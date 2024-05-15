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Трейлер мультфильма "Кунг-фу тигр (2022)

Трейлер мультфильма "Кунг-фу тигр (2022)

Автор:
15 мая 2024 15:13
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ян Цзунцин   Чжан Цзянжу   ***   Ван Сяобин   Чэнь Ши   Мэн Сянлон   Сю И   Зоу Лян   Лиан Давэй   Шэн Няньчи   Цзи Юньвэнь   фильм   Бо Ван   Лю Сюпин   Ню Хунлян   Стэнли Цан   Цзоу И   Чжан Цзянжу   Ли Ян   Китай   приключения   комедии   
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11-летний мальчик по имени Тигр мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране. Однажды он встречает своего кумира — исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений.

Страна: Китай

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 16 мая 2024

Роли озвучивали: Шэн Няньчи, Лиан Давэй, Зоу Лян, Сю И, Мэн Сянлон, Чэнь Ши, Ван Сяобин, Ху И, Ли Ян, Чжан Цзянжу

Режиссер: Чжан Цзянжу, Цзоу И, Стэнли Цан, Ню Хунлян, Лю Сюпин, Бо Ван, Ян Цзунцин, Цзи Юньвэнь

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ян Цзунцин   Чжан Цзянжу   ***   Ван Сяобин   Чэнь Ши   Мэн Сянлон   Сю И   Зоу Лян   Лиан Давэй   Шэн Няньчи   Цзи Юньвэнь   фильм   Бо Ван   Лю Сюпин   Ню Хунлян   Стэнли Цан   Цзоу И   Чжан Цзянжу   Ли Ян   Китай   приключения   комедии   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1707 постов (1667 в горячем)
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