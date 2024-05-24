Как на самом деле выглядят зарубежные звёзды без прикрас

Beauty False - профиль в соцсетях, авторы которого разоблачают зарубежных знаменитостей. Они всегда выглядят идеально на фото, однако чаще всего это хороший свет, специальные фильмы или ракурс, который скрывает недостатки. На самом же деле они обычные люди, что нам и показывают авторы сообщества. От их зорких глаз не скроется никто!