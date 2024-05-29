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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1457 постов • 61 подписчик подписаться
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Молния попала в отдыхающих на пляже в Пуэрто-Рико

Молния попала в отдыхающих на пляже в Пуэрто-Рико

Автор:
29 мая 2024 08:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Пуэрто Рико   дети   инцидент   пляж   происшествие   
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В Пуэрто-Рико несколько ребят пришли на пляж, несмотря на ливень и грозу. Отдых у воды закончился для них госпитализацией в медучреждение.

Молния попала в троих ребят в возрасте от 7 до 12 лет. Дети выжили и находятся в больнице. Состояние самого старшего из них оценивается как критическое.

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Метки: Видео   Пуэрто Рико   дети   инцидент   пляж   происшествие   
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Maikl Полчаса назад
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3709 постов (3619 в горячем)

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