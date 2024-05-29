В рекламе, как и в искусстве, нет границ: 18 смешных примеров

Придумать запоминающееся и выигрышное название для кафе или магазина — занятие, которое по плечу далеко не каждому человеку. Иногда на это дело может уходить по несколько недель, а то и месяцев. К тому же дополнительно не мешало бы задействовать какую-то долю фантазии и профессионального креатива.
Однако авторы шедевров, представленных ниже, явно пошли по другому пути. Они решили удивлять и впечатлять, используя для этого силу безумия и абсурда. Но стоит отдать должное, получилось оригинально. С этим действительно сложно поспорить.
Как вы уже поняли, кафе специализируется на приготовлении и доставке морепродуктов. Оригинальное название, которое наверняка застрянет в памяти на долгое время.
Перед вами крафтовая сидрерия, которая специализируется на продаже сидра и хот-догов. Ребята решили отобразить суть своей концепции не только в дизайне заведений, но и в названии. Получилось крайне нестандартно.
Звучит немножко кровожадненько, но суть концепции на самом деле очень милая и интересная.
Источник:
- В рекламе, как и в искусстве, нет границ: 18 примеров смешного нейминга
- 17 забавных случаев, когда стены говорили
- Тот момент, когда надписи не сразу можно было понять верно
- 19 забавных объявлений, составители которых достигли особого мастерства
- 16 случаев, когда люди накосячили с надписями, и в результате появились новые комичные смыслы