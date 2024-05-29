Молния попала в отдыхающих на пляже в Пуэрто-Рико

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В Пуэрто-Рико несколько ребят пришли на пляж, несмотря на ливень и грозу. Отдых у воды закончился для них госпитализацией в медучреждение.
Молния попала в троих ребят в возрасте от 7 до 12 лет. Дети выжили и находятся в больнице. Состояние самого старшего из них оценивается как критическое.
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Метки: Видео Пуэрто Рико дети инцидент пляж происшествие
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