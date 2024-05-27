Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху

Мать детёныша убили браконьеры, а малыш уже обессилел, когда его нашёл Евгений Крылов.
24 мая Евгению сообщили, что Сыктывдинском районе бродят несчастные лосята. Их мать убил браконьер, а малышам без родительницы в таком возрасте не выжить. Крылов поехал на поиски несчастных животных, и нашёл бедолаг в трёх километрах от дороги.
Один из лосят к тому времени уже умер, а второй еле держался на ногах.
Пришлось брать кроху на руки и нести к машине. По пути, во время остановок, лосёнок пробовал убегать, но обессиленный падал через несколько шагов. Так полицейский донёс несчастного малыша до служебного авто, а затем довёз его до этнопарка Ыба.
Там животное поставят на ноги, а затем перевезут на лосиную ферму в Якше.
Сейчас лосёнок весит 15 килограммов, но при должном уходе превратится в статного, красивого лося.
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