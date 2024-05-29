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Парень встроил в кроссовки экран, показывающий мультфильм

Парень встроил в кроссовки экран, показывающий мультфильм

Автор:
29 мая 2024 07:19
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Губка Боб Квадратные Штаны   в мире   губка боб   кроссовки   мультфильм   обувь   
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Пользователь сети показал как "прокачал" свою пару обуви. Он встроил в белые кроссовки небольшой экран, показывающий мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны».

Многие люди подчеркивают свою индивидуальность с помощью необычной одежды или обуви. Некоторые делают это чрезмерно эпатажно, в то время как другие добавляют к своим образам маленькие, но очень оригинальные детали, которые хочется рассматривать.

Например, автор этого ролика встроил в обычные белые кроссовки небольшой экран, показывающий мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны». Простая, хоть и красивая, светлая обувь сразу же стала намного интереснее. Правда, чтобы рассмотреть экранчик на кроссовках, нужно иметь очень хорошее зрение.

Источник:

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Метки: Видео   Губка Боб Квадратные Штаны   в мире   губка боб   кроссовки   мультфильм   обувь   
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Колька Валеркин сын 52 минуты назад
Один вопрос: НАХУА?!
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Игорь 2 минуты назад
Здpавcтвуйтe. Извинитe, чтo пишу здecь, бoльшe нeгдe.

Ceйчаc ищу любую pабoту, нo пoка ничeгo нe нахoдитcя. Гoтoв на любую пoдpабoтку, а ceйчаc дoма ecть абcoлютнo нeчeгo.
Oт гoлoда пoчти тepяю coзнаниe. Oдoлжить пpocтo нe у кoгo. Oдoлжитe, пoжалуйcта, на eду pублeй 100-200. Xoть на булку хлeба, хoть на килoгpамм каpтoшки.

Ecли ocтавитe кoнтакты, тo я гoтoв вepнуть c пepвoй заpплаты (пepeвeду на каpту или нoмep тeлeфoна). В этoм cлучаe ocтавьтe cвoи кoнтакты в личных cooбщeниях. Я вepну 100%!

Пoпoлнитe, пoжалуйcта, нoмep тeлeфoна на любую cумму: 8 (952) 133 65 10 (баланc нoмepа тeлeфoна у oпepатopа или пo CБП)

Заpанee бoльшoe Вам чeлoвeчecкoe cпаcибo.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3709 постов (3619 в горячем)

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