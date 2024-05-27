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Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху

Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху

Автор:
27 мая 2024 08:48
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Коми   Лосёнок   спасение животных   участковый   этнопарк Ыба   
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Мать детёныша убили браконьеры, а малыш уже обессилел, когда его нашёл Евгений Крылов.

24 мая Евгению сообщили, что Сыктывдинском районе бродят несчастные лосята. Их мать убил браконьер, а малышам без родительницы в таком возрасте не выжить. Крылов поехал на поиски несчастных животных, и нашёл бедолаг в трёх километрах от дороги.


Один из лосят к тому времени уже умер, а второй еле держался на ногах.


Пришлось брать кроху на руки и нести к машине. По пути, во время остановок, лосёнок пробовал убегать, но обессиленный падал через несколько шагов. Так полицейский донёс несчастного малыша до служебного авто, а затем довёз его до этнопарка Ыба.


Там животное поставят на ноги, а затем перевезут на лосиную ферму в Якше.


Сейчас лосёнок весит 15 килограммов, но при должном уходе превратится в статного, красивого лося.




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Метки: Ynews   Коми   Лосёнок   спасение животных   участковый   этнопарк Ыба   
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5  комментариев
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10k
Trenzel2003 23 минуты назад
Браконьеров самих отстреливать нужно!
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Slonyash Полчаса назад
Добрый человек, большой плюс в карму!
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Владимир Полчаса назад
молодец, но почему только этим полиция занимается, а не лесник?
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А.Берестенко Час назад
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2134 поста (2123 в горячем)

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