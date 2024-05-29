Умный цветочный горшок

Цветочный горшок, который подскажет владельцу, когда растение необходимо полить, достаточно ли ему света и комфортная ли температура.
Ухаживать за растениями не такая простая задача, как многие думают. Это тяжелый труд, требующий определенных знаний и умений. И, конечно же, большого сердца. Ведь без заботы и любви даже самое непривередливое растение быстро погибнет.
Поэтому для тех, кто искренне любит и заботится о наших зеленых друзьях умельцы изобрели интерактивный цветочный горшочек. Он скажет, когда растение нужно поливать, достаточно ли ему света и сообщит комфортную температуру для подопечного.
Источник:
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