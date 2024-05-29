FISHKINET
Сообщество Юмор 18916 постов • 3690 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
В рекламе, как и в искусстве, нет границ: 18 смешных примеров

В рекламе, как и в искусстве, нет границ: 18 смешных примеров

Автор:
29 мая 2024 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   забавно   надписи   подборка   фото   
1105
19

Придумать запоминающееся и выигрышное название для кафе или магазина — занятие, которое по плечу далеко не каждому человеку. Иногда на это дело может уходить по несколько недель, а то и месяцев. К тому же дополнительно не мешало бы задействовать какую-то долю фантазии и профессионального креатива.

Однако авторы шедевров, представленных ниже, явно пошли по другому пути. Они решили удивлять и впечатлять, используя для этого силу безумия и абсурда. Но стоит отдать должное, получилось оригинально. С этим действительно сложно поспорить.

×

Как вы уже поняли, кафе специализируется на приготовлении и доставке морепродуктов. Оригинальное название, которое наверняка застрянет в памяти на долгое время.

Перед вами крафтовая сидрерия, которая специализируется на продаже сидра и хот-догов. Ребята решили отобразить суть своей концепции не только в дизайне заведений, но и в названии. Получилось крайне нестандартно.

Звучит немножко кровожадненько, но суть концепции на самом деле очень милая и интересная.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   вывеска   забавно   надписи   подборка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
V2.Smirnov 40 минут назад
Отличные, кстати, булочки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Polotenchick 2 секунды назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Polotenchick Полминуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Sapsan 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
hairov 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1872 поста (1588 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

394584



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность
15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
Набирающие популярность в сообществах
Выпущена версия Windows 11 для старых и слабых компьютеров
Выпущена версия Windows 11 для старых и слабых компьютеров
Джонни Депп — режиссер. Вспоминаем снятые им фильмы⁠⁠
Джонни Депп — режиссер. Вспоминаем снятые им фильмы⁠⁠
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поскорей бы уже

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#животные#Прикол#аварии#интересное#интересно#кошка#собака#драка
#фото#автомир#люди#ДТП#авто аварии#кот#факты#Пёс#Разное#повезло
#машина#Юмор#история#позитив#Автовсячина#США#улыбнуло#Россия#маразм#кино
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Тот момент, когда надписи не сразу можно было понять верно Тот момент, когда надписи не сразу можно было понять верно 17 забавных случаев, когда стены говорили 17 забавных случаев, когда стены говорили «Так было задумано»: 15 фотографий неудачной рекламы «Так было задумано»: 15 фотографий неудачной рекламы В рекламе, как и в искусстве, нет границ: 18 примеров смешного нейминга В рекламе, как и в искусстве, нет границ: 18 примеров смешного нейминга «Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений «Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений

На что жалуетесь?

Вернуться