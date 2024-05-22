Трейлер фильма "Мечта с подвохом" (2022)

Доктор Фил Лодер, посредственный профессор экономики, всегда мечтал о собственном доме, но с его низкой зарплатой и двумя разводами за плечами эта мечта кажется недостижимой. Его желание становится возможным, когда одинокая вдова Астрид предлагает Филу своё обширное поместье за гроши. Однако у сделки есть подвох.
Страна: США
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 23 мая 2024
В ролях: Питер Динклэйдж, Ширли МакЛэйн, Мэтт Диллон, Рареш ДиМофт, Мишель Милетт, Дэнни Гловер, Дэнни Пуди, Кимберли Куинн, Эрнст Харт, Питер Келамис, Питер Нью, Ребекка Олсон , Кимберли Шоникер, Дональд Хэнг, Дженнифер-Джунипер Энджели, Фрэнк Уорбертон Бейли
Режиссер: Пол Дектор
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