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Как на самом деле выглядят зарубежные звёзды без прикрас

Как на самом деле выглядят зарубежные звёзды без прикрас

Автор:
24 мая 2024 16:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   звезды без фильтров   знаменитости   прикольно   реальные звезды   фото   шоу бизнес   
2289
14

Beauty False - профиль в соцсетях, авторы которого разоблачают зарубежных знаменитостей. Они всегда выглядят идеально на фото, однако чаще всего это хороший свет, специальные фильмы или ракурс, который скрывает недостатки. На самом же деле они обычные люди, что нам и показывают авторы сообщества. От их зорких глаз не скроется никто!

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Метки: звезды   звезды без фильтров   знаменитости   прикольно   реальные звезды   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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13k
Том Сойер Час назад
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2k
Bobbus Минуту назад
Какие все страшные
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327
Dmitry N 37 минут назад
Не смотря на то, что хз кто это такие в основном, автор постом не удивил. Ещё бы про чудо фотошоп рассказал
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863
Lisetc soho 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 56 минут назад
а кто это ?
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14k
Григорий Бабкин 59 минут назад
Женьку Толстожопку знаю. Про армянскую вонючку наслышан. Остальное, ЧТО это? Если есть пи*зда и рот, значит тёлко не урод? Сцуко, чем вас рожают? Вопрос риторический.
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3k
Duke_kir Час назад
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4k
RaiJu Час назад
Белла Хадид это моя любовь, я ее буду любить любой :)
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6k
TirAn Час назад
какие то дефки, нафиг они тут?
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4k
RaiJu Час назад
А что такого ужасного? Вполне нормальные женщины
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13
Corkscrew Час назад
Ну нифига себе! Оказывается знаменитости без макияжа и прочей мишуры, выглядят как обычные люди!
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3k
Ультратрахуил Час назад
Бомжей с помоек понабрали и эксплуатируют по полной!
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1k
DuckTales Час назад
Как все обычные люди ?
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5k
Pechenegiatakuyt Час назад
Моя жизнь не будет прежней...
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Публичные люди в обычной жизни стараются выглядеть так, чтобы их поменьше узнавали, а лучше, чтобы не узнавали вовсе. Да и то, как мы видим, впопурацци их достают.
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32k
AzuveR 2 часа назад
Звёзды,мля, прежде всего обычные люди, хомо сапиенс. И выглядят соответственно своему возрасту. Минуя фильтры ,косметику.
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2k
max 2 часа назад
Примерно как мои яички
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1701 пост (1653 в горячем)

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