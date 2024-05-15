Трейлер мультфильма "Кунг-фу тигр (2022)

11-летний мальчик по имени Тигр мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране. Однажды он встречает своего кумира — исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений.
Страна: Китай
Жанр: комедия, приключения
Дата выхода в России: 16 мая 2024
Роли озвучивали: Шэн Няньчи, Лиан Давэй, Зоу Лян, Сю И, Мэн Сянлон, Чэнь Ши, Ван Сяобин, Ху И, Ли Ян, Чжан Цзянжу
Режиссер: Чжан Цзянжу, Цзоу И, Стэнли Цан, Ню Хунлян, Лю Сюпин, Бо Ван, Ян Цзунцин, Цзи Юньвэнь
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