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Самое мерзкое место в мире

Самое мерзкое место в мире

Автор:
29 мая 2024 08:56
Сообщество : Путешествия
Метки: Малайзия   в мире   мерзкое место   насекомые   пещера Гомантонг   фото   
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Зловещим местом в мире я бы назвал «врата в ад» в Туркменистане, самым пугающим – японский лес Аокигахара. А вот максимально мерзкое, омерзительное место в этом топе определенно у пещеры Гомантонг в Малайзии.

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В малайзийском Сабахе внутри горы Гомантонг есть сложная запутанная система пещер, где живет множество летучих мышей, просто мышей, а главное – насекомых: пауков, тараканов, многоножек, жуков.

Все потому что благодаря непрямым коридорам в сердце горы всегда идеальная температура и атмосфера для размножения всяких слизней и тараканов. Тепло, чуть влажно, никакого губительного солнца или осадков.

Потому пол в этих пещерах покрыт слоем гуано (помет летучих мышей, расплодившихся на этой плодородной земле), вперемешку с трупиками тараканов, крыс и других животных.

Био-покрытие – наполовину мертвое, наполовину живое. А воздухом практически нереально дышать, потому что он пропитан запахом аммиака.

Такой маленький уголок ада для человека с фобией перед насекомыми. Но это цветочки, в конце концов, в Японии полно огромных жутких насекомых, тут не удивишь.

Главная фишка пещеры Гомантонг

Отважные местные ходят сюда дважды в год – в феврале и в июле, стараясь не углубляться слишком глубоко в аммиачные коридоры.

Но в этой пещере живет черногнездовой стриж, тот самый, из чьих гнезд делается знаменитый китайский суп. Кстати, зовется он черногнездовым, но самые ценные – белые гнезда, их закупают самые престижные рестораны. Килограмм качественных гнезд стоит порядка 2 тысяч долларов.

Сбор гнезд можно проводить только по выданной лицензии, которая выдается по квоте. А строгое определение месяца обусловлено тем, что первый урожай гнезд нужно собрать до того, как стриж отложил яйцо.

То есть только он собрал – ты у него выхватываешь в феврале, и он вынужден строить новое.

А ближе к осени, когда молодые стрижи начинают вылетать из гнезда, наступает сезон сбора уже старых, обсиженных гнезд.

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Метки: Малайзия   в мире   мерзкое место   насекомые   пещера Гомантонг   фото   
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Serg2001 22 минуты назад
Вот кому первому пришло в голову сожрать такое... и с какой голодухи?
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Alove_Roleen
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