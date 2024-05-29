Москвич из арбалета убил жену, с которой прожил почти 10 лет после развода

Расходиться бывшие супруги не хотели из-за квартиры.
На северо-востоке Москвы нашли тело женщины, которую убили из спортивного арбалета. Убийца выстрелил два раза, попав в голову и в грудь, рассказали в полиции. Главным подозреваемым оказался бывший муж погибшей женщины. Сообщается, что супруги развелись ещё в 2015 году, но не стали разъезжаться, так как не хотели разменивать двушку неполадку от метро.
Разница в возрасте у них большая - около 15 лет. Женщину было 43, ему - уже 58. Мужчина начал выпивать и, по словам соседей, часто устраивал скандалы. Жаловался знакомым, что она нашла себе кого-то помоложе. Сама же женщина иногда съезжала с квартиры на несколько недель, но потом возвращалась. Ссоры слышали и соседи парочки. Об этом сообщили в полиции KP.RU.
В вечер убийства соседи слышали дикие крики из квартиры, где жила семья. Испугавшись, они вызвали полицию. Однако, когда полицейские приехали, женщина была уже мертва, а её бывший муж в тяжёлом состоянии.
Судя по всему, убив экс-супругу, мужчина пытался покончить с собой, - рассказали в полиции. - Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас за жизнь этого человека борются врачи. Допросить его, чтобы выяснить подробности случившегося, пока не представляется возможным.
Возбуждено два уголовных дела по статье «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Из квартиры также изъят пистолет, который нигде не был зарегистрирован.
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