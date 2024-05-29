Ватусси: зачем у этих африканских коров такие огромные рога?

Но зачем же корове с Черного континента понадобился столь солидный головной убор? Ей же, бедной, банально тяжело такие причиндалы таскать.

А дело было так. Как считают биологи, тысяч пять лет назад известный европейский тур, предок наших любимых коров, добрался внезапно до Африки. И повстречал там горячую местную красотку - египетскую горячую горбатую корову-зебу. Влюбился рогатый без памяти... Ну а египтянка заезжему гостю европейскому взаимностью ответила.