Ватусси: зачем у этих африканских коров такие огромные рога?

Реально, рога у этих милейших буренок просто гигантские. В длину такие аксессуары достигают 2,5 метров между 2 крайними точками, весить могут килограммов эдак тридцать-сорок каждый рог. Толщина ватуссиных рогов может 50 сантиметров.
Но зачем же корове с Черного континента понадобился столь солидный головной убор? Ей же, бедной, банально тяжело такие причиндалы таскать.
А дело было так. Как считают биологи, тысяч пять лет назад известный европейский тур, предок наших любимых коров, добрался внезапно до Африки. И повстречал там горячую местную красотку - египетскую горячую горбатую корову-зебу. Влюбился рогатый без памяти... Ну а египтянка заезжему гостю европейскому взаимностью ответила.
От сего союза амурного и появились на свет те самые коровы-ватусси. От папки-тура они унаследовали огромные толстенные рога и прокачанное мощное тело. От туземной мамки - умение питаться тем, от чего свинью стошнить, да выживать на самом лютом пекле.
Все вместе стало залогом успеха ватусси, что сегодня относится к категории особо крупного рогатого скота. Ведь масса такой буренушки может легко и за 400-800 кг перескочить.
Никогда еще слово «забодаю» не звучало так реалистично :) Но не бойтесь - ватусси на самом деле крайне мирное создание. Обидеть может зазря разве что пучок травушки-муравушки.
Колоссальные рога ватусси, кстати, вовсе не для красы служат. Это своего рода огромные теплоотводы-радиаторы, пронизанные сетью кровеносных сосудов.
Бегущая по этим рогам горячая коровкина кровь остывает и дарит прохладу остальному телу. Попутно рога прикрывают голову от перегрева. В общем, что-то вроде природного кондёра со шляпой. Для той же цели, скажем у слона уши громадные служат.
То бишь, наша героиня в такой «кепочке» легко может на самом страшном солнцепеке тусить часами. Совершенно не боясь в обморок грохнуться от жары или последствий солнечного удара.
Очень актуально для просторов центральной Африки с ее регулярными плюс 50 градусов. Да еще может этим кондиционером своим наподдать вражине!
По большей части, ватусси пасутся в стадах скотоводов (нилотов, банту и т.д) в центральной Африке - в Руанде, Бурунди, Анголе, Кении, Уганде, Южном Судане. Разводят отдельные стада диковинных ватусси также в Америке и нас в степном Крыму.
Смело скажу: ватусси самая рогатая из рогатых. Рога ее, кстати, могут самых форм быть - от полумесяца до совершенно прямых.
Впрочем, есть у ватусси и куча минусов. Корова считается крайне низкопродуктивной. Молока мало дает - максимум три литра за сутки - очень жирного (10%). Мясо тоже невкусное, жесткое. Телят приносят по штуке в год
Однако на африканском безкоровье и ватусси корова - ничего другого в желтых жарких тропиках ты и не разведешь, дорогой дружище-масай.
Тем более, что ватусси совершенно не боится хищников - от таких рогов любой король-лев наутек пустится. Она же крайне устойчива к любым паразитам и местным африканских заболеваниям рогатого скота.
Ватусси, впрочем, нечасто у африканцев идет под нож. Обычно ее разводят ради молока и понта.
Эта корова считается настоящим мерилом успеха у многих скотоводческих африканских племен - тех же масаев и тутси (которых хуту геноцидили). Само слово «ватусси» означает «принадлежащая тутси».
Масаи, кстати, любят пить свежую кровь ватусси, предварительно разводя ее с молоком. Так себе напиток, скажу я вам. Но для масаев ватусси по сути священная животина.
Просто обожают коров ватусси скотоводы динка и мандари из недавного обретшего независимость Южного Судана. Эти ребята буквально живут и спят в окружении ватусси.
У тутси животина сия зовется и «иньямбо» - «корова с очень длинными рогами» или же «инсанга» - «чудесно найденная». У других племен ватусси может зваться по-иному: к примеру, у живущих в Анголе нколе - «анколе» ("принадлежащая нколе").
Источник:
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