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Четвероногие легенды уличных гонок

Четвероногие легенды уличных гонок

Автор:
29 мая 2024 07:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Юмор   дрифт   животные   кот   кошка   собака   
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Домашние животные, бегущие к своей цели — это стихия, способная снести всё на своем пути. Перед вами подборка кошек и собак, которые со всех ног бегут к мискам с едой и другим целям.

Собачий и котийский дрифт.

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Метки: Видео   Пёс   Юмор   дрифт   животные   кот   кошка   собака   
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3  комментария
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2k
DHC 2 часа назад
Ахахаа
Отличная нарезка!
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8k
Евгений Д Минуту назад
Да- животины еще могут людям показать как надо дрифтовать
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5k
foggen2 Полчаса назад
"Чудеса на виражах" во плоти,а не мультсериале)))
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3671 пост (3640 в горячем)

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