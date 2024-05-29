Москвич из арбалета убил жену, с которой прожил почти 10 лет после развода

В вечер убийства соседи слышали дикие крики из квартиры, где жила семья. Испугавшись, они вызвали полицию. Однако, когда полицейские приехали, женщина была уже мертва, а её бывший муж в тяжёлом состоянии.

Судя по всему, убив экс-супругу, мужчина пытался покончить с собой, - рассказали в полиции. - Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас за жизнь этого человека борются врачи. Допросить его, чтобы выяснить подробности случившегося, пока не представляется возможным.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Из квартиры также изъят пистолет, который нигде не был зарегистрирован.