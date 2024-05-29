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Сообщество Без кота и жизнь не та 2409 постов • 517 подписчиков подписаться
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Кот уснул в забавной позе

Кот уснул в забавной позе

Автор:
29 мая 2024 07:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   кошка   поза   позиция   сон   
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Домашний кот нашёл для себя комфортную позу для сна. При таком положении спина точно не будет болеть.

Сон помогает людям и животным восстанавливаться после тяжелого дня. Котейка положил голову на собственное меховое пузико вместо подушки и спал так до тех пор, пока его не разбудил любопытный хозяин. Если бы человек решил поспать в подобном положении, он бы забыл о боли в спине просто потому, что перестал бы ее чувствовать.

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Метки: Видео   животные   кот   кошка   поза   позиция   сон   
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Forestdude
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