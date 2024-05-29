Цены на черешню в России рекордно взлетели из-за заморозков и засухи

Судя по всему, объедаться черешней смогут только богатеи.
Время грустных новостей. Безудержных зажоров черешни в этом году не случится - ягода подорожает в 3-5 раз. Цены на ягоду взлетели из-за заморозков и последующей засухи на юге страны, пишет Telegram-канал Baza.
Например, сейчас килограмм черешни стоит 400-800 рублей, в зависимости от региона. Например, в Сибири сейчас можно купить килограмм черешни за 550 рублей, в среднем. К сравнению, в прошлом году черешня в среднем по России стоила от 150 до 500 рублей.
Сейчас в супермаркетах цена на черешню просто поражает. Мало того, что она есть не во всех магазинах, но и стоит она довольно дорого.
Например, Ашан предлагает купить москвичам черешню за 3 000 ₽ за кг, или 200 грамм за 350 рублей.
Спрос на черешню значительно превышает предложение, отмечают аналитики. Дело в том, что из-за экстремальной погоды производителям удалось собрать гораздо меньше ягод, чем планировалось. Так, в одной из российских компаний рассказали, что до этого в конце мая они собирали в среднем от 50 кг ягод с одного дерева, а в 2024-м показатель сократился до 7 кг с дерева, сообщает Gazeta.ru
Уточняется, что в северных регионах пока не сезон. Может быть черешня ещё подешевеет, но не намного.
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