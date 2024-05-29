Кот уснул в забавной позе

Сон помогает людям и животным восстанавливаться после тяжелого дня. Котейка положил голову на собственное меховое пузико вместо подушки и спал так до тех пор, пока его не разбудил любопытный хозяин. Если бы человек решил поспать в подобном положении, он бы забыл о боли в спине просто потому, что перестал бы ее чувствовать.