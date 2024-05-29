Самое мерзкое место в мире

Все потому что благодаря непрямым коридорам в сердце горы всегда идеальная температура и атмосфера для размножения всяких слизней и тараканов. Тепло, чуть влажно, никакого губительного солнца или осадков.

Потому пол в этих пещерах покрыт слоем гуано (помет летучих мышей, расплодившихся на этой плодородной земле), вперемешку с трупиками тараканов, крыс и других животных.