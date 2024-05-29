Парень встроил в кроссовки экран, показывающий мультфильм

Пользователь сети показал как "прокачал" свою пару обуви. Он встроил в белые кроссовки небольшой экран, показывающий мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны».
Многие люди подчеркивают свою индивидуальность с помощью необычной одежды или обуви. Некоторые делают это чрезмерно эпатажно, в то время как другие добавляют к своим образам маленькие, но очень оригинальные детали, которые хочется рассматривать.
Например, автор этого ролика встроил в обычные белые кроссовки небольшой экран, показывающий мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны». Простая, хоть и красивая, светлая обувь сразу же стала намного интереснее. Правда, чтобы рассмотреть экранчик на кроссовках, нужно иметь очень хорошее зрение.
Источник:
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