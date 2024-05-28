Редкий мотоцикл Lotus 2014 года без пробега выставят на торги

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В начале июня на аукционе Сотбис будет выставлен на торги мотоцикл британской марки Lotus. В середине 2010-х компания решилась на эксперимент по созданию первой двухколёсной модели — мотоцикла C-01, тираж которого составил всего 100 экземпляров. За один из мотоциклов, которым за 10 лет ни разу не воспользовались по назначению, планируют выручить от 100 до 150 тысяч долларов.
Lotus не занималась производством мотоциклов сама. Для проекта была основана отдельная компания Lotus Motorcycle, а за всю техническую часть отвечала немецкая фирма Kodewa, специализирующаяся на гоночных прототипах. В итоге у партнёров получился байк, оснащённый 200-сильным V-образником объёмом 1.2 литра с сухим весом около 180 кг — в полном соответствии с основополагающими принципами бренда. Никаких стабилизирующих систем не предусмотрено.
К разработке экзотического облика C-01 привлекли Дэниэла Саймона — дизайнера, которого иногда за его необычные работы называют футурологом. Он создал, к примеру, знаменитые мотоциклы для фильма «Трон: Наследие» и некоторые машины для франшизы «Мстители». Весь обвес байка выполнен из карбона, покупателям предлагали на выбор три варианта оформления в стиле культовых гоночных ливрей.
Выставленный на продажу С-01 выкрашен под одну из них — чёрно-золотую John Player Special. Известно, что 10 лет назад он обошёлся покупателю почти в 140 тыс. долларов. Мотоцикл находится в Канаде. Аукционисты утверждают, что до Северной Америки добралась лишь небольшая часть и без того скромной партии Lotus C-01.
К разработке экзотического облика C-01 привлекли Дэниэла Саймона — дизайнера, которого иногда за его необычные работы называют футурологом. Он создал, к примеру, знаменитые мотоциклы для фильма «Трон: Наследие» и некоторые машины для франшизы «Мстители». Весь обвес байка выполнен из карбона, покупателям предлагали на выбор три варианта оформления в стиле культовых гоночных ливрей.
Выставленный на продажу С-01 выкрашен под одну из них — чёрно-золотую John Player Special. Известно, что 10 лет назад он обошёлся покупателю почти в 140 тыс. долларов. Мотоцикл находится в Канаде. Аукционисты утверждают, что до Северной Америки добралась лишь небольшая часть и без того скромной партии Lotus C-01.
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