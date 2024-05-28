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В Москве выставили на продажу гиперкар Bugatti Divo за 1 миллиард рублей

В Москве выставили на продажу гиперкар Bugatti Divo за 1 миллиард рублей

Автор:
28 мая 2024 14:33
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Divo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
856
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На популярной российской площадке по продаже БУ и новых автомобилей появилось объявление о продаже гиперкара Bugatti Divo. Одну из самых редких моделей французской компании оценили в миллиард рублей. Объявление, поданное частным лицом из Москвы, имеет статус «в пути», но не сопровождается никакими комментариями.

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Метки: Bugatti   Divo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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31k
Serg2001 46 минут назад
Налоговой приготовиться!...)
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1k
Ян Полчаса назад
Чот вспомнилось:
Перед светофором останавливаются два авто - Рено Логан и Ламборгини. Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
- Ну как тачка вообще? Не ломается?
- Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
- Да смотрю, что-то не очень народ их покупает.
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Добрый Бабайка
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