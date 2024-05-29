FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8915 постов • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Цены на черешню в России рекордно взлетели из-за заморозков и засухи

Цены на черешню в России рекордно взлетели из-за заморозков и засухи

Автор:
29 мая 2024 08:58
Сообщество : Жить в России
Метки: интересное   сезон   сезон черешни   фото   цены   черешня   ягоды   
876
3

Судя по всему, объедаться черешней смогут только богатеи.

Время грустных новостей. Безудержных зажоров черешни в этом году не случится - ягода подорожает в 3-5 раз. Цены на ягоду взлетели из-за заморозков и последующей засухи на юге страны, пишет Telegram-канал Baza.
Например, сейчас килограмм черешни стоит 400-800 рублей, в зависимости от региона. Например, в Сибири сейчас можно купить килограмм черешни за 550 рублей, в среднем. К сравнению, в прошлом году черешня в среднем по России стоила от 150 до 500 рублей.

Сейчас в супермаркетах цена на черешню просто поражает. Мало того, что она есть не во всех магазинах, но и стоит она довольно дорого.

Например, Ашан предлагает купить москвичам черешню за 3 000 ₽ за кг, или 200 грамм за 350 рублей.

Спрос на черешню значительно превышает предложение, отмечают аналитики. Дело в том, что из-за экстремальной погоды производителям удалось собрать гораздо меньше ягод, чем планировалось. Так, в одной из российских компаний рассказали, что до этого в конце мая они собирали в среднем от 50 кг ягод с одного дерева, а в 2024-м показатель сократился до 7 кг с дерева, сообщает Gazeta.ru

Уточняется, что в северных регионах пока не сезон. Может быть черешня ещё подешевеет, но не намного.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: интересное   сезон   сезон черешни   фото   цены   черешня   ягоды   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Karelian 49 минут назад
А каким образом заморозки и засуха в России повлияли на цену импортной черешни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5068 постов (4854 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357662



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "В поисках капитана Гранта": 18 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "В поисках капитана Гранта": 18 интересных фактов о фильме
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
Набирающие популярность в сообществах
Жители Екатеринбурга начали облизывать яйца в магазинах
Жители Екатеринбурга начали облизывать яйца в магазинах
Выпущена версия Windows 11 для старых и слабых компьютеров
Выпущена версия Windows 11 для старых и слабых компьютеров
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поскорей бы уже

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#животные#Прикол#аварии#интересное#интересно#кошка#собака#драка
#фото#автомир#люди#ДТП#авто аварии#кот#факты#Пёс#Разное#повезло
#машина#Юмор#история#позитив#Автовсячина#США#улыбнуло#Россия#маразм#кино
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Российские супермаркеты не хотят повышать цены на продукты с 1 января Российские супермаркеты не хотят повышать цены на продукты с 1 января Магическая инфляция: консультации колдунов и астрологов подорожали перед Новым годом Магическая инфляция: консультации колдунов и астрологов подорожали перед Новым годом Производители скрывают рост цен на продукты гениальным образом Производители скрывают рост цен на продукты гениальным образом За ночь в "люксе" самого дорогого отеля России заплатили 700 тысяч рублей За ночь в "люксе" самого дорогого отеля России заплатили 700 тысяч рублей Россиянин вернулся с Филиппин и обнаружил, что у в нём завелись черви от стритфуда Россиянин вернулся с Филиппин и обнаружил, что у в нём завелись черви от стритфуда

На что жалуетесь?

Вернуться