В рекламе, как и в искусстве, нет границ: 18 смешных примеров

Придумать запоминающееся и выигрышное название для кафе или магазина — занятие, которое по плечу далеко не каждому человеку. Иногда на это дело может уходить по несколько недель, а то и месяцев. К тому же дополнительно не мешало бы задействовать какую-то долю фантазии и профессионального креатива.