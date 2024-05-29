Множество людей из разных стран поучаствовали в сырной гонке

В Англии состоялась ежегодная сырная гонка. Десятки людей летели с горы в попытке поймать головку сыра.
Десятки людей из разных стран поучаствовали в Куперсхилдской сырной гонке вблизи Глостера в Великобритании и скатились с грязного холма.
В этом году на знаменитой гонке были около пяти тысяч зрителей. Люди кувыркались с холма высотой 183 метра, пытаясь догнать головку сыра.
Перед гонкой в этом году прошел дождь, поэтому участникам было проще скользить по холму, хотя ради победы и пришлось изваляться в грязи. Консультативная группа по безопасности района Тьюксбери признала конкурс небезопасным, однако это не помешало организаторам провести гонку. Чтобы предотвратить травмы, они установили палатку медицинской помощи, а также позвали регбистов, которые ловили скатывающихся людей у подножия холма. Тем не менее один из участников гонки, американский ютубер и рэпер IShowSpeed, травмировал ногу.
Победителем первого мужского забега стал Том из Германии. «Англия сошла с ума, — поделился впечатлениями он. — Мне это нравится. Я кайфую». Австралиец Дилан Твисс выиграл вторую мужскую гонку, опередив британца Олли. Проигравший был одет как горилла, но потерял части костюма, пока скатывался вниз.
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В женской гонке случился фальстарт, ее победительницей стала Эбби Лампе из Северной Каролины. Когда женщину спросили, использовала ли она какую-то тактику, она ответила: «Нужно просто катиться». Второе место заняла участница в футболке с флагом профсоюза. Она взяла больничный на работе только ради гонки.
Куперсхиллская сырная гонка — это ежегодное мероприятие, которое проводится в последний понедельник мая в полдень в рамках праздника Весны на холме Купера, в районе Котсуолд, в графстве Глостершир. В ходе соревнования участники бегут вниз по крутому 200-метровому холму, догоняя трехкилограммовую головку сыра Double Gloucester. Она способна разогнаться до 113 километров в час. Участники обычно скатываются за ней на скорости 48 километров в час. Выигрывает тот, кто первым пересекает финишную прямую и ловит сыр. Он и становится призом для победителя. В рамках соревнования проводится несколько забегов.
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Некоторые поймали несколько переломов....
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