Четвероногие легенды уличных гонок

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Домашние животные, бегущие к своей цели — это стихия, способная снести всё на своем пути. Перед вами подборка кошек и собак, которые со всех ног бегут к мискам с едой и другим целям.
Собачий и котийский дрифт.
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