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Трейлер фильма "Мечта с подвохом" (2022)

Трейлер фильма "Мечта с подвохом" (2022)

Автор:
22 мая 2024 18:39
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дэнни Пуди   Пол Дектор   Фрэнк Уорбертон Бейли   Дженнифер-Джунипер Энджели   Дональд Хэнг   Кимберли Шоникер   Ребекка Олсон   Питер Нью   Питер Келамис   Эрнст Харт   Кимберли Куинн   США   Мишель Милетт   Рареш ДиМофт   Ширли МакЛэйн   дэнни гловер   питер динклэйдж   2022   Мэтт Диллон   комедии   фильм   
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Доктор Фил Лодер, посредственный профессор экономики, всегда мечтал о собственном доме, но с его низкой зарплатой и двумя разводами за плечами эта мечта кажется недостижимой. Его желание становится возможным, когда одинокая вдова Астрид предлагает Филу своё обширное поместье за гроши. Однако у сделки есть подвох.

Страна: США

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 23 мая 2024

В ролях: Питер Динклэйдж, Ширли МакЛэйн, Мэтт Диллон, Рареш ДиМофт, Мишель Милетт, Дэнни Гловер, Дэнни Пуди, Кимберли Куинн, Эрнст Харт, Питер Келамис, Питер Нью, Ребекка Олсон , Кимберли Шоникер, Дональд Хэнг, Дженнифер-Джунипер Энджели, Фрэнк Уорбертон Бейли

Режиссер: Пол Дектор

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дэнни Пуди   Пол Дектор   Фрэнк Уорбертон Бейли   Дженнифер-Джунипер Энджели   Дональд Хэнг   Кимберли Шоникер   Ребекка Олсон   Питер Нью   Питер Келамис   Эрнст Харт   Кимберли Куинн   США   Мишель Милетт   Рареш ДиМофт   Ширли МакЛэйн   дэнни гловер   питер динклэйдж   2022   Мэтт Диллон   комедии   фильм   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1715 постов (1675 в горячем)
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