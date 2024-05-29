Множество людей из разных стран поучаствовали в сырной гонке

Десятки людей из разных стран поучаствовали в Куперсхилдской сырной гонке вблизи Глостера в Великобритании и скатились с грязного холма.

В этом году на знаменитой гонке были около пяти тысяч зрителей. Люди кувыркались с холма высотой 183 метра, пытаясь догнать головку сыра.

Перед гонкой в этом году прошел дождь, поэтому участникам было проще скользить по холму, хотя ради победы и пришлось изваляться в грязи. Консультативная группа по безопасности района Тьюксбери признала конкурс небезопасным, однако это не помешало организаторам провести гонку. Чтобы предотвратить травмы, они установили палатку медицинской помощи, а также позвали регбистов, которые ловили скатывающихся людей у подножия холма. Тем не менее один из участников гонки, американский ютубер и рэпер IShowSpeed, травмировал ногу.

Победителем первого мужского забега стал Том из Германии. «Англия сошла с ума, — поделился впечатлениями он. — Мне это нравится. Я кайфую». Австралиец Дилан Твисс выиграл вторую мужскую гонку, опередив британца Олли. Проигравший был одет как горилла, но потерял части костюма, пока скатывался вниз.