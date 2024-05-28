Редкий мотоцикл Lotus 2014 года без пробега выставят на торги

Lotus не занималась производством мотоциклов сама. Для проекта была основана отдельная компания Lotus Motorcycle, а за всю техническую часть отвечала немецкая фирма Kodewa, специализирующаяся на гоночных прототипах. В итоге у партнёров получился байк, оснащённый 200-сильным V-образником объёмом 1.2 литра с сухим весом около 180 кг — в полном соответствии с основополагающими принципами бренда. Никаких стабилизирующих систем не предусмотрено.



К разработке экзотического облика C-01 привлекли Дэниэла Саймона — дизайнера, которого иногда за его необычные работы называют футурологом. Он создал, к примеру, знаменитые мотоциклы для фильма «Трон: Наследие» и некоторые машины для франшизы «Мстители». Весь обвес байка выполнен из карбона, покупателям предлагали на выбор три варианта оформления в стиле культовых гоночных ливрей.



Выставленный на продажу С-01 выкрашен под одну из них — чёрно-золотую John Player Special. Известно, что 10 лет назад он обошёлся покупателю почти в 140 тыс. долларов. Мотоцикл находится в Канаде. Аукционисты утверждают, что до Северной Америки добралась лишь небольшая часть и без того скромной партии Lotus C-01.