокая вдова Астрид предлагает Филу своё обширное поместье за гроши. Однако у сделки есть подвох.