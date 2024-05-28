В Москве выставили на продажу гиперкар Bugatti Divo за 1 миллиард рублей

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На популярной российской площадке по продаже БУ и новых автомобилей появилось объявление о продаже гиперкара Bugatti Divo. Одну из самых редких моделей французской компании оценили в миллиард рублей. Объявление, поданное частным лицом из Москвы, имеет статус «в пути», но не сопровождается никакими комментариями.
Купе Divo на платформе Chiron компания Bugatti запустила в производство в 2019 году. Всего было собрано только 40 машин, которые сохранили фирменный 1500-сильный мотор, но получили оригинальный дизайн кузова. На момент приёма заказов Divo оценивался, по некоторым данным, минимум в 5 миллионов евро, но, появившись на вторичном рынке, гиперкар оказался гораздо дороже.
Благодаря широчайшим возможностям персонализации Bugatti каждый Divo можно считать уникальным. Автомобиль, выглядящий аналогично представленному на фотографиях в объявлении, продавался во Франции в 2022 году по цене 13,2 миллиона евро (1,3 миллиарда рублей по актуальному курсу) и имел на тот момент пробег 500 километров. В нынешнем объявлении указан пробег лишь 156 километров. Кроме того, гиперкар очень напоминает премьерный экземпляр Divo, который Bugatti в 2018 году выставляла на Парижском автосалоне.
Благодаря широчайшим возможностям персонализации Bugatti каждый Divo можно считать уникальным. Автомобиль, выглядящий аналогично представленному на фотографиях в объявлении, продавался во Франции в 2022 году по цене 13,2 миллиона евро (1,3 миллиарда рублей по актуальному курсу) и имел на тот момент пробег 500 километров. В нынешнем объявлении указан пробег лишь 156 километров. Кроме того, гиперкар очень напоминает премьерный экземпляр Divo, который Bugatti в 2018 году выставляла на Парижском автосалоне.
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