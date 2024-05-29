FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11601 пост • 1474 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
Множество людей из разных стран поучаствовали в сырной гонке

Множество людей из разных стран поучаствовали в сырной гонке

Автор:
29 мая 2024 06:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Куперсхиллская сырная гонка   в мире   гонка   люди   соревнование   сырная гонка   
1591
1
1

В Англии состоялась ежегодная сырная гонка. Десятки людей летели с горы в попытке поймать головку сыра.

Десятки людей из разных стран поучаствовали в Куперсхилдской сырной гонке вблизи Глостера в Великобритании и скатились с грязного холма.

В этом году на знаменитой гонке были около пяти тысяч зрителей. Люди кувыркались с холма высотой 183 метра, пытаясь догнать головку сыра.

Перед гонкой в этом году прошел дождь, поэтому участникам было проще скользить по холму, хотя ради победы и пришлось изваляться в грязи. Консультативная группа по безопасности района Тьюксбери признала конкурс небезопасным, однако это не помешало организаторам провести гонку. Чтобы предотвратить травмы, они установили палатку медицинской помощи, а также позвали регбистов, которые ловили скатывающихся людей у подножия холма. Тем не менее один из участников гонки, американский ютубер и рэпер IShowSpeed, травмировал ногу.

Победителем первого мужского забега стал Том из Германии. «Англия сошла с ума, — поделился впечатлениями он. — Мне это нравится. Я кайфую». Австралиец Дилан Твисс выиграл вторую мужскую гонку, опередив британца Олли. Проигравший был одет как горилла, но потерял части костюма, пока скатывался вниз.

В женской гонке случился фальстарт, ее победительницей стала Эбби Лампе из Северной Каролины. Когда женщину спросили, использовала ли она какую-то тактику, она ответила: «Нужно просто катиться». Второе место заняла участница в футболке с флагом профсоюза. Она взяла больничный на работе только ради гонки.

Куперсхиллская сырная гонка — это ежегодное мероприятие, которое проводится в последний понедельник мая в полдень в рамках праздника Весны на холме Купера, в районе Котсуолд, в графстве Глостершир. В ходе соревнования участники бегут вниз по крутому 200-метровому холму, догоняя трехкилограммовую головку сыра Double Gloucester. Она способна разогнаться до 113 километров в час. Участники обычно скатываются за ней на скорости 48 километров в час. Выигрывает тот, кто первым пересекает финишную прямую и ловит сыр. Он и становится призом для победителя. В рамках соревнования проводится несколько забегов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   Куперсхиллская сырная гонка   в мире   гонка   люди   соревнование   сырная гонка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Харон ( Χάρων) Час назад
Десятки людей летели с горы в попытке поймать головку сыра.
Некоторые поймали несколько переломов....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Игорь 2 минуты назад
Здpавcтвуйтe. Извинитe, чтo пишу здecь, бoльшe нeгдe...

Ceйчаc ищу любую pабoту, нo пoка ничeгo нe нахoдитcя. Гoтoв на любую пoдpабoтку, а ceйчаc дoма ecть абcoлютнo нeчeгo.
Oт гoлoда пoчти тepяю coзнаниe. Oдoлжить пpocтo нe у кoгo. Oдoлжитe, пoжалуйcта, на eду pублeй 100-200. Xoть на булку хлeба, хoть на килoгpамм каpтoшки.

Ecли ocтавитe кoнтакты, тo я гoтoв вepнуть c пepвoй заpплаты (пepeвeду на каpту или нoмep тeлeфoна). В этoм cлучаe ocтавьтe cвoи кoнтакты в личных cooбщeниях. Я вepну 100%!

Пoпoлнитe, пoжалуйcта, нoмep тeлeфoна на любую cумму: 8 (952) 133 65 10 (баланc нoмepа тeлeфoна у oпepатopа или пo CБП)

Заpанee бoльшoe Вам чeлoвeчecкoe cпаcибo.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Колька Валеркин сын Час назад
"Когда женщину спросили, использовала ли она какую-то тактику" (с)
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3709 постов (3619 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

634636



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Когда уже нагулялись: обзор неожиданных женских анкет с сайтов знакомств
Когда уже нагулялись: обзор неожиданных женских анкет с сайтов знакомств
Как снимали "Формулу любви"
Как снимали "Формулу любви"
Набирающие популярность в сообществах
Небесная диспозиция: что обещает землянам парад планет в начале июня
Небесная диспозиция: что обещает землянам парад планет в начале июня
Игорь Стравинский — автор "Весны священной", влиятельнейший композитор ХХ века⁠⁠
Игорь Стравинский — автор "Весны священной", влиятельнейший композитор ХХ века⁠⁠
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поскорей бы уже

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#Прикол#позитив#Автовсячина#интересное#Россия#кино#полиция
#в мире#автомир#Юмор#интересно#авто аварии#факты#улыбнуло#кот#Пёс#фильм
#машина#автомобили#история#ДТП#аварии#США#Разное#маразм#кошка#повезло
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Женщина заставила полицейского "нырнуть" в канализацию, чтобы не потерять свои 100 евро Женщина заставила полицейского "нырнуть" в канализацию, чтобы не потерять свои 100 евро Мужчина 20 лет притворялся бездомным и глухонемым, чтобы избежать тюрьмы Мужчина 20 лет притворялся бездомным и глухонемым, чтобы избежать тюрьмы Ежегодные соревнования по ничегонеделанию прошли в Южной Корее Ежегодные соревнования по ничегонеделанию прошли в Южной Корее Похороненный заживо мужчина 4 дня пролежал в могиле: его выкопали и чудом спасли Похороненный заживо мужчина 4 дня пролежал в могиле: его выкопали и чудом спасли Румынский депутат укусил коллегу за&nbsp;нос на&nbsp;заседании парламента Румынский депутат укусил коллегу за нос на заседании парламента

На что жалуетесь?

Вернуться