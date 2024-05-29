Цены на черешню в России рекордно взлетели из-за заморозков и засухи

Время грустных новостей. Безудержных зажоров черешни в этом году не случится - ягода подорожает в 3-5 раз. Цены на ягоду взлетели из-за заморозков и последующей засухи на юге страны, пишет Telegram-канал Baza.

Например, сейчас килограмм черешни стоит 400-800 рублей, в зависимости от региона. Например, в Сибири сейчас можно купить килограмм черешни за 550 рублей, в среднем. К сравнению, в прошлом году черешня в среднем по России стоила от 150 до 500 рублей.

Сейчас в супермаркетах цена на черешню просто поражает. Мало того, что она есть не во всех магазинах, но и стоит она довольно дорого.

Например, Ашан предлагает купить москвичам черешню за 3 000 ₽ за кг, или 200 грамм за 350 рублей.