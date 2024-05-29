Пёс проверил на прочность нервы рабочего

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Уличная камера наблюдения запечатлела беззаботного пса, который подкинул мужчине работы. Питомец отправился по своим делам, оставив след в истории.
Тот самый момент, когда заказчик вносит правки в почти готовый продукт.
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