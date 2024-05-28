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Редкий мотоцикл Lotus 2014 года без пробега выставят на торги

Редкий мотоцикл Lotus 2014 года без пробега выставят на торги

Автор:
28 мая 2024 13:45
Сообщество : Автомир
Метки: Lotus   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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В начале июня на аукционе Сотбис будет выставлен на торги мотоцикл британской марки Lotus. В середине 2010-х компания решилась на эксперимент по созданию первой двухколёсной модели — мотоцикла C-01, тираж которого составил всего 100 экземпляров. За один из мотоциклов, которым за 10 лет ни разу не воспользовались по назначению, планируют выручить от 100 до 150 тысяч долларов.
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Метки: Lotus   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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Добрый Бабайка
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