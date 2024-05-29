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Пёс проверил на прочность нервы рабочего

Пёс проверил на прочность нервы рабочего

Автор:
29 мая 2024 07:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   раствор   собака   цемент   
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Уличная камера наблюдения запечатлела беззаботного пса, который подкинул мужчине работы. Питомец отправился по своим делам, оставив след в истории.

Тот самый момент, когда заказчик вносит правки в почти готовый продукт.

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Метки: Видео   Пёс   животные   раствор   собака   цемент   
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2  комментария
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Отвратительный Мужик 2 часа назад
Теперь Тузика съедят на ужин
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949
Дмитрий Час назад
Это какой-то фетиш у собак и кошек. Заливал фундамент под пристрой, кошаки оттоптались. Заливал ступени на второй этаж, тоже оставили свой след в истории
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3671 пост (3640 в горячем)

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