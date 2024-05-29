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Умный цветочный горшок

Умный цветочный горшок

Автор:
29 мая 2024 07:25
Метки: Видео   в мире   гаджет   горшок   интересно   цветок   
675
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Цветочный горшок, который подскажет владельцу, когда растение необходимо полить, достаточно ли ему света и комфортная ли температура.

Ухаживать за растениями не такая простая задача, как многие думают. Это тяжелый труд, требующий определенных знаний и умений. И, конечно же, большого сердца. Ведь без заботы и любви даже самое непривередливое растение быстро погибнет.

Поэтому для тех, кто искренне любит и заботится о наших зеленых друзьях умельцы изобрели интерактивный цветочный горшочек. Он скажет, когда растение нужно поливать, достаточно ли ему света и сообщит комфортную температуру для подопечного.

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Метки: Видео   в мире   гаджет   горшок   интересно   цветок   
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Игорь 2 минуты назад
Здpавcтвуйтe. Извинитe, чтo пишу здecь, бoльшe нeгдe.

Ceйчаc ищу любую pабoту, нo пoка ничeгo нe нахoдитcя. Гoтoв на любую пoдpабoтку, а ceйчаc дoма ecть абcoлютнo нeчeгo.
Oт гoлoда пoчти тepяю coзнаниe. Oдoлжить пpocтo нe у кoгo. Oдoлжитe, пoжалуйcта, на eду pублeй 100-200. Xoть на булку хлeба, хoть на килoгpамм каpтoшки.

Ecли ocтавитe кoнтакты, тo я гoтoв вepнуть c пepвoй заpплаты (пepeвeду на каpту или нoмep тeлeфoна). В этoм cлучаe ocтавьтe cвoи кoнтакты в личных cooбщeниях. Я вepну 100%!

Пoпoлнитe, пoжалуйcта, нoмep тeлeфoна на любую cумму: 8 (952) 133 65 10 (баланc нoмepа тeлeфoна у oпepатopа или пo CБП)

Заpанee бoльшoe Вам чeлoвeчecкoe cпаcибo.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3671 пост (3640 в горячем)

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